Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 2/9, trong không khí thiêng liêng của ngày Quốc khánh, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên ở xã Kim Liên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đã trọng thể tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 57 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh (21/7/1969-21/7/2026 âm lịch).

Về dự lễ có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Các đại biểu và các tầng lớp nhân dân về dự lễ.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là minh chứng trọn vẹn nhất cho chân lý ấy - một cuộc đời chỉ biết vì nước, vì dân; sống thanh cao, giản dị và hy sinh đến tận cùng cho Tổ quốc, cho nhân dân.

“Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người Anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta", Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhắc lại những lời đầy xúc động trong Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1969.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại buổi lễ.

Cách đây 57 năm, vào ngày 2/9/1969, nhằm ngày 21/7 năm Kỷ Dậu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từ biệt chúng ta. Bác đã đi xa, nhưng sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và nhân cách của Người vẫn trường tồn cùng dân tộc.

Đông đảo các tầng lớp nhân dân về dự lễ.

Trước anh linh Người, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An xin hứa, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Xô viết anh hùng; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển; thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh.

Theo đồng chí Nguyễn Khắc Thận, đây chính là hành động thiết thực và ý nghĩa nhất để tri ân Bác, các bậc tiền nhân và các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.