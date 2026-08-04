Tạo sức hút mới cho dòng vốn FDI

Nửa đầu năm 2026, Quảng Ninh tiếp tục duy trì sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư quốc tế nhờ môi trường đầu tư thông thoáng, hạ tầng ngày càng đồng bộ và phương thức xúc tiến đầu tư linh hoạt. Điều này phản ánh niềm tin lớn của cộng đồng doanh nghiệp đối với địa phương.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh gặp gỡ Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Quảng Ninh.

Xác định thu hút đầu tư không chỉ nhằm tăng nguồn vốn, mà còn là động lực trực tiếp tạo tăng trưởng kinh tế, do vậy ngay từ đầu năm, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư, đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng các KKT, KCN, chuẩn bị quỹ đất sạch và chủ động tiếp cận các nhà đầu tư chiến lược. Tỉnh cũng xây dựng các kịch bản thu hút đầu tư phù hợp với tình hình mới, ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, năng lượng sạch, logistics và các ngành có giá trị gia tăng lớn.

Quảng Ninh đã đổi mới công tác xúc tiến thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Thay vì quảng bá dàn trải, tỉnh tập trung tiếp cận trực tiếp các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu; đồng thời phát huy hiệu quả mạng lưới doanh nghiệp FDI đang hoạt động trên địa bàn để kết nối, giới thiệu những nhà đầu tư mới. Giải pháp này cho thấy, nhiều doanh nghiệp FDI khi đầu tư thành công không chỉ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, mà còn trở thành những "đại sứ" quảng bá môi trường đầu tư của Quảng Ninh tới các đối tác quốc tế.

Song song với xúc tiến đầu tư, Quảng Ninh cũng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sẵn sàng đón những dự án mới. Cùng với việc hoàn thiện quy hoạch, tỉnh đẩy nhanh GPMB, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trong các KKT, KCN, tạo quỹ đất sạch phục vụ các dự án quy mô lớn. Đồng thời, đôn đốc chủ đầu tư hạ tầng KCN đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, nâng cao năng lực tiếp nhận các dòng vốn FDI chất lượng cao trong thời gian tới.

Cải cách hành chính tiếp tục là lợi thế cạnh tranh nổi bật của tỉnh trong thu hút đầu tư. Với vai trò quản lý nhà nước tại địa phương, Ban Quản lý KKT tỉnh tiếp tục rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC, đẩy mạnh chuyển đổi số trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ đầu tư. Đến nay, thời gian giải quyết nhiều thủ tục đã được cắt giảm trên 32%; 100% TTHC đủ điều kiện được thực hiện trực tuyến toàn trình và phi địa giới. Trong 7 tháng đầu năm, gần 2.000 hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, góp phần giảm đáng kể thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Đặc biệt, Quảng Ninh đã chuyển mạnh từ tư duy "giải quyết TTHC" sang "đồng hành cùng nhà đầu tư". Các sở, ngành, địa phương chủ động làm việc với từng doanh nghiệp, từng dự án để nắm bắt, tháo gỡ khó khăn ngay từ giai đoạn khảo sát, lựa chọn địa điểm, thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường đến quá trình triển khai dự án.

Với hạ tầng đồng bộ, được đầu tư bài bản, KCN Bắc Tiền Phong đang là điểm đến hấp dẫn nhiều nhà đầu tư quốc tế.

Ông Trương Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh, cho biết: Quảng Ninh xác định tạo lợi thế cạnh tranh bằng chất lượng môi trường đầu tư và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp. Do vậy, Ban Quản lý KKT tỉnh tiếp tục đồng hành cùng nhà đầu tư từ khi tìm hiểu cơ hội, chuẩn bị dự án, đến quá trình triển khai; chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm đưa dự án vào hoạt động, đồng thời khuyến khích các nhà đầu tư hiện hữu tiếp tục mở rộng sản xuất, kinh doanh tại Quảng Ninh.

Cùng với việc thu hút dự án mới, Quảng Ninh cũng chú trọng nâng cao chất lượng dòng vốn FDI. Cụ thể, tỉnh tăng cường rà soát tiến độ triển khai, xử lý các dự án chậm đưa đất vào sử dụng, hoặc không còn khả năng thực hiện, nhằm tạo quỹ đất cho những nhà đầu tư có năng lực. Quan điểm xuyên suốt là lựa chọn các dự án sử dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm tài nguyên, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng cao và đóng góp tích cực vào quá trình phát triển bền vững của tỉnh.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư. Các đề án như Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng, Khu kinh tế số và tri thức tự do, cơ chế phát triển đặc khu Vân Đồn... được kỳ vọng tạo dư địa phát triển mới, mở rộng cơ hội thu hút các tập đoàn đa quốc gia và các dòng vốn FDI chất lượng cao trong thời gian tới.

Bằng những giải pháp đồng bộ, trong 7 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư thu hút vào các KKT, KCN trên địa bàn tỉnh đạt trên 42.000 tỷ đồng, trong đó vốn FDI đạt hơn 1,08 tỷ USD, vượt xa tiến độ kế hoạch đề ra. Kết quả này tiếp tục khẳng định hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, đồng thời tạo nền tảng để Quảng Ninh hoàn thành mục tiêu thu hút FDI trong cả năm 2026.

Với quyết tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, chuẩn bị đồng bộ hạ tầng, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp và đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư quốc tế, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.