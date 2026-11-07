Đoàn đại biểu TP Quảng Ninh và TKV dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và Tượng đài đồng chí Vũ Văn Hiếu

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936 - 2026), ngày 7/11, Đoàn đại biểu Thành uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) do đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố và đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn TKV làm Trưởng đoàn, đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và Tượng đài đồng chí Vũ Văn Hiếu, Bí thư Đặc Khu ủy đầu tiên Khu mỏ Quảng Ninh tại phường Hồng Gai.

Đoàn đại biểu của thành phố Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (phường Hồng Gai).

Quảng Ninh - vùng đất địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc, vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, nơi hội tụ sức mạnh của tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên. Trải qua các thời kỳ lịch sử, mảnh đất và con người Vùng mỏ đã viết nên những trang sử vẻ vang bằng mồ hôi, trí tuệ, máu xương và sự hy sinh cao cả của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân và nhân dân.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đoàn đại biểu đặt vòng hoa, dâng hương tại Tượng đài đồng chí Vũ Văn Hiếu, Bí thư Đặc khu ủy đầu tiên Khu mỏ Quảng Ninh.

90 năm qua, từ cuộc Tổng bãi công lịch sử năm 1936, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vẫn vang vọng, trở thành mạch nguồn sức mạnh của công nhân Vùng mỏ, của ngành Than và của con người Quảng Ninh.

Tiếp nối truyền thống ấy, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Quảng Ninh và đội ngũ công nhân vùng mỏ đã đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Từ những khai trường trong điều kiện lao động khắc nghiệt, ngành Than đã từng bước xây dựng lực lượng sản xuất, phát triển cơ giới hóa, tự động hóa, mở rộng khai thác và chế biến, trở thành Tập đoàn có quy mô lớn, đa ngành, giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Quảng Ninh.

Với lòng biết ơn vô hạn, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân thành phố, Đoàn đại biểu của thành phố và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã thành kính dâng hương, đặt vòng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và đồng chí Vũ Văn Hiếu đã anh dũng hy sinh bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; vì sự bình yên, ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm đồng chí Vũ Văn Hiếu, Bí thư Đặc khu ủy đầu tiên Khu mỏ Quảng Ninh.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ và đồng chí Vũ Văn Hiếu, đoàn đại biểu thành phố Quảng Ninh cùng cán bộ, công nhân ngành Than nguyện tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”; tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; đoàn kết, thống nhất, nêu cao trách nhiệm, sáng tạo trong lao động, sản xuất, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng và mục tiêu phát triển năm 2026. Qua đó, góp phần xây dựng thành phố, ngành Than ngày càng phát triển, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại; nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng, an ninh, xứng đáng với truyền thống vẻ vang và những cống hiến, hy sinh của các thế hệ thợ mỏ, các bậc tiền bối cách mạng.