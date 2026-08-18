Người nối nhịp cầu quân dân nơi biên giới

Sâu sát cơ sở, chủ động, quyết đoán trong lãnh đạo, chỉ đạo, Thượng tá Nguyễn Quốc Nam, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (BĐBP Quảng Ninh) luôn chú trọng công tác vận động quần chúng, xây dựng mối quan hệ quân - dân, tạo sức mạnh tổng hợp giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới.

Thượng tá Nguyễn Quốc Nam, Đồn trưởng Đồn BPCK Quốc tế Móng Cái

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái quản lý, bảo vệ 2,62km đường biên giới, 3 mốc quốc giới; quản lý, kiểm soát Cửa khẩu quốc tế Móng Cái với 2 cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II và cửa khẩu phụ Ka Long.

Trên cương vị Đồn trưởng, Thượng tá Nguyễn Quốc Nam luôn phát huy vai trò người chỉ huy, đề cao trách nhiệm, chủ động nắm tình hình, sâu sát cơ sở; tập trung lãnh đạo đơn vị triển khai đồng bộ các mặt công tác.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, anh chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt địa bàn, biên giới, cửa khẩu; kiểm soát người, phương tiện XNC, hàng hóa XNK, bảo đảm hoạt động cửa khẩu thông suốt, an toàn, đúng quy định. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được triển khai theo hướng chủ động, kiên quyết. Từ đầu năm 2026, đơn vị đã chủ trì bắt giữ 7 vụ hình sự, xử phạt vi phạm hành chính 15 vụ, 15 đối tượng. Với những thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái và cá nhân Thượng tá Nguyễn Quốc Nam được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Giữ vững biên giới không chỉ bằng lực lượng, phương tiện, mà còn bằng sự đồng thuận và tham gia của nhân dân. Nhận thức rõ điều đó, Thượng tá Nguyễn Quốc Nam luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác vận động quần chúng, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng xây dựng nền biên phòng toàn dân.

Thượng tá Nguyễn Quốc Nam, cho biết: “Muốn làm tốt công tác vận động quần chúng trước hết phải nắm chắc địa bàn, hiểu đời sống, tâm tư của nhân dân. CBCS phải gần dân, tôn trọng và lắng nghe nhân dân; tuyên truyền phải phù hợp từng đối tượng, nói những điều người dân cần và dễ hiểu. Khi nhân dân tin tưởng, đồng thuận thì sẽ cùng tham gia bảo vệ đường biên, giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh”.

Từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã cử 135 lượt tổ với 556 lượt CBCS xuống địa bàn nắm tình hình, dư luận trong nhân dân, tình hình an ninh nông thôn và các hoạt động vi phạm quy chế biên giới. Qua đó kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý những vấn đề phát sinh, không để hình thành điểm nóng. Đơn vị đồng thời duy trì phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng chức năng trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ.

Công tác dân vận được triển khai từ những việc cụ thể. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đơn vị cử 26 cán bộ xuống 13 khu phố thuộc 2 phường Móng Cái 1 và Móng Cái 2 cùng vui xuân, đón Tết với chính quyền và nhân dân. Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” trao 70 suất quà, trị giá 70 triệu đồng; đơn vị đã vận động doanh nghiệp ủng hộ 200 triệu đồng tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với chăm lo đời sống nhân dân, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chính sách an sinh. Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” tiếp tục được duy trì; cán bộ đơn vị thường xuyên phối hợp với gia đình, nhà trường kèm cặp, giúp đỡ các em.

Thượng tá Nguyễn Quốc Nam, Đồn trưởng Đồn BPCK Quốc tế Móng Cái chỉ đạo CBCS đơn vị và phối hợp cùng lực lượng công an đấu tranh triệt phá chuyên án "cắt đá tìm ngọc".

Theo hướng gần dân, sát dân, Thượng tá Nguyễn Quốc Nam chỉ đạo đơn vị đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền. Mô hình “Tiết học biên cương” giúp học sinh trực tiếp tìm hiểu về đường biên, cột mốc, chủ quyền lãnh thổ và nhiệm vụ của BĐBP. Đơn vị cũng ứng dụng mã QR, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông để tuyên truyền pháp luật về XNC, quản lý biên giới, phòng, chống tội phạm, buôn lậu, lừa đảo. Mô hình “Tổ dân vận đối ngoại” được thí điểm tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái góp phần đổi mới phương thức vận động quần chúng, tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới.

Sâu sát cơ sở, quyết đoán trong công việc, gần gũi, lắng nghe CBCS và nhân dân, Thượng tá Nguyễn Quốc Nam cùng tập thể cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái triển khai toàn diện các nhiệm vụ. Qua đó, không chỉ giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, bảo đảm an toàn khu vực cửa khẩu, mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng mối quan hệ quân - dân ngày càng gắn bó.