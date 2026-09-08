TKV và trách nhiệm với cộng đồng

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và vùng đất mỏ Quảng Ninh từ lâu đã gắn bó khăng khít, bền chặt. Bản sắc "Kỷ luật và Đồng tâm" không dừng lại ở những khẩu hiệu thi đua trên tầng mỏ hay dưới hầm sâu, mà thẩm thấu vào từng hành động nghĩa tình, đưa trách nhiệm xã hội trở thành nhịp đập tự nhiên trong mỗi bước phát triển của ngành Than.

Bà Đào Thị Tý (SN 1959, khu 3, phường Việt Hưng) là cựu nữ thanh niên xung phong, từng công tác tại Trung đoàn 371 giai đoạn 1978-1982. Hiện bà sống một mình, không nơi nương tựa. Chia sẻ với hoàn cảnh của bà, Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin (đơn vị thành viên của TKV) đã ban hành nghị quyết liên tịch giữa Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn, thống nhất hỗ trợ thường xuyên 1 triệu đồng/tháng từ Quỹ Phúc lợi của Công ty.

Ông Trần Việt Cường, Chánh Văn phòng Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin, cho biết: Kinh phí hỗ trợ được Công ty chuyển định kỳ hằng quý. Đồng thời, các bộ phận chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên thăm hỏi, nắm bắt tình hình đời sống của các trường hợp được hỗ trợ.

Cùng với hoạt động trên, thực hiện các văn bản chỉ đạo của thành phố Quảng Ninh và Tập đoàn, Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin đã quyết định trích 60 triệu đồng từ Quỹ Phúc lợi trong đợt 3 (giai đoạn từ tháng 7/2026 đến tháng 6/2027) để nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mất nguồn nuôi dưỡng tại hai xã Quảng Hà và Quảng Đức. Toàn bộ kinh phí được chuyển qua Trung tâm Trợ giúp xã hội Quảng Ninh để hỗ trợ các em.

Cán bộ, công nhân viên Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách tại phường Hà Tu.

Những hoạt động này cho thấy công tác an sinh xã hội, chăm lo các hoàn cảnh khó khăn đang được Than Hà Tu triển khai thường xuyên, cụ thể, qua đó góp phần thực hiện chủ trương của TKV về gắn hiệu quả sản xuất, kinh doanh với trách nhiệm xã hội và chăm lo cộng đồng nơi doanh nghiệp hoạt động.

Trong hoạt động chuyên môn, TKV giữ vai trò lực lượng nòng cốt bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Dù điều kiện khai thác hầm lò ngày càng xuống sâu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về địa chất và chi phí gia tăng, Tập đoàn vẫn duy trì nhịp độ sản xuất ổn định, đáp ứng nhu cầu than cho các ngành kinh tế trọng điểm như điện, thép, phân bón và xi măng. TKV tập trung đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa và tin học hóa trong các khâu khai thác, vận tải, sàng tuyển.

Việc ứng dụng công nghệ hiện đại không chỉ nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa chi phí, mà còn trực tiếp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao độ an toàn cho người lao động. Cùng với đó, công tác bảo vệ môi trường vùng mỏ được triển khai đồng bộ thông qua các dự án xử lý nước thải mỏ, cải tạo phục hồi môi trường các bãi thải đá, xây dựng hệ thống băng tải vận chuyển khép kín nhằm hạn chế tối đa bụi và tiếng ồn tác động đến khu dân cư lân cận.

Nhờ hiệu quả kinh doanh được giữ vững, TKV không chỉ bảo toàn, phát triển vốn nhà nước và đóng góp hàng nghìn tỷ đồng vào ngân sách thành phố Quảng Ninh mỗi năm, mà còn tạo nguồn lực tài chính vững chắc để thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Đối với người lao động, TKV đảm bảo việc làm ổn định cho hàng vạn thợ mỏ với mức thu nhập bình quân ngày càng được cải thiện.

Theo ông Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn TKV, các chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần được triển khai toàn diện; từ chế độ ăn, trang thiết bị bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ, điều dưỡng phục hồi chức năng đến việc đầu tư phát triển hệ thống nhà ở công nhân, chung cư, hầm lò hiện đại.

Công đoàn Than Nam Mẫu thăm, tặng quà công nhân được hỗ trợ từ chương trình “Mái ấm Công đoàn”.

Đặc biệt, trong những thời điểm địa phương đối mặt với khó khăn, thử thách lớn, tinh thần trách nhiệm của TKV lại càng được thể hiện rõ nét qua những hành động kịp thời. Khi đại dịch Covid-19 bùng phát nguy hiểm, TKV đã chủ động chung tay cùng Quảng Ninh chống dịch, hỗ trợ kinh phí hàng chục tỷ đồng cho Quỹ phòng, chống dịch bệnh của thành phố. Riêng đợt cao điểm giữa năm 2021 ủng hộ 5 tỷ đồng, tổng kinh phí hỗ trợ toàn Tập đoàn đạt hơn 18,5 tỷ đồng; đồng thời trao tặng hàng trăm nghìn khẩu trang y tế và vật tư y tế khẩn cấp cho các lực lượng tuyến đầu.

Khi siêu bão Yagi (bão số 3 năm 2024) càn quét và gây thiệt hại nặng nề ở Quảng Ninh, dù bản thân các mỏ than và đơn vị thành viên cũng chịu tổn thất nghiêm trọng về hạ tầng, TKV đã nhanh chóng trích ngay 7 tỷ đồng ủng hộ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai. TKV còn huy động hàng nghìn lượt cán bộ, công nhân cùng hệ thống xe máy, thiết bị cơ giới chuyên dụng phối hợp với lực lượng chức năng thu dọn cây xanh gãy đổ, khôi phục hạ tầng giao thông và hỗ trợ các khu dân cư sớm ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, TKV đã tài trợ xây dựng, cải tạo nhiều công trình giáo dục như trường học, điểm trường vùng sâu, vùng xa, đồng thời trang bị cơ sở vật chất giảng dạy hiện đại cho các địa phương khó khăn của Quảng Ninh. Các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng cũng được đầu tư xây dựng bài bản, như Nhà văn hóa công nhân, Quảng trường 12/11...

Sự gắn kết giữa ngành Than và thành phố Quảng Ninh được hình thành trên nền tảng truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm". Việc kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với công tác an sinh xã hội không chỉ khẳng định vai trò của một tập đoàn kinh tế nhà nước chủ lực, mà còn góp phần tạo dựng môi trường phát triển ổn định, bền vững cho toàn vùng đất mỏ.