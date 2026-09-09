Phong trào văn hóa, thể thao góp phần xây dựng Binh đoàn 19 vững mạnh

Phong trào văn hóa, thể dục thể thao được Binh đoàn 19 quan tâm triển khai thường xuyên, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị. Qua đó, tạo không khí vui tươi, đoàn kết; góp phần nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong toàn Binh đoàn.

Đặc thù của Binh đoàn 19 là lực lượng làm việc trong nhiều lĩnh vực, địa bàn và điều kiện khác nhau. Từ khai trường, phân xưởng, công trường đến cơ quan, đơn vị, mỗi vị trí công tác đều có những đặc thù riêng. Bởi vậy, việc tạo dựng những sân chơi chung để cán bộ, nhân viên, người lao động giao lưu, rèn luyện càng có ý nghĩa thiết thực. Ở đó, văn hóa, văn nghệ và thể thao không phải những hoạt động bên lề mà từng bước trở thành một phần của đời sống đơn vị. Một trận bóng đá, cuộc giao hữu cầu lông, bóng chuyền hay chương trình văn nghệ được dàn dựng công phu đều mang đến những phút giây thư giãn, đồng thời tạo cơ hội để mọi người thêm hiểu, thêm gắn bó với nhau.

Binh đoàn 19 tổ chức giải thể thao nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 và sự kiện Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Mới đây nhất, Binh đoàn 19 đã tổ chức giải thể thao chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 và sự kiện Quảng Ninh trở thành thành phố. Đại tá Nguyễn Văn Xuyến, Phó Tư lệnh Binh đoàn cho biết: Giải thể thao được tổ chức không chỉ chào mừng các sự kiện của đất nước của Quảng Ninh mà còn tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ, CNVC, lao động được rèn luyện sức khỏe, tăng cường thể lực, giao lưu, đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú, lành mạnh; góp phần tạo sân chơi bổ ích, khuyến khích tinh thần chủ động, từng bước xây dựng nền nếp rèn luyện thể dục, thể thao thường xuyên.

Trong khuôn khổ của giải, các vận động viên bước vào thi đấu môn Pickleball ở hai nội dung đôi nam và đôi nam nữ. Sự hưởng ứng tích cực của các vận động viên cho thấy sức hút ngày càng rõ của các hoạt động thể thao phong trào trong đời sống đơn vị. Từ những sân chơi được tổ chức phù hợp, phong trào từng bước lan tỏa rộng hơn, thu hút cán bộ, chiến sĩ, CNVC, người lao động tham gia và trở thành một nét sinh hoạt thường xuyên ở các đơn vị thành viên. Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 8 giải ở hai nội dung cho các vận động viên tham gia.

Công ty 790 tổ chức giao lưu bóng đá.

Phong trào văn hóa, văn nghệ ở Binh đoàn 19 ngày càng được mở rộng về quy mô và nâng cao về chất lượng, từ những hoạt động tại các đơn vị đến các hội diễn, liên hoan cấp Binh đoàn và trong toàn quân. Qua mỗi sân chơi, các đơn vị có điều kiện giới thiệu những tiết mục được dàn dựng công phu, thể hiện sự sáng tạo và bản sắc riêng. Nội dung được thể hiện rất phong phú, vừa tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, vừa khai thác chất liệu từ thực tiễn công tác, lao động, sản xuất, qua đó phản ánh sinh động đời sống và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, người lao động.

Điển hình như việc Binh đoàn 19 đã tổ chức thành công Liên hoan nghệ thuật quần chúng năm 2024 với 14 đoàn nghệ thuật với 378 nam, nữ diễn viên không chuyên là cán bộ, CNVC, người lao động của các đơn vị trực thuộc tham gia, mang đến 77 tiết mục thuộc nhiều loại hình nghệ thuật. Nhiều đơn vị còn chủ động sáng tác ca khúc mới về truyền thống đơn vị, xây dựng các tiết mục tự biên, kết hợp chất liệu dân gian với nghệ thuật đương đại. Những cách làm này vừa tạo dấu ấn riêng cho chương trình, vừa cho thấy khả năng sáng tạo và sức sống của phong trào văn nghệ quần chúng trong Binh đoàn.

Tiểu phẩm sân khấu "Hạnh phúc của A Chư" của Công ty 790 tham gia Liên hoan nghệ thuật do Binh đoàn 19 tổ chức.

Từ phong trào chung của Binh đoàn, các đơn vị thành viên cũng có nhiều cách làm cụ thể để duy trì và phát triển đời sống văn hóa, văn nghệ tại cơ sở. Công ty 790 là một trong những đơn vị chú trọng tạo điều kiện để cán bộ, CNVC, người lao động được tham gia, thụ hưởng các hoạt động văn hóa ngay tại nơi công tác. Bên cạnh tổ chức các chương trình văn nghệ nội bộ, đơn vị định kỳ mời các đoàn nghệ thuật về biểu diễn phục vụ công nhân, đồng thời đầu tư trang thiết bị nghe nhìn, từng bước nâng cao điều kiện sinh hoạt văn hóa cho người lao động. Vào các dịp lễ, kỷ niệm, Công ty 790 còn tổ chức giao lưu văn nghệ với các phường Mông Dương, Cửa Ông; qua đó mở rộng không gian sinh hoạt văn hóa, tăng cường sự gắn kết giữa đơn vị với địa phương.

Duy trì và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao là một trong những cách thiết thực để Binh đoàn 19 chăm lo, xây dựng nguồn nhân lực và đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, CNVC, người lao động. Khi phong trào được tổ chức phù hợp, có chiều sâu và sức lan tỏa, cán bộ, chiến sĩ, CNVC, người lao động có thêm điều kiện rèn luyện, phát huy năng khiếu, gắn kết với tập thể; đồng thời tạo động lực để mỗi cán bộ, người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.