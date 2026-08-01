Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các trường nội trú vùng biên trước năm học mới

Ngày 1/8, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở (TH - THCS) tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh, nhằm đôn đốc các địa phương, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm các điều kiện đưa công trình vào phục vụ năm học mới 2026-2027.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Quảng Đức (xã Quảng Đức) tập trung tối đa nhân lực, máy móc thi công đảm bảo tiến độ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã trực tiếp kiểm tra tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Hoành Mô (xã Hoành Mô); Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu (xã Bình Liêu); Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Đồng Tâm (xã Lục Hồn); Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Quảng Đức (xã Quảng Đức); Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Quảng Sơn (xã Đường Hoa).

Các dự án được triển khai theo hướng kết hợp xây mới, cải tạo, mở rộng và tận dụng cơ sở vật chất hiện có, gắn với sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư. Quy mô tuyển sinh năm học 2026-2027 của các trường khoảng 4.462 học sinh, gồm 1.136 học sinh nội trú và 3.326 học sinh bán trú.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ xây dựng tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Quảng Sơn (xã Đường Hoa).

Theo báo cáo của chủ đầu tư và đơn vị thi công, các công trình đang được tập trung triển khai nhiều hạng mục như: Xây dựng phòng học, khu nội trú, nhà ăn, sân trường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, qua kiểm tra việc thi công tại một số hạng mục vẫn chưa đáp ứng được tiến độ thực tế, khối lượng công việc còn lớn, trong khi thời gian hoàn thành không còn nhiều.

Qua kiểm tra hiện trường, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, nhấn mạnh, việc hoàn thành các trường phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS tại các xã biên giới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới và bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh ngay từ đầu năm học mới.

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tiến độ thi công tại Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Hoành Mô (xã Hoành Mô).

Đồng chí yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công khẩn trương bổ sung nhân lực, thiết bị, máy móc, tổ chức thi công khoa học, tăng ca, tăng kíp để đảm bảo tiến độ. Ưu tiên hoàn thành trước các hạng mục thiết yếu như: Phòng học, lớp học, hệ thống điện, nước, trang thiết bị, bàn ghế phục vụ giảng dạy và học tập.

Đối với người đứng đầu các địa phương, đồng chí yêu cầu phải trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm đếm khối lượng công việc, bám sát tiến độ từng hạng mục, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; đồng thời, tăng cường công tác giám sát chất lượng công trình và đảm bảo an toàn xây dựng.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công các hạng mục tại Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Đồng Tâm (xã Lục Hồn).

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với các địa phương, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc trong quá trình triển khai. Các địa phương phải đẩy mạnh việc thi công, hướng tới mục tiêu cao nhất là hoàn thành các công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, sẵn sàng đưa vào sử dụng, đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học và bảo đảm đầy đủ điều kiện để đón học sinh vào học trong năm học mới 2026-2027.