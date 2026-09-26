Khen thưởng sinh viên quê Quảng Ninh tốt nghiệp thủ khoa Đại học Bách khoa Hà Nội

UBND thành phố Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 3433/QĐ-UBND (ngày 23/9/2026) về việc tặng Bằng khen cho em Lê Nguyễn Ngọc Vũ (khu Mỹ Cụ, phường Đông Triều, TP Quảng Ninh), vì có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và tốt nghiệp thủ khoa Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026.

Em Lê Nguyễn Ngọc Vũ - thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc với điểm 4.0 của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Em Lê Nguyễn Ngọc Vũ (23 tuổi) là một trong 3 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc Đại học Bách khoa Hà Nội năm nay, với điểm học tập tuyệt đối 4.0/4.0 và điểm rèn luyện 99/100.

Vũ từng là học sinh Trường THPT Đông Triều, với giải Nhất môn Vật lý cấp tỉnh, em trúng tuyển Đại học Bách khoa Hà Nội theo phương thức xét tuyển tài năng.

Trong những năm học đại học, Vũ duy trì kết quả học tập nổi bật và liên tục nhận học bổng khuyến khích học tập; tích cực tham gia các kỳ thi Olympic sinh viên và đạt nhiều thành tích: Giải Ba Olympic Vật lý, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Vàng Olympic Cơ học.

Ghi nhận những nỗ lực và thành tích nổi bật, UBND thành phố Quảng Ninh đã tặng Bằng khen cho em Lê Nguyễn Ngọc Vũ.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng những học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với công tác giáo dục, đào tạo và phát triển nhân tài; đồng thời tạo động lực để thế hệ trẻ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy năng lực, đóng góp trí tuệ cho quê hương và đất nước.