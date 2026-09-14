Bài thơ “Việt – Nga hữu nghị” của tác giả Hồng Gai, là tiếng lòng tha thiết về tình hữu nghị truyền thống, thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam và Nga. Từ âm thanh Ba-la-lai-ca, đàn bầu đến những trang sử Vệ quốc hào hùng, tác giả gợi lên vẻ đẹp của nước Nga kiên cường, nhân hậu và tình cảm gắn bó sâu nặng với Việt Nam. Bài thơ đồng thời khẳng định những thành quả hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, qua đó thể hiện niềm tin vào một mối quan hệ ngày càng bền chặt.
Với thể thơ lục bát mộc mạc, giàu cảm xúc, tác phẩm như một nhịp cầu nối lũy tre Việt Nam với rừng thông nước Nga, gửi gắm khát vọng về hòa bình, đoàn kết, hợp tác và hạnh phúc trường tồn.
VIỆT - NGA HỮU NGHỊ
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Vẳng nghe tiếng Ba-lai-ca
Xôn xao nỗi nhớ lời ca, đàn bầu
Nước Nga can trường đi đầu
Tâm hồn nhân hậu một màu yêu thương
Vệ quốc vĩ đại kiên cường
Hòa bình thế giới con đường vẻ vang
Lịch sử rạng rỡ trang vàng
Người dân no ấm mở mang tốt lành
Nhân nghĩa mối tình thắm xanh
Hữu nghị Nga - Việt sáng danh thanh bình
Nhân dân đoàn kết chung tình
Xây dựng gắn bó công trình lớn lao
Khát vọng vươn tới đỉnh cao
Thấu hiểu giúp đỡ biết bao chân thành
Trong gian khổ, trong đấu tranh
Việt - Nga gắn bó sử xanh đẹp giàu
Ngày càng thắm đượm sắc màu
Cho dù xa cách nhịp cầu thiết tha
Hợp tác toàn diện bao la
Đào tạo, quân sự, thi ca vang trời
Công nghệ kỹ thuật cao vời
Văn hóa giáo dục cuộc đời nở hoa
Nước Nga vừa gần vừa xa
Gần tình, gần nghĩa hoan ca rộn ràng
Lũy tre, rừng thông, biển vàng
Thắm tình hữu nghị sang trang duyên nồng
Trong ta thỏa chí tang bồng
Trường tồn hạnh phúc cờ hồng bay cao./.
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Tác giả Hồng Gai viết tại Mát-xcơ-va ngày 9/9/2026