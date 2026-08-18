Phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững chủ quyền lãnh thổ từ cơ sở

Sau hơn 1 năm vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác phối hợp giữa BĐBP Quảng Ninh với 33 xã, phường, đặc khu biên giới, biển đảo của tỉnh tiếp tục được điều chỉnh theo hướng trực tiếp, rõ trách nhiệm, sát địa bàn. Để làm rõ hơn những kết quả nổi bật và định hướng nâng cao hiệu quả công tác phối hợp bảo vệ chủ quyền biên giới, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đã phỏng vấn Đại tá Vũ Văn Hưng, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh.

- Xin đại tá cho biết công tác phối hợp giữa BĐBP Quảng Ninh với cấp ủy, chính quyền các xã, phường, đặc khu biên giới trên địa bàn tỉnh đã được điều chỉnh như thế nào để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp?

Đại tá Vũ Văn Hưng, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh. + Trước đây quy chế phối hợp giữa BĐBP và địa phương được gắn với cấp huyện, nhưng khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai, cấp xã trở thành đầu mối trực tiếp quản lý địa bàn. Vì vậy, chúng tôi vừa duy trì nhiệm vụ thường xuyên, không để gián đoạn, vừa phải nhanh chóng hoàn thiện quy chế và phương thức phối hợp mới với cấp xã. Ngay sau khi các xã, phường, đặc khu được thành lập, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã cử các đoàn công tác trực tiếp đến từng địa phương, trao đổi tình hình và thống nhất nội dung phối hợp. Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đã chỉ đạo các đồn biên phòng tiếp tục bám địa bàn, tuyên truyền pháp luật, nắm tình hình và xử lý dứt điểm, kịp thời những vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở.

Về công tác Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ định 33 đồng chí là Phó Bí thư Đảng ủy các xã, phường, đặc khu tham gia Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh. Tại hội nghị 6 tháng đầu năm và cuối năm, các đồng chí này trực tiếp tham gia hội nghị, đóng góp ý kiến vào nghị quyết lãnh đạo, giúp chủ trương công tác biên phòng bám sát thực tiễn từng địa bàn.

Đồng thời, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng lãnh đạo, chỉ đạo lựa chọn, báo cáo, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định chỉ định 25 đồng chí cán bộ chủ chốt của các đồn biên phòng tham gia cấp ủy địa phương nhiệm kỳ 2025-2030. Công tác kiện toàn nhân sự luôn được thực hiện kịp thời khi có sự điều động, luân chuyển. Mới đây, BĐBP tỉnh đã đề nghị kiện toàn 2 đồng chí cán bộ chủ chốt của đồn biên phòng tham gia cấp ủy tại phường Móng Cái 2 và xã Hải Ninh.

Hiện nay Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã xây dựng dự thảo quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh với đảng ủy các xã, phường, đặc khu biên giới và đã có công văn xin ý kiến các đảng ủy này, dự kiến sẽ hoàn thiện và ban hành quy chế trong tháng 8/2026.

- Qua thực tiễn phối hợp, những mô hình, cách làm nào đang phát huy hiệu quả rõ nét trong huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia bảo vệ biên giới, thưa đại tá?

+ Hiệu quả trước hết đến từ việc đưa cán bộ biên phòng về gần cơ sở, gần dân. Toàn đơn vị hiện có 25 cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy địa phương; 95 đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản, khu phố và 356 cán bộ, đảng viên phụ trách trực tiếp 1.490 hộ gia đình khu vực biên giới, biển đảo. Đây là những cầu nối để kịp thời tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương đến với Nhân dân; giúp địa phương nắm tình hình, vận động nhân dân và giải quyết vấn đề ngay từ cơ sở.

Đại tá Vũ Văn Hưng, Chính ủy BĐBP tỉnh cùng các thành viên “Tổ dân vận đối ngoại” tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho người dân 2 nước Việt Nam và Trung Quốc xuất nhập cảnh qua cửa khẩu.

BĐBP tỉnh đã phối hợp với các địa phương tiếp tục duy trì hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” trong tình hình mới. Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của các địa phương biên giới phát huy tối đa vai trò của các tổ tự quản đường biên, cột mốc biên giới, ngư trường, bến bãi và người có uy tín, già làng, trưởng bản... tạo thành mạng lưới phối hợp rộng khắp và mỗi người dân thực sự trở thành “chiến sĩ” của BĐBP ở cơ sở. Qua đó, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân được phát huy, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tạo môi trường ổn định để địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, việc ứng dụng công nghệ số vào công tác vận động quần chúng đang có những bước đột phá mạnh mẽ. Mô hình “BĐBP đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” đã thiết lập 337 mã QR "Hòm thư tố giác tội phạm ẩn danh" tại các khu dân cư, trường học, bến cảng. Chỉ sau gần 3 tháng, kênh này tiếp nhận 42 tin báo giá trị, phục vụ cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và quản lý, bảo vệ biên giới. Tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, mô hình "Tổ dân vận đối ngoại" kết hợp tài liệu song ngữ, video và mã QR, tính đến ngày 12/8 đã thu hút hơn 21.380 lượt truy cập thông tin, để tìm hiểu kiến thức pháp luật về biên giới quốc gia, quy trình, thủ tục kiểm soát xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu; góp phần quan trọng tăng cường hiệu quả công tác dân vận đối ngoại, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân hai bên biên giới Việt Nam – Trung Quốc; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

- Đại tá có thể cho biết Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào để tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp với các địa phương biên giới trong thời gian tới?

+ Trước hết, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai nghiêm các chủ trương của Trung ương, của tỉnh; trọng tâm là Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 27/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác biên phòng giai đoạn 2025-2030 và Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 3/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái hướng dẫn người dân quét mã QR tìm hiểu các quy định của pháp luật về XNC.

Cùng với việc sớm ban hành quy chế phối hợp mới, chúng tôi sẽ định kỳ rà soát, phân định rõ trách nhiệm, đầu mối trao đổi và quy trình xử lý công việc, bảo đảm thông tin liên quan đến công tác biên phòng được giải quyết kịp thời, không chồng chéo hoặc bỏ sót. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đội ngũ cán bộ BĐBP tham gia cấp ủy địa phương, đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ và phụ trách hộ gia đình các thôn bản biên giới.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh và phối hợp với các địa phương kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; rà soát, củng cố các tổ tự quản và hộ gia đình tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, an ninh trật tự sau sắp xếp đơn vị hành chính; nâng cao chất lượng các mô hình, chương trình giúp dân tham gia phát triển kinh tế, xã hội khu vực biên giới, biển đảo, Ngày Biên phòng toàn dân, đổi mới tuyên truyền pháp luật và nhân rộng mô hình số phù hợp với từng địa bàn...

Nhiệm vụ xuyên suốt là gắn công tác biên phòng với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Các đồn biên phòng sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc tham mưu, phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân, duy trì kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, kết nghĩa đồn - trạm... Qua đó, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia ngay từ cơ sở. Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển KT-VH-XH của tỉnh, xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

- Xin trân trọng cảm ơn đại tá!