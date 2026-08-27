Đoàn Đại biểu tỉnh Quảng Ninh dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và Tượng đài đồng chí Vũ Văn Hiếu

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9(1945 - 2026); đặc biệt trong niềm phấn khởi, tự hào trước dấu mốc lịch sử Quốc hội ban hành Nghị quyết số 36/2026/QH16 ngày 24/8/2026 về thành lập thành phố Quảng Ninh, ngày 27/8, Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn, đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và Tượng đài đồng chí Vũ Văn Hiếu, Bí thư Đặc Khu ủy đầu tiên Khu mỏ Quảng Ninh tại phường Hồng Gai.

Đoàn đại biểu của tỉnh đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (phường Hồng Gai).

Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nhân dân ta đã nhất tề vùng lên làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chính thức mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là kết tinh của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí quật cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để có được độc lập, tự do, hòa bình và cuộc sống ấm no, hạnh phúc hôm nay, biết bao thế hệ người Việt Nam đã không tiếc tuổi xuân, máu xương, anh dũng chiến đấu và hy sinh vì Tổ quốc.

Quảng Ninh - vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, cái nôi của giai cấp công nhân Việt Nam đã đóng góp biết bao người con ưu tú cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ trong gian khó đã hun đúc nên truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, trở thành mạch nguồn sức mạnh tinh thần to lớn để Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đoàn kết, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Các đại biểu dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Phát huy truyền thống vẻ vang ấy, bước vào năm 2026 - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Quảng Ninh tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, toàn diện. Đặc biệt, việc Quốc hội quyết nghị thành lập thành phố Quảng Ninh là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử quan trọng, mở ra không gian phát triển mới, tầm vóc mới và trách nhiệm mới đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh. Thành quả hôm nay là sự kế thừa, tiếp nối từ biết bao công sức, trí tuệ, mồ hôi và máu xương của các thế hệ cha anh đã xây dựng, chiến đấu và hy sinh cho quê hương, đất nước.

Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài đồng chí Vũ Văn Hiếu, Bí thư Đặc khu ủy đầu tiên Khu mỏ Quảng Ninh.

Với lòng biết ơn vô hạn, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân trong tỉnh, Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh đã thành kính dâng hương, đặt vòng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; vì sự bình yên, ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh nguyện đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ; tiếp tục phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu tăng trưởng bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh; xây dựng thành phố Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đi trước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm đồng chí Vũ Văn Hiếu, Bí thư Đặc khu ủy đầu tiên Khu mỏ Quảng Ninh.

Đặt vòng hoa, dâng hương tại Tượng đài đồng chí Vũ Văn Hiếu, Bí thư Đặc khu ủy đầu tiên Khu mỏ Quảng Ninh, Đoàn đại biểu Quảng Ninh tỏ lòng thành kính trước người anh hùng đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đoàn Đại biểu dâng hương tưởng niệm đồng chí Vũ Văn Hiếu, Bí thư Đặc khu ủy đầu tiên Khu mỏ Quảng Ninh.

Trên chặng đường đấu tranh cách mạng đầy gian khổ và hy sinh, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, công nhân và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh, đồng chí Vũ Văn Hiếu đã đóng góp và cống hiến to lớn vào trang sử hào hùng của dân tộc, làm rạng rỡ truyền thống kiên cường, bất khuất của Vùng mỏ. Tấm gương sáng ngời về lòng trung thành vô hạn với lý tưởng cộng sản, lẽ sống và phẩm chất cách mạng của đồng chí Vũ Văn Hiếu đã khắc sâu trong lòng công nhân và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh, trở thành biểu tượng sáng ngời của tinh thần “Sống vì Đảng, chết cũng không rời Đảng”.

Các đại biểu dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ công ơn đồng chí Vũ Văn Hiếu, Bí thư Đặc khu ủy đầu tiên Khu mỏ Quảng Ninh.

Trước tượng đài đồng chí Vũ Văn Hiếu, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh xin nguyện tiếp bước con đường, lý tưởng mà đồng chí Vũ Văn Hiếu và các bậc tiền bối cách mạng đã mở ra; luôn đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa; không ngừng phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thường xuyên củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thành phố Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, hạnh phúc; góp phần xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, thịnh vượng, vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.