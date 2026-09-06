Tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để Xi măng Hạ Long duy trì sản xuất

Chiều 6/9, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì buổi làm việc với Công ty CP Xi măng Hạ Long để nắm tình hình, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của Công ty CP Xi măng Hạ Long, Nhà máy Xi măng Hạ Long chính thức vận hành thương mại từ tháng 2/2010 với công suất thiết kế 5.500 tấn clinker/ngày, tương đương khoảng 2,07 triệu tấn xi măng PCB40/năm. Trong đó, nhà máy chính tại xã Thống Nhất có công suất khoảng 0,85 triệu tấn/năm, trạm nghiền phía Nam tại Khu công nghiệp Hiệp Phước (TP Hồ Chí Minh) có công suất khoảng 1,22 triệu tấn/năm. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, nhà máy đã tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 500 lao động.

Lãnh đạo Công ty CP Xi măng Hạ Long báo cáo về tình hình hoạt động và các khó khăn của nhà máy.

Một trong những khó khăn lớn Công ty hiện nay là việc sử dụng lượng đá phi nguyên liệu phát sinh trong quá trình khai thác đá vôi tại mỏ Áng Quan. Theo Công ty, khi khai thác xuống dưới cao độ +200m, lượng đá vôi silic, đá phiến sét silic... xuất hiện ngày càng nhiều, ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu phục vụ sản xuất. Đến hết tháng 6/2026, lượng đá phi nguyên liệu phải bốc xúc, vận chuyển tập kết về bãi trữ khoảng 354.000 tấn. Lượng đá này đang tồn trên khai trường, ảnh hưởng đến mặt bằng khai thác và công tác an toàn, đồng thời tiếp tục phát sinh trong quá trình khai thác.

Về nguồn nguyên liệu sét phục vụ sản xuất được cung cấp từ mỏ sét Làng Bang A, mặc dù doanh nghiệp đã thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, song vẫn còn khoảng 11ha chưa thu hồi được, liên quan đến 65 hộ dân. Trong số này, 64 hộ đã nhận đủ tiền bồi thường và hỗ trợ giá đất và mới có 14/64 hộ đã đồng ý di dời để trả lại mặt bằng.

Lãnh đạo Sở NN&MT phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, hiện giấy phép khai thác mỏ sét Làng Bang A có thời hạn đến ngày 4/7/2029. Nếu không được gia hạn thời gian khai thác trong giai đoạn chuyển tiếp, nhà máy sẽ thiếu nguồn nguyên liệu sét để sản xuất clinker, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, việc làm, thu nhập của người lao động và hiệu quả sử dụng vốn Nhà nước. Bên cạnh đó, Công ty CP Xi măng Hạ Long đang nghiên cứu một số dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp thiết bị nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và giảm phát thải.

Trên cơ sở các khó khăn, vướng mắc, Công ty CP Xi măng Hạ Long đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan chức năng quan tâm hỗ trợ, xác định cụ thể lộ trình chuyển đổi, di dời nhà máy; tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng mỏ sét; thống nhất việc xác định đơn giá thuê đất, đất có mặt nước và khấu trừ chi phí giải phóng mặt bằng; đồng thời xem xét tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì sản xuất trong thời gian chuyển tiếp. Công ty cũng đề xuất nghiên cứu tận dụng dây chuyền sản xuất clinker để kết hợp xử lý rác thải cho TP Quảng Ninh.

Lãnh đạo UBND xã Thống Nhất báo cáo, làm rõ về công tác GPMB các dự án của Công ty tại địa phương.

Đối với việc tiêu thụ sản phẩm, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt với các sản phẩm xi măng từ địa phương khác, Công ty đề nghị được tạo điều kiện tham gia cung cấp xi măng cho các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn, qua đó phát huy lợi thế về logistics, chất lượng và giá bán của sản phẩm sản xuất tại địa phương.

Sau khi kiểm tra thực tế tại thực địa và nghe báo cáo, đề xuất, ý kiến của các sở, ban, ngành, địa phương, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, nhấn mạnh: Thành phố luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền, tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì sản xuất, phát huy hiệu quả nguồn lực và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế địa phương. Việc phát triển đô thị phải gắn với việc tạo ra động lực phát triển mới cho TP Quảng Ninh. Do đó, tái cơ cấu hoạt động của Nhà máy Xi măng Hạ Long sẽ phải bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng và lộ trình thực hiện Quy hoạch TP Quảng Ninh; đồng thời bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển, hiệu quả sử dụng nguồn lực và quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp, người lao động.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đối với các vướng mắc liên quan đến nguồn nguyên liệu và đất đai, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát thời hạn giấy phép, điều kiện khai thác các mỏ sét; cử cán bộ chuyên môn hướng dẫn Công ty hoàn thiện các thủ tục hành chính liên quan đến lượng đất đá phát sinh trong quá trình khai thác đá vôi; đồng hành cùng công ty trong việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tận thu nhiệt dư phát sinh trong sản xuất xi măng để phát điện tự dùng, kết hợp phát triển điện mặt trời áp mái và xử lý rác thải theo đúng thời hạn cấp phép của dự án…

UBND xã Thống Nhất chủ trì rà soát hồ sơ, bàn giao thực địa phần diện tích mỏ sét Làng Bang A đã hoàn thành bồi thường, GPMB; xác nhận diện tích, số tiền thực tế đã chi trả để làm cơ sở xem xét khấu trừ vào tiền thuê đất.

Các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của thành phố cần xác định rõ các vị trí đang thiếu hụt nguồn đất đá phối để điều phối kịp thời, giải quyết triệt để tình trạng thiếu vật liệu đắp nền tại các công trình trọng điểm.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố và đoàn công tác kiểm tra thực địa tại khu vực sản xuất của công ty.

Sở Xây dựng có trách nhiệm tham mưu xây dựng quy hoạch tổng thể về nhu cầu sử dụng đá xây dựng cho toàn bộ các dự án đầu tư công và ngoài ngân sách trên địa bàn. Đồng thời, Sở phối hợp cùng các sở, ngành làm việc trực tiếp với các nhà máy xi măng còn lại trên địa bàn để thống kê chính xác lượng nguyên liệu tồn kho có thể chuyển đổi thành vật liệu xây dựng thông thường; hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn thiện nhanh chóng bộ hồ sơ pháp lý đầu vào và đầu ra của sản phẩm theo đúng quy định.

Văn phòng UBND thành phố cùng với các sở, ngành hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản lượng tiêu thụ để nâng cao mức đóng góp vào ngân sách và chỉ số tăng trưởng kinh tế của thành phố trong năm 2026, nhằm bù đắp cho các lĩnh vực khác đạt kết quả thấp.

Đồng chí cũng đề nghị Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và Công ty CP Xi măng Hạ Long có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng, cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý, hồ sơ đất đai và chứng từ. Các kiến nghị khác của doanh nghiệp sẽ được UBND thành phố xem xét, chỉ đạo khi công ty có đề xuất chính thức.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp phải khẩn trương hoàn thành toàn bộ các nội dung trên và báo cáo UBND thành phố trong ngày 15/9.