Vững vàng nơi phên giậu Tổ quốc

Những năm qua, phong trào Thi đua Quyết thắng đã trở thành động lực to lớn để mỗi CBCS Đồn BPCK quốc tế Móng Cái (BĐBP Quảng Ninh) vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh trật tự khu vực cửa khẩu, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Cán bộ Đồn BPCK quốc tế Móng Cái giải quyết thủ tục thông quan cho người dân, du khách.

Đồn BPCK quốc tế Móng Cái có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới đất liền dài, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Địa bàn đơn vị phụ trách tập trung hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh với lưu lượng lớn người, phương tiện và hàng hóa qua lại cửa khẩu mỗi ngày.

Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn luôn xác định công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng là giải pháp quan trọng để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Đơn vị triển khai sâu rộng phong trào thi đua, qua đó đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác. Đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; tổ chức hàng trăm lượt tuần tra độc lập, tuần tra song phương bảo vệ an toàn hệ thống đường biên, mốc giới, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Trong công tác quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh, đơn vị đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, duy trì hiệu quả các "luồng xanh", "luồng ưu tiên". Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã làm thủ tục xuất nhập cảnh an toàn cho hơn 4,2 triệu lượt người và trên 180.000 lượt phương tiện giao thương qua lại cửa khẩu, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồn đã chủ trì và phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý hàng chục vụ với nhiều đối tượng vi phạm pháp luật; thu giữ nhiều tang vật gồm ma túy, hàng hóa buôn lậu, gian lận thương mại và ngăn chặn triệt để các hành vi xuất nhập cảnh trái phép.

Cán bộ Đồn BPCK quốc tế Móng Cái hướng dẫn người dân, du khách cách quét mã QR tra cứu thủ tục xuất nhập cảnh.

Công tác đối ngoại biên phòng và đối ngoại nhân dân tiếp tục là điểm sáng của đơn vị. Đồn duy trì hiệu quả cơ chế hội đàm, trao đổi thông tin định kỳ và đột xuất với lực lượng quản lý biên giới phía Trung Quốc; phối hợp tổ chức tuần tra liên hợp, phát hơn 2.000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho cư dân biên giới. Đồng thời, đồn tiếp tục duy trì hiệu quả 7 cặp thôn/bản kết nghĩa hai bên biên giới, góp phần củng cố tình đoàn kết, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và hợp tác.

Thượng tá Chu Xuân Quyết, Chính trị viên Đồn BPCK quốc tế Móng Cái, cho biết: "Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn luôn xác định phong trào Thi đua Quyết thắng phải hướng vào giải quyết những khâu yếu, việc khó. Chúng tôi đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho CBCS. Đồng thời, đơn vị chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền, phát huy các mô hình hay, cách làm sáng tạo như 'Tiết học biên cương' tại khu vực các cột mốc 1368, 1369 hay gắn mã QR tại mốc giới để nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền cho nhân dân và du khách. Phong trào thi đua chính là động lực tạo nên sức mạnh đoàn kết, giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ".

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, đồn tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội tại địa phương như "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản", "Nâng bước em tới trường", đồng thời duy trì công tác phụng dưỡng người có công, giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn đứng chân, qua đó thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, củng cố vững chắc "thế trận lòng dân" nơi biên cương Tổ quốc.

Những kết quả toàn diện đã đạt được là nền tảng vững chắc để CBCS Đồn BPCK quốc tế Móng Cái tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.