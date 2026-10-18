Ukraine phóng hơn 1.000 UAV tấn công Nga, cháy tại cảng dầu ở St. Petersburg

Ngày 18/10, các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine gây cháy tại một cảng xuất khẩu dầu ở thành phố St. Petersburg, Nga. Cùng ngày, Kiev phát động đợt tấn công bằng hơn 1.000 UAV trên khắp nước Nga, trong một trong những đợt không kích bằng UAV có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Đại diện công ty SkyFall kiểm tra UAV StarGate trước chuyến bay trình diễn tại một địa điểm không được tiết lộ ở Ukraine, ngày 14/10/2026. Ảnh tư liệu: AP.

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Ukraine và Mỹ ngày càng gia tăng, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Kiev về các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga.

Thống đốc St. Petersburg Alexander Beglov cho biết cuộc tấn công khiến 1 người thiệt mạng và 5 người bị thương, đồng thời gây cháy tại Cảng dầu St. Petersburg và kho dầu Ruchi trong thành phố.

Hai doanh nghiệp Nga xác nhận các cơ sở của họ bị nhắm mục tiêu, gồm một trung tâm hậu cần của nhà bán lẻ Ozon và một trung tâm dữ liệu của tập đoàn công nghệ VK.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng phòng không nước này đã phá hủy 1.015 UAV của Ukraine trên bầu trời 15 khu vực thuộc lãnh thổ Nga, bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập và Biển Đen.

Trả lời hãng thông tấn TASS, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Kiev đang tiếp tục chống lại chiến dịch quân sự của Moskva, song Ukraine không thể thay đổi cục diện hiện nay.

Trong khi đó, giới chức Ukraine cho biết Nga tiến hành 2 cuộc tấn công nhằm vào thành phố Zaporizhzhia ở miền nam nước này. Ông Mykhailo Semikin, người đứng đầu Cơ quan Quản lý quân sự khu vực Zaporizhzhia, cho biết các cuộc tấn công làm hư hại hai tòa chung cư, 18 ô tô và một cơ sở giáo dục.