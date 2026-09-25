Quảng Ninh học tập kinh nghiệm phát triển giáo dục tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 25 và 26/9, đoàn công tác Sở GD&ĐT Quảng Ninh tổ chức chương trình trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác quản lý và phát triển giáo dục tại TP Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác của Sở GD&ĐT Quảng Ninh chụp ảnh lưu niệm trong chuyến công tác tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Sở GD&ĐT cung cấp

Tại đây, Sở GD&ĐT Quảng Ninh đã làm việc với Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh để trao đổi về các mô hình, giải pháp quản lý giáo dục hiệu quả đã và đang được triển khai tại TP Hồ Chí Minh; kinh nghiệm công tác quản lý, phát triển giáo dục phổ thông tư thục; việc xây dựng, triển khai các chính sách lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Cùng với đó là các giải pháp thực hiện Đề án đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học; tổ chức hoạt động giáo dục STEM, giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI)…

Đoàn công tác cũng tham quan thực tế tại các cơ sở giáo dục: Trường TH, THCS và THPT Tân Phú; Trường THCS-THPT Hồng Hà; Trường Quốc tế Nam Sài Gòn SSIS; Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Tại đây, đoàn tìm hiểu thực tế về cơ sở vật chất, mô hình tổ chức hoạt động giáo dục STEM, AI, chuyển đổi số và công tác quản lý trường công lập và ngoài công lập.

Đoàn công tác của Sở GD&ĐT tham quan tại Trường Quốc tế Nam Sài Gòn SSIS. Ảnh: Sở GD&ĐT cung cấp

Chương trình là dịp để ngành Giáo dục Quảng Ninh trao đổi, học hỏi những cách làm thực tiễn từ TP Hồ Chí Minh, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình triển khai các nhiệm vụ đổi mới giáo dục tại địa phương.