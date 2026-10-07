Để những đột phá đến được với mỗi người dân

Việc triển khai Nghị quyết 72-NQ/TW không chỉ tạo động lực nâng cao năng lực hệ thống y tế mà còn mở ra cơ hội để mỗi người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, công bằng và thuận tiện hơn.

Chị Bàn Thị Hà, thôn Thanh Sơn, xã Ba Chẽ: “Khám sức khỏe miễn phí là chương trình thiết thực, giúp người dân chủ động chăm sóc sức khỏe…”

Trước đây, tôi ít khi đi khám sức khỏe định kỳ. Vì vậy, khi địa phương tổ chức khám sức khỏe miễn phí, tôi đăng ký tham gia. Điều tôi thấy thiết thực nhất là qua đợt khám, mình biết rõ hơn tình trạng sức khỏe của bản thân. Việc được khám ngay tại địa phương cũng rất thuận tiện, giúp người dân tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại. Được Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện để kiểm tra, sàng lọc sức khỏe miễn phí, chúng tôi rất phấn khởi và cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Qua chương trình, bản thân tôi và nhiều người cũng có ý thức hơn trong việc chăm sóc sức khỏe, chủ động kiểm tra để phát hiện sớm các nguy cơ, thay vì chỉ khi có bệnh mới đi khám.

Bà Lê Thị Màu, khu 5, phường Cửa Ông: “Yên tâm khi được điều trị bằng kỹ thuật hiện đại ngay tại tỉnh…”

Tôi bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng nhiều năm, đã điều trị ở nhiều nơi nhưng bệnh không thuyên giảm. Nhưng sau khi tìm hiểu thấy bệnh viện tại Quảng Ninh hiện nay được đầu tư trang thiết bị, công nghệ hiện đại, đội ngũ bác sĩ chuyên môn tốt nên tôi quyết định điều trị ngay tại địa phương. Sau ca mổ nội soi, sức khỏe của tôi dần ổn định, khả năng vận động cải thiện rõ rệt; quá trình sau mổ cũng được bác sĩ theo dõi, hướng dẫn tập luyện cụ thể.

Qua lần điều trị này, tôi thấy người dân Quảng Ninh hiện nay có điều kiện tiếp cận những kỹ thuật điều trị hiện đại ngay tại thành phố. Không phải đi xa mà vẫn được điều trị tốt, lại giảm được thời gian, chi phí cho gia đình, đó là điều rất có ý nghĩa với người bệnh.

Ông Phạm Quang Dũng, Giám đốc bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng Quảng Ninh: “Hoàn thành chỉ tiêu về phát triển bệnh viện chuyên khoa lão…”

Việc Quảng Ninh đã có Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng hiện đại, quy mô trên 400 giường bệnh, đáp ứng chỉ tiêu về cơ sở chuyên khoa lão theo Nghị quyết 72-NQ/TW, là nền tảng quan trọng để phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo hướng chuyên sâu, toàn diện.

Sau một năm triển khai nghị quyết, bệnh viện đã có những chuyển biến tích cực về năng lực chuyên môn và ứng dụng công nghệ. Trong 9 tháng đầu năm 2026, số lượt khám bệnh đạt 161,8% so với cùng kỳ; bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán hình ảnh, tầm soát bệnh lý mắt.

Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phát triển các kỹ thuật chuyên sâu về lão khoa, phục hồi sau đột quỵ, điều trị bệnh lý thoái hóa thần kinh; đồng thời tăng cường chuyển giao kỹ thuật cho y tế cơ sở, mở rộng chăm sóc tại cộng đồng. Điều chúng tôi hướng tới không chỉ là điều trị hiệu quả mà còn giúp người cao tuổi duy trì khả năng vận động, sống độc lập và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế: “Tạo đột phá về chất lượng, hướng tới hệ thống y tế hiện đại, toàn diện…”

Để những đột phá đến được với mỗi người dân

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW, Quảng Ninh xác định trọng tâm không chỉ là nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh mà còn phải đổi mới căn bản phương thức chăm sóc sức khỏe nhân dân, chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời. Đây là yêu cầu quan trọng để xây dựng hệ thống y tế hiện đại, đồng bộ, đáp ứng vị thế và yêu cầu phát triển mới của Quảng Ninh.

Trên tinh thần đó, ngành Y tế sẽ ưu tiên củng cố năng lực y tế cơ sở, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại nơi sinh sống; đồng thời phát triển các trung tâm chuyên sâu, làm chủ thêm kỹ thuật cao, từng bước nâng tầm chất lượng điều trị. Đến năm 2030, phấn đấu 100% trạm y tế được đầu tư đồng bộ, mỗi trạm có ít nhất 4-5 bác sĩ. Song song với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng không chỉ số hóa hồ sơ mà phải kết nối, khai thác hiệu quả dữ liệu để phục vụ quản lý sức khỏe, dự phòng và điều trị.

Với mục tiêu đến năm 2035, 100% cơ sở y tế hoạt động trên nền tảng số, Quảng Ninh hướng tới hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe liên thông, xuyên suốt từ cơ sở đến chuyên sâu. Xa hơn, đến năm 2045, phấn đấu trở thành trung tâm y tế, chăm sóc sức khỏe chất lượng cao của cả nước, nơi người dân được tiếp cận những thành tựu y học hiện đại và thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương.