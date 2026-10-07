Lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar thăm Malaysia giữa tranh cãi về hồi hương công dân

Người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, ông Min Aung Hlaing ngày 7/10 đã tới Malaysia để hội đàm với các nhà lãnh đạo nước này, trong bối cảnh hai quốc gia Đông Nam Á đang tiến hành hồi hương hàng nghìn công dân Myanmar, bất chấp những chỉ trích quốc tế.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. Ảnh: AP.

Đài truyền hình nhà nước MRTV cho biết ông Min Aung Hlaing rời sân bay quân sự tại thủ đô Naypyitaw sáng 7/10. Trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày, ông dự kiến gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và tham dự đối thoại doanh nghiệp với các thành viên Nội các Malaysia.

Chuyến thăm diễn ra 4 ngày sau khi gần 1.500 công dân Myanmar từ Malaysia trở về nước. Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cùng các tổ chức nhân quyền đã chỉ trích hoạt động hồi hương, cho rằng tình hình an ninh và nhân đạo tại một số khu vực ở Myanmar vẫn bất ổn, vì vậy, những người trở về có thể đối mặt với nguy cơ bị đàn áp hoặc cưỡng ép nhập ngũ tại khu vực đang có chiến sự.

Malaysia cho biết khoảng 5.000 công dân Myanmar, trong đó có những người trở về hôm 4/10, đã đồng ý hồi hương theo từng đợt. Theo Bộ Nội vụ Malaysia, tính đến cuối tháng 8, 11.804 công dân Myanmar đang ở trong các cơ sở tạm giữ người nhập cư trên khắp nước này.

Chưa rõ trong số những người hồi hương có người Hồi giáo Rohingya hay không. Cộng đồng Rohingya không được công nhận quyền công dân tại Myanmar.

Malaysia hiện là nơi cư trú của khoảng 215.600 người tị nạn và người xin tị nạn đăng ký với UNHCR, trong đó có khoảng 126.000 người Rohingya, tạo thành một trong những cộng đồng người tị nạn lớn nhất Đông Nam Á. Dù tiếp nhận những người này, Malaysia không phải là thành viên của Công ước Liên hợp quốc về người tị nạn và coi người tị nạn là những người di cư không có giấy tờ.

Người Rohingya tại Malaysia ngày càng phải đối mặt với sự phản đối trong xã hội do số lượng tăng lên, cùng những lo ngại về việc làm, dịch vụ công và an ninh.

Thủ tướng Anwar Ibrahim bảo vệ chính sách hồi hương, cho rằng đây là nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài, đồng thời nhấn mạnh Malaysia không thể tiếp nhận người tị nạn vô thời hạn và Myanmar phải chịu trách nhiệm đối với công dân của mình.

Chuyến thăm Malaysia của ông Min Aung Hlaing là một phần trong nỗ lực khôi phục quan hệ khu vực vốn xấu đi sau khi chính quyền của bà Aung San Suu Kyi bị lật đổ vào tháng 2/2021. Đây cũng là chuyến thăm thứ 5 của ông tới một quốc gia thành viên ASEAN, sau Lào, Thái Lan, Việt Nam và Campuchia.