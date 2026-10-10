Phường Hà An phát động 30 ngày cao điểm học tập “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”

Ngày 9/10, phường Hà An tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) năm 2026, phát động đợt cao điểm 30 ngày học tập Bộ học liệu đa phương tiện “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”, góp phần nâng cao năng lực số cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Hơn 100 đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị, trường học, khu phố, Tổ công nghệ số cộng đồng cùng lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 với thông điệp “Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”, phường Hà An tập trung nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, gắn chuyển đổi số với cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trong đó, phường chú trọng đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử, nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn và trước hạn; đồng thời đẩy mạnh chuẩn hóa, làm sạch, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu, từng bước tháo gỡ những khó khăn về hạ tầng, nền tảng số. Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành, giáo dục, y tế và các lĩnh vực của đời sống xã hội được gắn với yêu cầu bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ.

Cùng với đó, phường phát huy vai trò của các Tổ công nghệ số cộng đồng, khu phố, tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng đoàn viên, thanh niên trong triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”. Việc học tập Bộ học liệu đa phương tiện “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” được gắn với thực hành, hướng tới nâng cao kỹ năng số cho cán bộ và hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID, chữ ký số cá nhân, thanh toán không dùng tiền mặt cùng các tiện ích số thiết yếu. Qua đó, góp phần thu hẹp khoảng cách số, mở rộng cơ hội tiếp cận và thụ hưởng các tiện ích số trong cộng đồng.