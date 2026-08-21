Củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn trong giai đoạn mới

Ngày 21/8, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, chủ trì họp nghe, cho ý kiến về Đề án “Củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn và hiệu quả hoạt động công tác đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi Quảng Ninh giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035”.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Đề án được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu mới đối với công tác đoàn khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển đổi số và đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực thực tiễn, kỹ năng số, khả năng tập hợp, dẫn dắt thanh niên; đồng thời đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của thanh niên trong phát triển KT-XH.

Đề án xác định đổi mới toàn diện công tác cán bộ đoàn là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng phát hiện, tạo nguồn cán bộ trẻ; nâng cao chất lượng quy hoạch gắn với quy hoạch cán bộ của hệ thống chính trị; đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh; tăng cường luân chuyển, biệt phái hai chiều giữa tổ chức đoàn với các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Giai đoạn 2026-2030 phấn đấu ít nhất 50% cán bộ được luân chuyển, biệt phái hai chiều; đến năm 2030, 100% cán bộ đoàn khi hết tuổi được quan tâm bố trí, sử dụng phù hợp với năng lực, sở trường và yêu cầu công tác.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, phát biểu tại cuộc họp.

Cùng với đó, đề án tập trung đổi mới hoạt động đoàn theo hướng sát nhiệm vụ chính trị, nhu cầu của thanh niên và yêu cầu phát triển của thành phố Quảng Ninh. Trọng tâm là giáo dục lý tưởng, bản lĩnh chính trị, truyền thống và văn hóa Quảng Ninh; phát huy vai trò của thanh niên trong ứng dựng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp, lập nghiệp, hội nhập quốc tế và tình nguyện vì cộng đồng. Đoàn cũng mở rộng đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhất là trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, khu công nghiệp; đồng hành với thanh niên trong học tập, nghề nghiệp, việc làm, kỹ năng số, ngoại ngữ; nâng cao chất lượng công tác đội, chăm sóc, bảo vệ và giáo dục thiếu nhi.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên đạt từ 80% trở lên; phát triển 300 tổ chức đoàn, hội và từ 5.000-10.000 đoàn viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; triển khai từ 300-350 công trình thanh niên ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hỗ trợ ít nhất 50 sáng kiến, mô hình, dự án của thanh niên. Đồng thời, phấn đấu nguồn vốn vay ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt trên 1.000 tỷ đồng, tăng cường hỗ trợ thanh niên học nghề, tìm việc làm, khởi nghiệp và phát triển kinh tế.

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến vào đề án.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ những nội dung trọng tâm của Đề án, đồng thời, đề xuất bổ sung, điều chỉnh một số mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp. Đặc biệt cần xây dụng khung năng lực cán bộ đoàn; có kế hoạch tạo nguồn, luân chuyển, biệt phái; xây dựng cơ sở giữ liệu dùng chung…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, nhấn mạnh: Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới, được công nhận là thành phố trực thuộc Trung ương, mở ra không gian và yêu cầu phát triển cao hơn. Vì vậy, mục tiêu, nhiệm vụ và trách nhiệm đối với công tác đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi cũng phải được đặt ở tầm cao hơn, đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố hiện đại, văn minh, năng động và phát triển bền vững.

Đồng chí nhấn mạnh, Đề án phải bám sát yêu cầu phát triển mới của Quảng Ninh, trong đó trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh, năng lực, tư duy đổi mới, am hiểu công nghệ, phấn đấu biết ít nhất một ngoại ngữ, có khả năng tập hợp và dẫn dắt thanh niên. Công tác cán bộ đoàn phải gắn chặt với công tác cán bộ của Đảng và hệ thống chính trị, coi đoàn là môi trường quan trọng để phát hiện, đào tạo, rèn luyện, tạo nguồn cán bộ trẻ.

Quang cảnh cuộc họp.

Đối với hoạt động đoàn, trong triển khai phong trào phải lựa chọn những nhiệm vụ thiết thực, gắn với các mục tiêu phát triển KT-XH của thành phố và nhu cầu của thanh niên; phải phát huy mạnh mẽ vai trò của thanh niên trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp, lập nghiệp, bảo vệ môi trường và xây dựng đô thị.

Đồng chí yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, tiếp tục rà soát, hoàn thiện đề án theo hướng rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ giải pháp, rõ trách nhiệm, trong đó đặc biệt lưu ý các cơ chế về đào tạo, luân chuyển, biệt phái, bố trí, sử dụng cán bộ..., báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bảo đảm đề án thực sự tạo chuyển biến về chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động đoàn trong giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035.