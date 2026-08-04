Ký Quy chế phối hợp trong lãnh đạo công tác biên phòng giai đoạn mới

Chiều 4/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng phối hợp với 30 tỉnh ủy, thành ủy biên giới tổ chức Hội nghị ký Quy chế phối hợp trong lãnh đạo công tác biên phòng và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố. Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Đảng ủy Bộ đội biên phòng và 30 tỉnh ủy, thành ủy ký Quy chế phối hợp trong giai đoạn mới.

Thực hiện Quy chế phối hợp giai đoạn 2021-2025, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng và các tỉnh ủy, thành ủy đã thống nhất chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm từng tuyến biên giới, vùng biển, đảo. Trên cơ sở đó, bộ đội biên phòng các tỉnh, thành phố phối hợp với các lực lượng địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, cửa khẩu, vùng biển, đảo; tham gia xây dựng khu vực phòng thủ, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Các đơn vị cũng tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới vững mạnh. Thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình, chương trình, phong trào phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo ở khu vực biên giới, vùng biển đảo.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tặng quà lưu niệm của tỉnh Quảng Ninh cho Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam.

Từ những kết quả đạt được, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với 30 tỉnh ủy, thành ủy nghiên cứu, xây dựng Quy chế phối hợp trong giai đoạn mới. Quy chế xác định cụ thể nội dung, trách nhiệm, hình thức và chế độ phối hợp của từng bên, nhằm phát huy cao nhất hiệu quả lãnh đạo công tác biên phòng và xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố.

Việc ký kết cũng là dịp để tăng cường trao đổi thông tin, vun đắp mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng bộ đội biên phòng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương biên giới. Qua đó góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.