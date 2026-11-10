“Tiếng Than” – Hành trình lan tỏa bản sắc văn hóa Vùng mỏ

Chiều 10/11, tại Công ty Than Thống Nhất, tập 4 của chương trình “Quảng Ninh in Motion - Tiếng Than” chính thức diễn ra với chủ đề “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ”.

Các đại biểu tham dự chương trình “Quảng Ninh in Motion - Tiếng Than” tập 4.

Trong tập 4, khán giả được thưởng thức những ca khúc gắn liền với lịch sử và đời sống lao động của các thế hệ công nhân ngành Than. Chương trình có sự tham gia giao lưu của NSND Quang Thọ, NSƯT Hoàng Tùng, ca sĩ Tố Hoa, nhà báo Ngô Bá Lục và ông Đoàn Hải Nam, Phó Giám đốc Công ty Than Thống Nhất.



Thông qua những câu chuyện và chia sẻ của các khách mời, chương trình mang đến nhiều góc nhìn về sức sống của âm nhạc Vùng mỏ, nơi những giai điệu không chỉ phản ánh nhịp sống lao động mà còn lưu giữ ký ức, hun đúc tình yêu nghề và niềm tự hào của nhiều thế hệ thợ mỏ.

Các khách mời giao lưu, chia sẻ về những ca khúc viết về người thợ mỏ tại chương trình “Quảng Ninh in Motion – Tiếng Than”, tập 4 với chủ đề “Người thợ mỏ – Người chiến sĩ”.

Kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2026), Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) sản xuất chương trình “Quảng Ninh in Motion - Tiếng Than”. Đây là sản phẩm truyền thông được thiết kế dành riêng cho nền tảng số, nhằm tái hiện hành trình lịch sử, tôn vinh những giá trị văn hóa và lan tỏa tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của các thế hệ công nhân Vùng mỏ.

NSND Quang Thọ thể hiện ca khúc về người thợ mỏ tại chương trình “Quảng Ninh in Motion – Tiếng Than”.

Series “Tiếng Than” gồm 4 tập, được thực hiện tại các Công ty: Than Mạo Khê, Than Núi Béo, Than Đèo Nai - Cọc Sáu và Than Thống Nhất. Mỗi tập mang đến một góc nhìn riêng về lịch sử hình thành, phát triển, hoạt động sản xuất và đời sống văn hóa của công nhân ngành Than. Từ những dấu mốc lịch sử đến nhịp sống lao động trên các công trường, khai trường hôm nay, chương trình đã tái hiện sinh động hình ảnh vùng đất và con người Vùng mỏ qua các thời kỳ.

Điểm nhấn của series là hình thức livestream trực tiếp tại hiện trường, kết hợp giao lưu với khách mời và tương tác cùng khán giả trên các nền tảng số. Với cách thể hiện mới mẻ, gần gũi, chương trình đã kết nối những câu chuyện từ quá khứ đến hiện tại, đưa lịch sử, văn hóa và đời sống của người thợ mỏ đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

NSƯT Hoàng Tùng biểu diễn tại chương trình.

Xuyên suốt 4 tập phát sóng là những câu chuyện về truyền thống đấu tranh cách mạng, tinh thần lao động sáng tạo, tình yêu nghề và sự gắn bó của các thế hệ công nhân với Vùng mỏ. Qua đó, chương trình tiếp tục khẳng định giá trị bền vững của tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” làm nên bản sắc, sức mạnh của giai cấp công nhân Vùng mỏ trong suốt 90 năm qua.

NSƯT Tố Hoa biểu diễn tại chương trình.

Khép lại hành trình 4 tập, “Tiếng Than” không chỉ là sản phẩm truyền thông ý nghĩa chào mừng 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than, mà còn góp phần gìn giữ ký ức, lan tỏa những giá trị văn hóa đặc trưng, bồi đắp niềm tự hào và khơi dậy trách nhiệm tiếp nối truyền thống trong mỗi thế hệ thợ mỏ hôm nay.

Các tiết mục biểu diễn chương trình “Quảng Ninh in Motion - Tiếng Than” thu hút đông đảo khán giả theo dõi.

Tập 4 chương trình “Quảng Ninh in Motion - Tiếng Than” đã được phát trực tiếp lúc 17 giờ 30 phút ngày 10/11/2026 trên website baoquangninh.vn, nền tảng VTVgo và các fanpage Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Khán giả có thể xem lại chương trình trên các hạ tầng trên.