Quảng Ninh đầu tư hệ thống pin lưu trữ năng lượng tại 3 trạm biến áp 110kV

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đang triển khai đầu tư hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) với tổng quy mô 530MW/1.060MWh. Tại thành phố Quảng Ninh, hệ thống BESS được đầu tư tại 3 trạm biến áp 110kV, góp phần nâng cao tính linh hoạt trong vận hành lưới điện, tăng độ tin cậy cung cấp điện và đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng.

Hệ thống BESS sẽ giúp lưới điện ứng phó giờ cao điểm.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn đầu, Tổng công ty Điện lực miền Bắc triển khai hệ thống BESS tại 47 trạm biến áp 110kV thuộc 8 tỉnh, thành phố. Trên địa bàn thành phố Quảng Ninh, hệ thống được lắp đặt tại các trạm biến áp Giếng Đáy, công suất 10MW/20MWh; Uông Bí, công suất 5MW/10MWh và Tràng Bạch, công suất 5MW/10MWh.

Đến nay, các đơn vị thi công đã hoàn thành phần xây dựng tại các trạm, đang chuẩn bị lắp đặt thiết bị. Dự kiến toàn bộ hệ thống sẽ được hoàn thành, đưa vào vận hành trong quý IV/2026.

Việc đầu tư BESS sẽ cho phép tích trữ điện năng vào thời điểm phụ tải thấp và phát điện trở lại trong các khung giờ cao điểm, qua đó giảm áp lực cho hệ thống, nâng cao độ ổn định điện áp và tăng tính linh hoạt trong vận hành lưới điện. Đồng thời, hệ thống góp phần nâng cao độ tin cậy, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục cho khách hàng.

BESS cũng mở rộng khả năng tiếp nhận, khai thác hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, đồng thời tận dụng tốt hạ tầng hiện hữu của các trạm biến áp 110kV. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm tối ưu vận hành lưới điện, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn điện và đáp ứng yêu cầu cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Quảng Ninh.