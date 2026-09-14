Việt - Nga hữu nghị

Bài thơ “Việt – Nga hữu nghị” của tác giả Hồng Gai, là tiếng lòng tha thiết về tình hữu nghị truyền thống, thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam và Nga. Từ âm thanh Ba-la-lai-ca, đàn bầu đến những trang sử Vệ quốc hào hùng, tác giả gợi lên vẻ đẹp của nước Nga kiên cường, nhân hậu và tình cảm gắn bó sâu nặng với Việt Nam. Bài thơ đồng thời khẳng định những thành quả hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, qua đó thể hiện niềm tin vào một mối quan hệ ngày càng bền chặt.

Với thể thơ lục bát mộc mạc, giàu cảm xúc, tác phẩm như một nhịp cầu nối lũy tre Việt Nam với rừng thông nước Nga, gửi gắm khát vọng về hòa bình, đoàn kết, hợp tác và hạnh phúc trường tồn.

Một phần thành phố Saint Petersburg.

VIỆT - NGA HỮU NGHỊ

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Vẳng nghe tiếng Ba-lai-ca

Xôn xao nỗi nhớ lời ca, đàn bầu

Nước Nga can trường đi đầu

Tâm hồn nhân hậu một màu yêu thương

Vệ quốc vĩ đại kiên cường

Hòa bình thế giới con đường vẻ vang

Lịch sử rạng rỡ trang vàng

Người dân no ấm mở mang tốt lành

Nhân nghĩa mối tình thắm xanh

Hữu nghị Nga - Việt sáng danh thanh bình

Nhân dân đoàn kết chung tình

Xây dựng gắn bó công trình lớn lao

Khát vọng vươn tới đỉnh cao

Thấu hiểu giúp đỡ biết bao chân thành

Trong gian khổ, trong đấu tranh

Việt - Nga gắn bó sử xanh đẹp giàu

Ngày càng thắm đượm sắc màu

Cho dù xa cách nhịp cầu thiết tha

Hợp tác toàn diện bao la

Đào tạo, quân sự, thi ca vang trời

Công nghệ kỹ thuật cao vời

Văn hóa giáo dục cuộc đời nở hoa

Nước Nga vừa gần vừa xa

Gần tình, gần nghĩa hoan ca rộn ràng

Lũy tre, rừng thông, biển vàng

Thắm tình hữu nghị sang trang duyên nồng

Trong ta thỏa chí tang bồng

Trường tồn hạnh phúc cờ hồng bay cao./.

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Tác giả Hồng Gai viết tại Mát-xcơ-va ngày 9/9/2026