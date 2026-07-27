Đẩy nhanh tiến độ các dự án truyền tải điện

Bảo đảm an ninh năng lượng là điều kiện tiên quyết để Quảng Ninh thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp và thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Với tinh thần đó, tỉnh đang tăng cường phối hợp chặt chẽ với ngành Điện và các đơn vị liên quan, nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các công trình truyền tải điện trọng điểm, tạo nền tảng hạ tầng năng lượng đồng bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Công ty Truyền tải điện 1 xử lý khiếm khuyết tại các ngăn lộ xuất tuyến TBA 500kV Quảng Ninh.

Theo Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, giai đoạn 2025-2030, Quảng Ninh được quy hoạch 21 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.502MW và 27 dự án lưới điện truyền tải, gồm 4 dự án lưới 500kV và 23 dự án lưới 220kV. Đến giai đoạn 2031-2035 sẽ tiếp tục triển khai thêm 11 dự án lưới điện, trong đó có 7 dự án cấp điện áp 500kV.

Ông Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Bộ Công Thương, khẳng định: "Đây là quy mô đầu tư rất lớn, thể hiện vai trò của Quảng Ninh không chỉ là trung tâm sản xuất điện, mà còn là cửa ngõ truyền tải năng lượng của khu vực Đông Bắc. Do đó, song song với việc phát triển các nguồn điện, hệ thống lưới truyền tải phải được đầu tư đồng bộ để giải tỏa công suất, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải".

Nhận thức rõ yêu cầu đó, ngay sau khi Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII được phê duyệt, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm cho các sở, ngành và địa phương. Đồng thời hoàn thành việc cập nhật toàn bộ danh mục các dự án nguồn điện và lưới điện vào Quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn làm cơ sở pháp lý để triển khai đầu tư.

Đến nay đã có 7/21 dự án truyền tải điện được triển khai, trong đó 3 dự án đang thi công, gồm trạm biến áp 220kV Nam Hòa, đường dây 220kV Yên Hưng - Nam Hòa, trạm biến áp 220kV Cộng Hòa cùng hệ thống đấu nối; 4 dự án phục vụ nhập khẩu điện từ Trung Quốc đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, gồm: Trạm biến áp 220kV Móng Cái, đường dây 220kV Biên giới Việt Nam - Trung Quốc - Móng Cái, đường dây 220kV Hải Hà - Móng Cái và đường dây 500kV LNG Quảng Ninh - Quảng Ninh. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhóm dự án phục vụ nhập khẩu điện sẽ phải hoàn thành trong tháng 12/2026 để tăng cường liên kết hệ thống điện quốc gia và bổ sung nguồn cung điện cho khu vực miền Bắc.

Giai đoạn 2025-2030, Quảng Ninh được quy hoạch 21 dự án nguồn điện và 27 dự án lưới điện truyền tải.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn nhiều khó khăn, chủ yếu liên quan đến công tác GPMB, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng và hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Cụ thể, dự án đường dây 220kV Yên Hưng - Nam Hòa mới bàn giao được 23/118 vị trí móng cột; dự án đường dây 220kV Hải Hà - Móng Cái vẫn còn nhiều vị trí chưa hoàn thành kiểm kê, trong khi dự án đường dây 220kV biên giới Việt Nam - Trung Quốc - Móng Cái đang hoàn thiện thủ tục đánh giá tác động môi trường để thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

Trước những khó khăn này, UBND tỉnh đã chủ động phối hợp với Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia và các đơn vị liên quan rà soát từng dự án, từng vị trí còn vướng mắc, trên nguyên tắc giữ nguyên hướng tuyến đã được quy hoạch nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương giải quyết những thủ tục thuộc thẩm quyền, nhất là GPMB, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng và các thủ tục pháp lý liên quan.

Ông Hoàng Xuân Khôi, Quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, cho biết: "Các dự án truyền tải điện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực truyền tải khu vực phía Bắc, cấp điện cho các khu kinh tế, khu công nghiệp và phụ tải của tỉnh, đồng thời phục vụ mục tiêu kết nối, nhập khẩu điện qua khu vực Móng Cái. Việc lãnh đạo tỉnh chỉ đạo triển khai các dự án theo đúng quy hoạch, không điều chỉnh hướng tuyến sẽ góp phần bảo đảm tiến độ, nâng cao hiệu quả đầu tư và hạn chế phát sinh các thủ tục phải điều chỉnh".

Cùng với đầu tư hạ tầng truyền tải, Quảng Ninh cũng đang đẩy mạnh triển khai các dự án nguồn điện. Đến nay, tỉnh đã lựa chọn được chủ đầu tư cho 6/21 dự án nguồn điện với tổng công suất 2.165MW, đạt 61,8% tổng công suất quy hoạch giai đoạn 2025-2030. Trong đó có các dự án quan trọng, như Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh công suất 1.500MW, Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1, Nhà máy điện mặt trời Đầm Hà và Nhà máy điện rác Hạ Long. Điều này cho thấy phát triển nguồn điện và lưới điện đang được tỉnh triển khai đồng thời. Bởi nếu chỉ có nguồn điện mà thiếu hạ tầng truyền tải sẽ không thể phát huy hiệu quả đầu tư. Ngược lại, một hệ thống truyền tải hiện đại sẽ tạo điều kiện giải tỏa công suất các dự án năng lượng tái tạo, điện khí và phục vụ nhập khẩu điện, góp phần tăng khả năng vận hành an toàn của toàn hệ thống.

Trong bối cảnh Quảng Ninh tiếp tục phát triển mạnh các khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển, trung tâm logistics và đô thị mới, nhu cầu sử dụng điện được dự báo sẽ tăng nhanh trong những năm tới. Việc tỉnh chủ động đồng hành cùng các đơn vị ngành Điện để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án truyền tải và lưới điện không chỉ là giải pháp trước mắt, mà còn là bước chuẩn bị chiến lược nhằm tạo nền tảng hạ tầng năng lượng bền vững.