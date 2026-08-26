Y tế đổi mới vì sức khoẻ nhân dân

Trở thành thành phố đặt ra yêu cầu cao hơn về quy mô kinh tế, kết cấu hạ tầng, diện mạo đô thị và chất lượng các dịch vụ xã hội, trong đó sức khỏe, chất lượng sống của người dân là thước đo quan trọng. Trên hành trình ấy, Quảng Ninh đang dành nguồn lực đồng bộ cho phòng bệnh, y tế cơ sở và điều trị chuyên sâu, từng bước xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện, hiện đại, đáp ứng nhu cầu của người dân từ khu vực đô thị, đến miền núi, biên giới, biển đảo.

Y, bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy thực hiện can thiệp tim mạch điều trị cho người bệnh.

Vì một Quảng Ninh khỏe mạnh hơn

Do công việc bận rộn, lại thấy sức khỏe cũng không có biểu hiện bất thường, bà Vũ Thị Phượng (khu phố Trần Hưng Đạo 3, phường Hồng Gai) nhiều lần trì hoãn việc kiểm tra sức khỏe. Khi được thông báo tham gia khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí ngay tại địa bàn, bà Phượng đã có mặt từ sớm. Tại điểm khám, bà Phượng được kiểm tra tổng quát, siêu âm và thăm khám ở nhiều chuyên khoa; những vấn đề sức khỏe chưa được theo dõi đầy đủ trước đây cũng được bác sĩ tư vấn cụ thể. “Tôi từng phẫu thuật đã lâu, nhưng ít đi khám lại. Lần này được các bác sĩ kiểm tra, siêu âm và tư vấn khá đầy đủ. Với người lớn tuổi, được khám ngay tại địa bàn rất thuận tiện. Mong hoạt động này được duy trì hằng năm” - bà Phượng chia sẻ.

Khám sàng lọc còn giúp phát hiện những bệnh lý chưa có biểu hiện rõ ràng. Ông Vũ Văn Ưng (thôn Phúc Tiến, xã Đầm Hà) tham gia khám khi vẫn cảm thấy sức khỏe bình thường. Qua siêu âm, bác sĩ phát hiện ông Ưng có sỏi niệu quản, đồng thời tư vấn tiếp tục thăm khám, điều trị để hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển, gây biến chứng. Ông Ưng cho biết: “Trước khi đi khám, tôi không nghĩ mình có bệnh. Nhờ chương trình sàng lọc, tôi mới phát hiện sỏi niệu quản và được bác sĩ hướng dẫn điều trị. Phát hiện bệnh sớm giúp tôi yên tâm và chủ động theo dõi sức khỏe hơn”.

Người dân phường Hồng Gai tham gia khám sức khỏe định kỳ.

Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị là một chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng và chủ động quản lý sức khỏe bản thân. Cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của Trung ương, năm 2026 Quảng Ninh triển khai kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho hơn 1,4 triệu người dân trên địa bàn.

Kế hoạch hướng tới mục tiêu 100% xã, phường, đặc khu tổ chức rà soát, lập danh sách, theo dõi đối tượng và triển khai khám sức khỏe định kỳ, hoặc khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn theo lộ trình. Qua đó, bệnh tật và các yếu tố nguy cơ được phát hiện sớm để tư vấn, điều trị kịp thời; kết quả khám được cập nhật, liên thông với Sổ sức khỏe điện tử, từng bước quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời. Đây không chỉ là một quyền lợi an sinh mới, mà còn là một cuộc cách mạng trong tư duy về y tế: Chuyển dịch trọng tâm từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”.

Cùng với chương trình khám sức khỏe toàn dân là quá trình củng cố mạng lưới y tế cơ sở, nơi trực tiếp thực hiện chăm sóc ban đầu, quản lý bệnh mạn tính, phòng, chống dịch và theo dõi sức khỏe dân cư. Sau khi vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, 55 trạm y tế và 92 điểm trạm trên địa bàn Quảng Ninh đã được chuyển giao về UBND các xã, phường, đặc khu quản lý. Toàn hệ thống có hơn 1.500 viên chức, người lao động, trong đó có 246 bác sĩ, bình quân 4,47 bác sĩ/trạm, cơ bản đáp ứng mục tiêu của Nghị quyết số 72-NQ/TW.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái (cơ sở 3, xã Đầm Hà) tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân.

Để các trạm y tế đủ năng lực cung cấp dịch vụ thiết yếu, bảo đảm người dân được chăm sóc sức khỏe thường xuyên, thuận lợi ngay từ cơ sở, ngành Y tế Quảng Ninh đã xây dựng quy chế phối hợp giữa các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến khu vực, với trạm y tế xã, phường, đặc khu. Trọng tâm là hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật và tăng cường nhân lực. Riêng năm 2026, 111 lượt bác sĩ đã được phân công về các trạm y tế, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Cùng với đó, Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 194/KH-UBND (ngày 4/5/2026) về nâng cao năng lực hoạt động của trạm y tế giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035. Kế hoạch tập trung kiện toàn tổ chức, bổ sung nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao năng lực quản lý sức khỏe, y tế dự phòng và chuyển đổi số. Đây là nền tảng để người dân được chăm sóc sức khỏe liên tục, thuận lợi và phù hợp với nhu cầu của từng địa bàn.

