Đa dạng thị trường Trung thu

Còn gần 1 tháng nữa là đến Tết Trung thu 2026, thời điểm này thị trường Trung thu tại thành phố Quảng Ninh đang bắt đầu sôi động. Các cửa hàng, siêu thị đã trưng bày nhiều sản phẩm như: Bánh Trung thu, lồng đèn, đồ chơi đa dạng, đủ sắc màu, chủng loại và phân khúc giá, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Nhiều sản phẩm bánh Trung thu với mẫu mã đa dạng, phong phú bày bán trên thị trường đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Thời điểm hiện tại, dọc các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các tuyến phố, không khí Trung thu đã ngập tràn với các loại bánh Trung thu, đồ chơi, đồ trang trí. Các quầy bánh được trang trí bắt mắt với nhiều màu sắc; các mặt hàng đồ chơi trẻ em, đèn lồng, đồ trang trí cũng được đưa lên kệ với nhiều kiểu dáng, phong phú, đa dạng về chủng loại.

Ghi nhận tại GO! Hạ Long, khu vực dành cho sản phẩm Trung thu được bố trí khá bắt mắt, thuận tiện cho người tiêu dùng lựa chọn. Từ bánh nướng, bánh dẻo truyền thống đến các dòng bánh hiện đại, bánh nhân đặc biệt, bánh dành cho trẻ em hay các hộp quà biếu được sắp xếp theo từng nhóm sản phẩm.

Theo thông tin từ hệ thống GO!, mùa Trung thu năm nay có hàng trăm mẫu bánh với nhiều hương vị, trọng lượng và mức giá khác nhau. Riêng một số sản phẩm đang được niêm yết tại hệ thống, bánh Trung thu Kinh Đô, sầu riêng 1 trứng 150g có giá 72.000 đồng/chiếc, bánh thập cẩm lạp xưởng 150g giá 75.000 đồng/chiếc. Dòng bánh GO! Homemade có mức giá từ khoảng 29.000 đồng/chiếc, một số sản phẩm ở mức 69.000-79.000 đồng/chiếc; các hộp bánh có giá từ khoảng 270.000 đồng.

Cùng với đó, trên thị trường cũng góp mặt của nhiều thương hiệu quen thuộc, như: Bibica, Maison, Hữu Nghị... với hàng chục dòng sản phẩm, từ bánh truyền thống đến các sản phẩm cao cấp, đáp ứng nhiều nhóm khách hàng. Bánh Trung thu Bibica truyền thống 150g -180g có giá khoảng 62.000-87.000 đồng/chiếc, tùy loại nhân; các sản phẩm cao cấp được thiết kế thành hộp quà có giá từ vài trăm nghìn đồng đến 2,6 triệu đồng/hộp. Bánh Trung thu Maison tập trung khá rõ vào nhóm bánh hộp làm quà tặng, với các bộ sản phẩm có giá từ khoảng 170.000-250.000 đồng ở phân khúc nhỏ; 350.000-650.000 đồng ở nhóm phổ biến và từ 800.000 đồng đến trên 1 triệu đồng đối với những hộp cao cấp; một số bộ sưu tập đặc biệt có giá lên tới 2-2,5 triệu đồng/hộp.

Cùng với các thương hiệu trên, nhiều nhãn hàng khác cũng được đưa ra thị trường với các dòng bánh nướng, bánh dẻo với nhiều loại nhân, như: Thập cẩm, đậu xanh, hạt sen, khoai môn, ngày càng có thêm các hương vị mới, phù hợp thị hiếu của người tiêu dùng, tạo nên bức tranh khá đa dạng về sản phẩm.

Nhìn chung, người tiêu dùng dễ dàng tìm được những chiếc bánh có mức giá vài chục nghìn đồng, phù hợp nhu cầu sử dụng hoặc lựa chọn các hộp bánh vài trăm nghìn đồng đến hàng triệu đồng để biếu, tặng.

Người dân lựa chọn các sản phẩm bánh Trung thu tại siêu thị GO! Hạ Long.

Ghi nhận tại nhiều điểm bán, sức mua đã bắt đầu tăng dần, song người tiêu dùng có xu hướng mua sắm khá thực tế, cân nhắc giữa thương hiệu, chất lượng, mẫu mã và giá thành. Các sản phẩm có giá vừa phải, bao bì đẹp, hương vị truyền thống và nguồn gốc rõ ràng được nhiều gia đình quan tâm. Trong khi đó, nhóm bánh cao cấp chủ yếu phục vụ nhu cầu quà biếu, tặng của doanh nghiệp, cơ quan và khách hàng cá nhân.

Cùng với bánh Trung thu, thị trường đồ chơi trẻ em cũng đã vào mùa. Tại các cửa hàng, siêu thị và tuyến phố kinh doanh, đèn lồng, mặt nạ, đồ chơi truyền thống... được bày bán khá phong phú. Nhiều sản phẩm có thiết kế gần gũi với văn hóa Trung thu, từ đèn ông sao, trống nhỏ, đầu lân đến các loại đồ chơi dành cho trẻ em ở nhiều độ tuổi.

Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường đồ chơi ngày càng đa dạng, yếu tố an toàn được người tiêu dùng quan tâm. Các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, nhãn hàng hóa đầy đủ, thông tin về nhà sản xuất, đơn vị nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng được ưu tiên lựa chọn. Đây cũng là tiêu chí quan trọng để hạn chế nguy cơ mua phải đồ chơi không bảo đảm chất lượng, nhất là đối với trẻ nhỏ.

Đội QLTT số 8, Chi cục QLTT tỉnh kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm bánh Trung thu tại xã Bình Liêu, TP Quảng Ninh.

Tuy nhiên, cùng với sự phong phú của thị trường, thời điểm trước Trung thu cũng là giai đoạn tiềm ẩn nguy cơ hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, đặc biệt đối với bánh kẹo và đồ chơi trẻ em. Thực tế những năm qua cho thấy các sản phẩm trôi nổi có thể được đưa ra thị trường thông qua nhiều kênh, trong đó có cả hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội, gây khó khăn cho công tác kiểm soát.

Để chủ động phòng ngừa, lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh bám sát địa bàn, tập trung kiểm tra các nhóm hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp Trung thu. Nội dung kiểm tra chú trọng nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; hóa đơn, chứng từ; nhãn hàng hóa; việc niêm yết và bán đúng giá niêm yết, đồng thời kiểm soát các quy định về an toàn thực phẩm đối với bánh, kẹo và các sản phẩm phục vụ trẻ em. Qua đó, góp phần tạo nên một mùa Trung thu ý nghĩa, an toàn và vui tươi.