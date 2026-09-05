Thu hút đầu tư "chìa khóa" tăng trưởng của Quảng Ninh

Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư đang trở thành một trong những “chìa khóa” quan trọng thúc đẩy Quảng Ninh tăng trưởng, mở rộng không gian kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh. Qua đó, thành phố từng bước chuyển dịch từ nền kinh tế phụ thuộc vào khai thác tài nguyên sang phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, du lịch, logistics và kinh tế xanh.

Mô phỏng hướng tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh.

Dòng vốn tạo thêm động lực tăng trưởng

Bức tranh kinh tế Quảng Ninh từ đầu năm 2026 đến nay cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của đầu tư đối với tăng trưởng. Theo số liệu công bố tháng 8/2026, tổng vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách của Quảng Ninh đạt 39.082 tỷ đồng. Trong 8 tháng của năm 2026, toàn thành phố đạt 182.732 tỷ đồng với 67 dự án được cấp mới và 9 dự án điều chỉnh tăng vốn.

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cho thấy sức hấp dẫn của Quảng Ninh. Đến giữa tháng 8/2026, tổng vốn FDI thu hút từ đầu năm vào địa bàn đạt 1,117 tỷ USD chủ yếu vào các khu công nghiệp, khu kinh tế. Trước đó, hết tháng 7, vốn FDI vào các khu kinh tế, khu công nghiệp của thành phố đã đạt hơn 1,095 tỷ USD.

Hiện thành phố Quảng Ninh có 237 dự án FDI còn hiệu lực của nhà đầu tư đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký gần 16 tỷ USD. Đặc biệt, giai đoạn 2021-2025, Quảng Ninh thu hút trên 10,52 tỷ USD vốn FDI, cao gần 5 lần giai đoạn 2016-2020. Chất lượng dòng vốn đang từng bước thay đổi, thay vì thu hút đầu tư bằng mọi giá, Quảng Ninh hướng mạnh tới các dự án công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, năng lượng sạch, logistics, sản phẩm có giá trị gia tăng cao và ít phát thải.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định thành lập cụm công nghiệp cho các nhà đầu tư, tháng 8/2026. Ảnh Đỗ Phương

Thành phố Quảng Ninh đã tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, dành nguồn lực lớn phát triển kết cấu hạ tầng theo phương châm lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt đầu tư xã hội. Hiện thành phố sở hữu hệ thống giao thông với đầy đủ 5 loại hình bao gồm: Đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy nội địa và hàng không. Riêng trục cao tốc xuyên tỉnh dài 176km nối từ cầu Bạch Đằng qua các xã, phường thành phố Hạ Long cũ, đặc khu Vân Đồn đến khu vực Móng Cái đã tạo nên hành lang kết nối liên tục giữa các đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, sân bay, cảng biển và cửa khẩu quốc tế.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, hệ thống cảng biển, cửa khẩu quốc tế và mạng lưới logistics tiếp tục bổ sung những lợi thế riêng có. Theo quy hoạch điều chỉnh Quảng Ninh đến năm 2050, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được định hướng đạt công suất khoảng 20 triệu hành khách và 200.000 tấn hàng hóa mỗi năm, mở thêm dư địa cho logistics hàng không, du lịch và những ngành sản xuất có giá trị cao.

Quảng Ninh hiện có 27 khu công nghiệp trong quy hoạch, trong đó 11 khu đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng diện tích khoảng 6.299ha; 8 khu đã đi vào hoạt động. Diện tích đất công nghiệp có hạ tầng đạt gần 62%, cho thấy dư địa thu hút dự án mới còn lớn. Cùng với hạ tầng, cải cách hành chính và tinh thần đồng hành với doanh nghiệp tiếp tục là lợi thế tạo nên sức hút đầu tư của Quảng Ninh.

Kết quả các chỉ số năm 2025 công bố trong năm 2026 tiếp tục khẳng định chất lượng điều hành của Quảng Ninh: PAR Index đạt 93,16 điểm, SIPAS đạt 88,33%, cùng đứng thứ 2/34 tỉnh, thành phố; PCI đạt 67,55 điểm, năm thứ 13 liên tiếp nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Đáng chú ý, Quảng Ninh còn thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu về Chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân (BPI) lần đầu được VCCI công bố.

Biến vốn đầu tư thành năng lực phát triển mới

Những ngày cuối tháng 8/2026 tiếp tục ghi dấu nhịp độ đầu tư sôi động. Ngày 27/8, Quảng Ninh đồng loạt khánh thành, khởi công 24 dự án trọng điểm với tổng vốn trên 46.000 tỷ đồng; riêng 22 dự án khởi công mới có tổng vốn khoảng 41.306 tỷ đồng. Trước đó, Quảng Ninh trao các quyết định đầu tư cho 16 dự án với tổng vốn hơn 16.000 tỷ đồng.

Du khách quốc tế tại Cảng cao cấp Ao Tiên (đặc khu Vân Đồn) chuẩn bị hành trình tham quan các tuyến đảo.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, nhất là từ dấu mốc trở thành thành phố ngày 1/9/2026, Quảng Ninh không chỉ cần thu hút nhiều vốn mà phải chuyển hóa dòng vốn thành năng lực tăng trưởng thực chất, bền vững. Thành phố tiếp tục chuẩn bị quỹ đất sạch, hoàn thiện hạ tầng, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, phát triển nhân lực chất lượng cao và các điều kiện thiết yếu cho người lao động; đồng thời ưu tiên dự án xanh, tuần hoàn, công nghệ cao, đóng góp ngân sách và tăng liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Với mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 13% trong năm 2026 và duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong những năm tiếp theo, dư địa phía trước còn rất lớn nhưng yêu cầu cũng ngày càng cao. Từ những tuyến cao tốc, sân bay, cảng biển đến những khu công nghiệp đang hình thành; từ cải cách thể chế đến những dòng vốn trong nước và quốc tế liên tục tìm đến, Quảng Ninh đang tạo lập một hệ sinh thái đầu tư ngày càng hoàn chỉnh.

Thu hút đầu tư vì thế không chỉ là câu chuyện huy động nguồn lực, thành phố Quảng Ninh tạo ra những động lực mới, làm mới mô hình tăng trưởng và chuyển những tiềm năng, lợi thế thành sức mạnh phát triển. Khi dòng vốn được lựa chọn đúng và chuyển hóa thành những dự án hiệu quả, đầu tư sẽ thực sự trở thành “chìa khóa” mở cánh cửa tăng trưởng nhanh, xanh và bền vững cho thành phố Quảng Ninh trong chặng đường mới.