Trong không gian phát triển rộng lớn của Quảng Ninh, từ đô thị trung tâm, đến miền núi, biên giới, biển đảo, một hệ thống y tế cơ sở đủ năng lực và chương trình quản lý sức khỏe toàn dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đầu tư cho phòng bệnh, phát hiện sớm và chăm sóc sức khỏe ban đầu hôm nay chính là góp phần nâng cao chất lượng dân số, giảm gánh nặng bệnh tật và xây dựng một Quảng Ninh khỏe mạnh hơn trong chặng đường phát triển mới.

Nền tảng cho nguồn nhân lực khỏe mạnh

Trong định hướng phát triển dài hạn, đầu tư cho y tế là một trong những nền tảng để nâng cao chất lượng sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân và duy trì nguồn nhân lực bền vững. Từ nguồn lực được tích lũy qua nhiều năm, năng lực điều trị của các bệnh viện tại Quảng Ninh đã có bước tiến rõ nét. Đến nay, Quảng Ninh có 4 bệnh viện được xếp cấp chuyên sâu, vượt mục tiêu Bộ Y tế đề ra. Nhiều kỹ thuật khó, như phẫu thuật tim hở, can thiệp tim mạch, can thiệp thần kinh, ghép thận, ghép giác mạc, điều trị trẻ sinh cực non… đã được triển khai thường quy. Các cơ sở y tế hiện làm chủ gần 80% kỹ thuật thuộc tuyến Trung ương, góp phần đưa Quảng Ninh vào nhóm địa phương có tỷ lệ người bệnh phải chuyển tuyến thấp nhất cả nước, đứng thứ ba toàn quốc.

Năng lực chăm sóc sức khỏe còn được thể hiện qua nhiều chỉ tiêu duy trì ở mức cao, với 62,6 giường bệnh, 17,4 bác sĩ, 7,7 dược sĩ đại học và 26,5 điều dưỡng trên 1 vạn dân. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,4% dân số. Toàn bộ bệnh viện công lập và bệnh viện tư nhân đã triển khai bệnh án điện tử, tạo thuận lợi cho quản lý, liên thông dữ liệu và phục vụ người bệnh.

Dự án cải tạo, xây mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều được khánh thành và đưa vào hoạt động từ đầu năm 2026.

Theo Giám đốc Sở Y tế Bùi Mạnh Hùng, những kết quả chuyên môn nói trên được tạo nên từ quá trình đầu tư có trọng tâm, gắn thiết bị với nhân lực và chuyển giao công nghệ. Riêng năm 2026, Quảng Ninh đã phê duyệt hơn 350 tỷ đồng để mua sắm hơn 150 danh mục trang thiết bị cho 18 đơn vị trực thuộc Sở Y tế. Qua đó, nhiều thiết bị công nghệ cao được bổ sung, như hệ thống oxy cao áp điều trị, kính hiển vi phẫu thuật, thiết bị chuyên khoa mắt, hệ thống chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm…

Bên cạnh đó, nhiều dự án trọng điểm cũng đang tích cực được triển khai, gồm mở rộng Bệnh viện Bãi Cháy; đầu tư hệ thống Cyclotron và PET/CT; mở rộng Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh giai đoạn II; xây dựng Nhà khám bệnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh; xây dựng mới, mở rộng Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí... Các công trình hướng tới hoàn thiện mạng lưới khám, chữa bệnh đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu điều trị chất lượng cao trong nhiều năm tới.

Giai đoạn 2026-2030, ngành Y tế tiếp tục tham mưu đầu tư xây mới, cải tạo, mở rộng các bệnh viện trực thuộc; phát triển các trung tâm chuyên sâu; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh chuyển giao công nghệ và ứng dụng kỹ thuật cao. Mục tiêu đặt ra là nâng cao năng lực điều trị tại chỗ, giảm chuyển tuyến và từng bước đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm dịch vụ y tế kỹ thuật cao của cả nước.

Ca ghép giác mạc đầu tiên tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (tháng 4/2026).

Giá trị lâu dài của đầu tư cho y tế được thể hiện ở khả năng bảo vệ sức khỏe người dân, kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh và bồi đắp nguồn nhân lực cho phát triển. Một hệ thống y tế đồng bộ, lấy phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu làm nền tảng, gắn với phát triển điều trị chuyên sâu sẽ góp phần nâng cao chất lượng sống, tăng sức cạnh tranh và tạo nền tảng cho Quảng Ninh phát triển bền vững trong giai đoạn mới.