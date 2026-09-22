Khai mạc tập huấn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2026-2027

Sáng 22/9, tại Trường THPT Chuyên Hạ Long, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc tập huấn đội tuyển học sinh giỏi thành phố Quảng Ninh tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2026-2027.

Các đại biểu, học sinh dự khai mạc.

Đội tuyển năm nay có 110 học sinh tham gia 11 môn, gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp và Tiếng Trung Quốc. Trong đó, Trường THPT Chuyên Hạ Long có 107 học sinh, Trường THPT Hòn Gai có 1 học sinh và Trường THPT Trần Phú có 2 học sinh.

Theo kế hoạch, chương trình tập huấn diễn ra từ ngày 21/9 đến 19/12/2026, gồm 151 buổi, trong đó có 37 buổi do chuyên gia tham gia giảng dạy và 5 lần khảo sát, đánh giá năng lực học sinh. Chương trình được chia thành 3 đợt, nội dung xây dựng theo hướng chuyên sâu, hệ thống, phù hợp với đặc thù từng môn và năng lực của học sinh. Trong thời gian tập huấn, học sinh vẫn bảo đảm hoàn thành chương trình giáo dục chính khóa theo quy định.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ninh tặng hoa cho các giáo viên tham gia lãnh đội, bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia.

Năm học 2025-2026, Quảng Ninh có 82/110 học sinh dự thi đoạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT. Đây là động lực để thầy và trò tiếp tục nỗ lực, phấn đấu đạt kết quả cao trong kỳ thi năm nay.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện các nhà trường tặng quà động viên học sinh ôn đội tuyển.

Tại chương trình, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ninh đề nghị Trường THPT Chuyên Hạ Long và đội ngũ giáo viên tổ chức tập huấn khoa học, chuyên sâu, bám sát năng lực từng học sinh; chú trọng trang bị phương pháp, kỹ năng, rèn luyện tư duy và bản lĩnh trong quá trình ôn luyện, dự thi. Học sinh xác định rõ mục tiêu, giữ vững tinh thần kỷ luật, chủ động, cầu thị và niềm say mê học tập; đồng thời chú trọng rèn luyện sức khỏe để đáp ứng yêu cầu của quá trình tập huấn.

Nhà trường và gia đình tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để học sinh yên tâm học tập, rèn luyện. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của thành phố, phát hiện, bồi dưỡng học sinh xuất sắc và tạo nguồn tham gia tuyển chọn vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế.