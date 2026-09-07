TKV ứng dụng công nghệ vào bảo vệ ranh giới mỏ

Với địa bàn khai thác rộng, nhiều khu vực giáp ranh, đan xen khu dân cư, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) xác định quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ là nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với duy trì lực lượng tuần tra, kiểm soát, các đơn vị của TKV đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phối hợp với chính quyền và lực lượng chức năng chủ động phòng ngừa vi phạm, giữ vững ANTT phục vụ sản xuất.

Lực lượng bảo vệ Công ty Than Mạo Khê tuần tra, kiểm soát ranh giới mỏ trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Công ty Than Mạo Khê - TKV hiện được giao quản lý khoảng 20km² ranh giới mỏ; đồng thời quản lý, bảo vệ khoảng 22km² khu vực Phả Lại phục vụ đề tài khoa học, thăm dò. Địa bàn rộng, nhiều khu vực giáp ranh đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo vệ tài nguyên, giữ vững ANTT.

Ông Nguyễn Văn Bảo, Phó Trưởng Phòng Bảo vệ và kiểm soát nội bộ Công ty Than Mạo Khê, cho biết: Công ty xác định quản lý ranh giới, bảo vệ tài nguyên phải được thực hiện thường xuyên, liên tục. Lực lượng bảo vệ duy trì tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm ranh giới, tài nguyên.

Phòng Bảo vệ và kiểm soát nội bộ Công ty Than Mạo Khê lên các phương án đảm bảo an ninh trật tự, ranh giới mỏ.

Để kiểm soát chặt địa bàn, Công ty Than Mạo Khê duy trì 36 mục tiêu bảo vệ, trong đó có 12 trạm, chốt kiểm soát chính về ANTT, tài sản và tài nguyên khoáng sản. Lực lượng bảo vệ hiện có 104 người, gồm 12 cán bộ chuyên trách nghiệp vụ và 92 công nhân trực tiếp tại các trạm, chốt. Mỗi cán bộ, chuyên viên được phân công phụ trách địa bàn, lĩnh vực cụ thể, gắn trách nhiệm với hiệu quả quản lý.

Cùng với lực lượng trực tiếp, công nghệ được ứng dụng ngày càng rộng. Hiện Công ty Than Mạo Khê có 621 mắt camera tại các khu vực sản xuất, kho than, cổng ra vào và vị trí trọng yếu. Các trạm, chốt được trang bị cần barrier, hệ thống chiếu sáng, camera, thiết bị thông tin liên lạc, hỗ trợ theo dõi địa bàn liên tục. Trong 8 tháng năm 2026, công ty xây dựng, ban hành 8 phương án bảo vệ ANTT, tài sản, tài nguyên, ranh giới mỏ và các thời điểm trọng yếu; chủ động phòng ngừa, xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn tài nguyên, tài sản phục vụ sản xuất.

Công ty Than Mạo Khê có 621 mắt camera tại các khu vực sản xuất, kho than, cổng ra vào và vị trí trọng yếu.

Còn tại Công ty CP Than Hà Tu, trí tuệ nhân tạo (AI) và flycam đang được nghiên cứu ứng dụng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ ranh giới mỏ. Là đơn vị khai thác than lộ thiên, công ty được giao quản lý khoảng 15km² ranh giới mỏ, với nhiều khu vực giáp ranh và dân cư sinh sống xung quanh. Để kiểm soát chặt địa bàn, công ty duy trì 5 trạm bảo vệ, trong đó 3 trạm chính kiểm soát người và phương tiện ra, vào. Lực lượng bảo vệ thường xuyên tuần tra tại các khu vực trọng điểm, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng công an nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý những vụ việc phát sinh.

Điểm mới là công ty đang nghiên cứu ứng dụng AI trong giám sát địa bàn theo định hướng của TKV. Dự kiến trong tháng 9/2026, đơn vị lắp đặt hệ thống camera AI, đồng thời sử dụng flycam tại một số khu vực trọng điểm. Các thiết bị hỗ trợ theo dõi địa bàn, nhận diện dấu hiệu bất thường, giúp lực lượng bảo vệ kịp thời kiểm tra, xử lý. Qua đó, công tác bảo vệ từng bước chuyển từ giám sát chủ yếu bằng con người sang kết hợp giữa con người và công nghệ.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Phòng Pháp chế, kiểm toán nội bộ và Bảo vệ quân sự Công ty CP Than Hà Tu, cho biết: Công ty thường xuyên rà soát, xây dựng phương án bảo vệ phù hợp với từng khu vực, nhất là những vị trí giáp ranh, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm. Cùng với lực lượng tại chỗ, đơn vị tăng cường phối hợp với chính quyền, lực lượng chức năng và từng bước ứng dụng AI để nâng cao hiệu quả quản lý. Từ đầu năm 2026 đến nay, ANTT tại khu vực ranh giới mỏ được giữ vững, góp phần bảo vệ tài nguyên, duy trì sản xuất, kinh doanh ổn định, an toàn.

Lực lượng bảo vệ Công ty CP Than Hà Tu kiểm soát người, phương tiện ra vào khai trường, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và an toàn sản xuất.

Từ thực tế tại Than Mạo Khê và Than Hà Tu, công nghệ đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ của TKV. Hiện trên địa bàn Quảng Ninh, TKV có 42 đơn vị khai thác, kinh doanh và phụ trợ ngành than hoạt động, với hơn 3.200 cán bộ, nhân viên bảo vệ chuyên trách.

Trong 8 tháng năm 2026, TKV đã chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ phương án bảo vệ, tập trung kiểm soát những khu vực trọng điểm, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm. Ban Bảo vệ Tập đoàn tổ chức hơn 80 lượt kiểm tra về quản lý vật liệu nổ công nghiệp, hoạt động thuê ngoài, kho than, tài nguyên và ranh giới mỏ. Tập đoàn cũng phối hợp tổ chức 5 lớp huấn luyện nghiệp vụ cho 407 cán bộ, nhân viên bảo vệ và người lao động.

Cùng với củng cố lực lượng, TKV tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo vệ. Hệ thống camera AI được triển khai với các chức năng nhận diện biển số xe, khuôn mặt, giám sát người, phương tiện và cảnh báo nguy cơ cháy. Dữ liệu lĩnh vực bảo vệ cũng từng bước được cập nhật lên hệ thống phần mềm quản lý, kho dữ liệu tập trung và hệ thống báo cáo thông minh của Tập đoàn, góp phần nâng cao khả năng giám sát, quản trị.

Lực lượng bảo vệ Phòng Pháp chế, kiểm toán nội bộ và Bảo vệ quân sự Công ty CP Than Hà Tu giám sát hoạt động ra vào cổng khai trường qua hệ thống camera.

TKV đồng thời duy trì phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong trao đổi thông tin, bảo đảm an ninh kinh tế, quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ. Sự phối hợp này giúp chủ động nhận diện, phòng ngừa và xử lý các nguy cơ vi phạm từ sớm.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, 8 tháng năm 2026, tình hình ANTT trong toàn Tập đoàn cơ bản ổn định; tài nguyên, ranh giới mỏ được quản lý, bảo vệ an toàn, không hình thành điểm nóng. Qua đó góp phần bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh của TKV an toàn, ổn định.