Đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực khoa học - công nghệ

Chính phủ đề xuất cắt giảm 47, đơn giản hóa 4 và sửa đổi bổ sung 3 điều kiện kinh doanh và 78 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện, viễn thông, giao dịch điện tử và chuyển giao công nghệ.

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: DUY LINH)

Sáng 7/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ.

Cắt giảm nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình tóm tắt về dự án Luật, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết, dự thảo Luật gồm 5 Điều quy định các nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; phân cấp, phân quyền; hoàn thiện các quy định có liên quan tài nguyên tần số, hạ tầng viễn thông, tài nguyên Internet và dịch vụ tin cậy.

Cụ thể, dự thảo Luật bãi bỏ 2 thủ tục hành chính, cắt giảm 47, đơn giản hóa 4 và sửa đổi, bổ sung 3 điều kiện kinh doanh; bãi bỏ 4 văn bản quy định chi tiết; sửa đổi, bổ sung 78 thủ tục hành chính.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trình bày Tờ trình tóm tắt về dự án Luật. (Ảnh: DUY LINH)

Về phân quyền, phân cấp, dự thảo Luật phân định thẩm quyền giữa các bộ trong quy định việc cấp, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên; phân quyền từ Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ đối với các chương trình, chính sách nêu trên.

Nội dung của dự thảo Luật đáp ứng việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Về hiệu lực thi hành, Bộ trưởng nêu rõ, dự thảo Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027, bảo đảm không có khoảng trống pháp lý.

Làm rõ căn cứ xác định “tỷ lệ cơ bản” lượng băng tần phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

Báo cáo tóm tắt thẩm tra về dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho biết, Ủy ban tán thành với sự cần thiết ban hành Luật.

Tuy nhiên, dự án Luật tác động rộng, liên quan trực tiếp đến tài nguyên tần số, hạ tầng viễn thông, tài nguyên Internet và dịch vụ tin cậy. Do đó, đề nghị Chính phủ chỉ luật hóa những cơ chế, chính sách đã được cấp có thẩm quyền đồng ý về chủ trương, không lồng ghép chính sách mới, bảo đảm đúng Quy định số 178-QĐ/TW; trình tự, thủ tục rút gọn chỉ rút ngắn thời gian, không hạ thấp yêu cầu về chất lượng.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải báo cáo tóm tắt thẩm tra về dự án Luật. (Ảnh: DUY LINH)

Đối với Luật Tần số vô tuyến điện, về cấp băng tần cho doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh, Chủ nhiệm Nguyễn Thanh Hải cho hay, Ủy ban tán thành việc kéo dài thời hạn giấy phép cấp lần đầu từ 3 lên 5 năm, rút ngắn thời hạn tiếp tục thực hiện đề án làm cơ sở gia hạn từ 12 xuống 10 năm và chuyển thời điểm đánh giá hiệu quả sử dụng băng tần từ 3 lên 9 tháng trước khi giấy phép hết hạn; tổng thời hạn tối đa không đổi, không quá 15 năm. Cơ chế kiểm soát vẫn chặt chẽ vì chỉ cấp phép khi có đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên, do cấp trực tiếp băng tần - tài nguyên quốc gia hữu hạn, có giá trị kinh tế lớn - mà không qua đấu giá, thi tuyển, đề nghị Chính phủ làm rõ căn cứ xác định “tỷ lệ cơ bản” (Nghị định số 63/2023/NĐ-CP quy định tối thiểu 51%) trong văn bản quy định chi tiết.

Đối với Luật Viễn thông, về chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, Ủy ban tán thành chủ trương hoàn thiện cơ sở pháp lý trên cơ sở kế thừa Nghị quyết số 66.10/2025/NQ-CP nhằm huy động, sử dụng hiệu quả hạ tầng đã đầu tư, tránh đầu tư trùng lặp, phát huy tính lưỡng dụng của hạ tầng viễn thông. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng việc giao Chính phủ quy định chi tiết cơ chế này có liên quan quyền tài sản của doanh nghiệp và nghĩa vụ thuế. Do đó, đề nghị Chính phủ báo cáo làm rõ, bảo đảm chặt chẽ về thẩm quyền, tập trung vào: phạm vi, đối tượng áp dụng; nguyên tắc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và cạnh tranh bình đẳng của doanh nghiệp; cơ chế bù đắp chi phí, xử lý tài chính; yêu cầu bảo đảm an toàn hạ tầng, an ninh mạng, bí mật nhà nước.

Đối với Luật Chuyển giao công nghệ, Ủy ban cơ bản nhất trí việc sửa đổi khoản 2 Điều 41 và khoản 2 Điều 54 nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đồng bộ với pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, một số ý kiến băn khoăn về việc chuyển thẩm quyền phê duyệt Chương trình quốc gia về phát triển thị trường khoa học và công nghệ, ban hành chính sách thúc đẩy chuyển giao, đổi mới công nghệ từ Thủ tướng Chính phủ sang Bộ Khoa học và Công nghệ, vì đây là những nội dung lớn, liên quan nhiều bộ, ngành, cần vai trò chỉ đạo, điều phối của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, đề nghị rà soát kỹ, nghiên cứu cơ chế thành lập hội đồng thẩm định để không làm giảm yêu cầu thẩm định, đánh giá tác động và bảo đảm thống nhất với pháp luật về sở hữu trí tuệ và ngân sách nhà nước.