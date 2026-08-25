Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí trao tặng Huy hiệu Đảng tại phường Quảng Yên

Ngày 25/8, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ phường Quảng Yên. Cùng dự có đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên.

Tại buổi lễ, các đồng chí: Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo địa phương đã trao tặng Huy hiệu từ 30 đến 80 năm tuổi Đảng cho 169 đảng viên thuộc Đảng bộ phường Quảng Yên.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí khẳng định, những thành quả tự hào mà đất nước đạt được cho đến ngày hôm nay có sự đóng góp đặc biệt quan trọng của các thế hệ cán bộ, đảng viên. Trong đó có những đồng chí đảng viên được trao Huy hiệu Đảng ngày hôm nay. Mỗi Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến, sự đóng góp và lòng trung thành với lý tưởng cách mạng của các đảng viên; đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cá nhân, gia đình và tổ chức Đảng.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phải tiếp tục được đẩy mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo phường Quảng Yên trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Đồng chí đề nghị Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh và Đảng bộ phường Quảng Yên tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nhất là trong bối cảnh Quảng Ninh đang đứng trước những yêu cầu và cơ hội phát triển mới khi trở thành thành phố.

Quang cảnh buổi lễ.

Đối với các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, giữ vững bản lĩnh, sự kiên định và lòng trung thành với lý tưởng của Đảng; là những tấm gương sáng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.