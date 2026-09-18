Trường Đại học Hạ Long mở rộng hợp tác đào tạo tiếng Anh chuẩn quốc tế

Chiều 18/9, Trường Đại học Hạ Long đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo, cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh chuẩn quốc tế.

Quang cảnh buổi lễ.

Theo đó, trường Đại học Hạ Long sẽ phối hợp với 2 đối tác là Công ty Cổ phần Minh Phú 689 và Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Giáo dục Việt Nam trong việc tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, ôn thi và tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ Aptis ESOL.

Aptis ESOL là bài kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh quốc tế trên máy tính do Hội đồng Anh phát triển, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tương đương với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Qua mở rộng hợp tác với các đơn vị có uy tín, kinh nghiệm và cơ sở vật chất hiện đại trong lĩnh vực giáo dục, trường Đại học Hạ Long hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ, từng bước gắn chương trình đào tạo với các chuẩn năng lực được sử dụng rộng rãi. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường lao động của sinh viên nhà trường sau tốt nghiệp. Đồng thời, mở rộng cơ hội tiếp cận các chương trình học tập và chứng chỉ chuẩn quốc tế cho các đối tượng người học ngoại ngữ trên địa bàn thành phố.

Tại lễ ký kết, lãnh đạo 3 đơn vị cũng đã thảo luận, thống nhất kế hoạch và tiến độ triển khai tuyển sinh, kế hoạch giảng dạy, phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng ôn thi, tổ chức thi và cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng Anh.