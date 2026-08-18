Cùng ngư dân giữ biển nơi đảo tiền tiêu

Đóng quân nơi đảo tiền tiêu có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, Đồn Biên phòng đảo Trần vừa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, vừa đồng hành với ngư dân vươn khơi bám biển. Bằng những việc làm thiết thực gần dân, sát dân, lực lượng BĐBP đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm của ngư dân trong giữ gìn ANTT, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Đồn Biên phòng đảo Trần tặng cờ Tổ quốc cho người dân thôn Trần.

Đảo Trần là hòn đảo xa đất liền nhất của Quảng Ninh. Trên đảo hiện có một thôn với 12 hộ, 52 nhân khẩu, đời sống chủ yếu dựa vào khai thác hải sản và buôn bán nhỏ. Dân cư ít, địa bàn rộng, sự gắn bó giữa quân và dân càng trở nên quan trọng nơi đảo xa.

Thấm nhuần phương châm “Đồn là nhà, biển đảo là quê hương, bà con nhân dân là ruột thịt”, CBCS Đồn Biên phòng đảo Trần luôn gần dân, sát dân, thường xuyên đến với dân, nắm tình hình địa bàn, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Với những hộ dân đã chọn đảo làm nơi an cư, lạc nghiệp, người lính biên phòng đã trở nên hết sức thân thuộc.

Là một trong những người đầu tiên ra sinh sống tại đảo Trần từ năm 2013, anh Hoàng Văn Tiến chia sẻ: Đến với đảo Trần từ những ngày còn chưa có điện, cuộc sống bộn bề khó khăn, suốt hơn chục năm qua đối với tôi và những người dân trên đảo, Đồn Biên phòng đảo Trần luôn là điểm tựa vững chắc. Mỗi khi người dân gặp khó khăn, các chiến sĩ biên phòng đều có mặt hỗ trợ. Sự gần gũi, sẻ chia ấy giúp chúng tôi yên tâm gắn bó với đảo, chăm lo làm ăn và cùng bộ đội bám biển, giữ đảo.

Cán bộ Đồn Biên phòng Đảo Trần hướng dẫn giáo viên, học sinh điểm trường thôn Trần cách sử dụng mã QR.

Không chỉ là chỗ dựa cho 12 hộ dân thường trú, Đồn Biên phòng đảo Trần còn là điểm tựa của hàng nghìn lượt ngư dân từ nhiều địa phương đến khai thác hải sản và tránh trú quanh đảo khi thời tiết xấu. Xác định ngư dân là lực lượng quan trọng trong nắm tình hình trên biển, đơn vị chú trọng tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành pháp luật, nhất là các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới biển, khai thác thủy sản và phòng chống khai thác IUU. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã tuyên truyền cho gần 430 lượt thuyền viên của hơn 160 lượt phương tiện; vận động 95 chủ phương tiện chấp hành quy định khai thác thủy sản và tuyên truyền pháp luật cho hơn 250 lượt người dân.

Đặc biệt, từ tháng 5/2026, Đồn Biên phòng đảo Trần triển khai mô hình “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm”, tạo thêm kênh để người dân cung cấp thông tin về ANTT, chủ quyền biển, đảo. Sau hơn 3 tháng, đơn vị tiếp nhận 29 tin, trong đó 6 tin có giá trị phục vụ nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật. Từ nguồn tin của nhân dân, đơn vị đã xử lý 1 tàu cá nước ngoài vi phạm lãnh hải Việt Nam, phạt 25 triệu đồng; phối hợp xử lý 1 vụ vi phạm về khai thác thủy sản, phạt trên 200 triệu đồng.

Tinh thần “quân với dân một ý chí” càng được thể hiện rõ nét trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, niềm tin của ngư dân cũng được bồi đắp từ những lúc hoạn nạn. Ông Bùi Văn Phú, Thuyền trưởng tàu cá TH-91220TS, nhớ lại: Đêm 17/6/2026, tàu chúng tôi gặp sóng lớn, va vào cồn đá rồi chìm tại vùng biển đảo Trần. Trong lúc nguy cấp, rất may là CBCS Đồn Biên phòng đảo Trần đã kịp thời tiếp cận, cứu hộ an toàn cả 9 thuyền viên. Sau sự việc đó chúng tôi càng thêm yên tâm bám biển, vươn khơi làm ăn và cùng góp sức với các lực lượng chức năng bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Không chỉ đồng hành cùng với ngư dân trên biển, Đồn Biên phòng đảo Trần còn tích cực chăm lo đời sống người dân bằng những việc làm thiết thực, như tặng cờ Tổ quốc, áo phao, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và nhận hỗ trợ 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Nâng bước em tới trường”. Đơn vị cũng tổ chức phong trào “Hãy làm sạch biển”, thu gom trên 7,5 tấn rác thải và trồng hơn 1.100 cây xanh, góp phần xây dựng đảo Trần xanh, sạch, đẹp...

Trung tá Hoàng Cương, Chính trị viên Đồn Biên phòng đảo Trần, khẳng định: Ở địa bàn đảo xa, dân cư ít, chúng tôi xác định dựa vào dân, chăm lo cho dân và phát huy sức dân là nguồn sức mạnh để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi việc làm thiết thực cũng là cách củng cố tình quân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc.