Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh thăm, làm việc tại Liên bang Nga

Từ ngày 1-7/9/2026, Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh do đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại Liên bang Nga, với các điểm đến gồm tỉnh Irkutsk và hai thành phố Saint Petersburg, Moscow.



Ông Peretolchin Vitaly Vladimirovich, Phó Chủ tịch Hội đồng Lập pháp tỉnh Irkutsk đón và tặng hoa Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh tại sân bay quốc tế Irkutsk đêm 31/8/2026.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn sẽ thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga và Hội đồng Lập pháp tỉnh Irkutsk; trao đổi kinh nghiệm về tổ chức, hoạt động của cơ quan dân cử địa phương, xây dựng chính sách, ban hành nghị quyết, giám sát việc thực thi pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương và hoạt động tiếp xúc cử tri.

Tại tỉnh Irkutsk, thành phố Moscow và Saint Petersburg, Đoàn cũng tìm hiểu kinh nghiệm trong công tác quản trị địa phương, phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, phát triển du lịch, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, bảo tồn và phát huy giá trị di sản; qua đó nghiên cứu, tham khảo những mô hình, cách làm phù hợp để vận dụng vào thực tiễn thành phố Quảng Ninh.

Chuyến công tác góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quảng Ninh với tỉnh Irkutsk. Đây cũng là dịp mở rộng các kênh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan dân cử, chính quyền địa phương; tạo thêm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm, phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố Quảng Ninh trong giai đoạn mới.