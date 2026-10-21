Đặc phái viên Mỹ gặp Tổng thống Nga Putin để thảo luận về xung đột Ukraine

Ngày 21/10 (giờ địa phương), Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tới thành phố St. Petersburg để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc xung đột tại Ukraine, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép nhằm thúc đẩy Kiev đạt thỏa thuận chấm dứt giao tranh với Moscow.

Đặc phái viên Tổng thống Nga Kirill Dmitriev (bên phải) đón Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại sân bay quốc tế gần thành phố St. Petersburg, Nga, ngày 21/10/2026. Ảnh: AP

Chuyến thăm Nga của ông Witkoff diễn ra một ngày sau cuộc gặp giữa đặc phái viên Mỹ với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và một số nhà lãnh đạo châu Âu tại thủ đô Oslo của Na Uy.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre cho biết ông Witkoff dự kiến trở lại Oslo để tiếp tục tham vấn sau chuyến công tác tại Nga. Phát biểu trên đài truyền hình NRK của Na Uy sáng 21/10, Thủ tướng Støre nhận định các bên có thể đang bước vào giai đoạn mà Nga cũng bắt đầu tìm kiếm những cơ hội giải quyết xung đột thông qua con đường ngoại giao.

Các cuộc tiếp xúc liên tiếp của ông Witkoff cho thấy những nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình do Mỹ dẫn dắt đang có dấu hiệu gia tăng, sau hơn 4 năm rưỡi kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát.

Tuy nhiên, những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm chấm dứt xung đột từ đầu năm 2025 đến nay chưa đạt tiến triển đáng kể và hiện chưa có dấu hiệu cho thấy các bên sắp đạt bước đột phá. Nga và Ukraine vẫn tồn tại những bất đồng lớn về các điều kiện giải quyết xung đột. Giao tranh trên thực địa tiếp diễn, trong khi hai bên liên tục tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào nhau.

Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết Tổng thống Putin sẽ tiếp ông Witkoff tại Cung điện Constantine ở St. Petersburg trong nửa đầu ngày 21/10. Đặc phái viên Tổng thống Nga Kirill Dmitriev cũng tham dự cuộc gặp. Theo ông Ushakov, đàm phán về giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine là một nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự.

Trước đó, ngày 20/10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Moscow sẵn sàng lắng nghe các đề xuất mới của Washington về vấn đề Ukraine, song không kỳ vọng Mỹ sẽ mang lại một bước đột phá bất ngờ.

Cùng ngày, phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục thúc giục Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột với Nga, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo lại trở nên căng thẳng.

“Chúng tôi đã hỗ trợ Ukraine rất nhiều, nhưng hoàn toàn không nhận lại được gì ngoài đau thương, mất mát về sinh mạng và những tổn thất tài chính khổng lồ”, Tổng thống Trump nói. Do đó, ông cũng cảnh báo Ukraine sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu không đạt được thỏa thuận với Nga.