Vững đội ngũ, nâng chất lượng giáo dục

Phát triển đội ngũ nhà giáo có phẩm chất, năng lực để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo là một trong những chủ trương mà Quảng Ninh luôn chú trọng.

Giáo viên Trường THPT Cẩm Phả tham gia Hội thảo Quốc tế Văn hóa và Giáo dục lần thứ 6 - ICCE 2025 tại Thái Nguyên và có nghiên cứu khoa học được đăng toàn văn trong Kỷ yếu Hội thảo. Ảnh do đơn vị cung cấp.

Xây dựng đội ngũ giáo viên chất lượng cao là nhiệm vụ mà Trường THPT Cẩm Phả (phường Cẩm Phả) chú trọng thường xuyên, liên tục. Nhìn từ các năm học 2024-2025 và 2025-2026, nhà trường thu hút nhiều giáo viên trẻ tốt nghiệp các trường sư phạm loại giỏi. Đến tháng 8/2026, nhà trường tuyển thêm 4 giáo viên thuộc các môn Giáo dục quốc phòng và an ninh, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử trong đợt thi tuyển viên chức của toàn thành phố Quảng Ninh. Việc được bổ sung giáo viên vào những vị trí còn thiếu giúp nhà trường chủ động hơn trong xây dựng thời khóa biểu, phân công chuyên môn và tổ chức dạy học.

Năm 2026, tổng số biên chế và hợp đồng lao động được giao cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tại Quảng Ninh là gần 20.300 chỉ tiêu, gồm gần 19.200 biên chế và gần 1.100 hợp đồng lao động. Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 1/4/2026 của UBND thành phố về việc giải quyết tình trạng thiếu giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, Sở GD&ĐT tuyển dụng 81 chỉ tiêu tại 23 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở, tự chủ một phần chi thường xuyên. Trên cơ sở đó, năm học 2026-2027, Sở GD&ĐT và các địa phương, nhà trường triển khai giải pháp điều động, điều tiết, để cân đối cơ cấu đội ngũ tại nhiều cơ sở giáo dục và giải quyết thuyên chuyển nội bộ trong địa bàn, đảm bảo yêu cầu đối với đội ngũ giáo viên cho toàn năm học.

Cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Hà Lầm tham gia lớp tập huấn chuyên đề “Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục STEM nhằm phát triển năng lực số" do UBND phường tổ chức vào tháng 5/2026.

Thầy giáo Vũ Hoàng Luân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Lầm, chia sẻ: Quy mô học sinh lớn, yêu cầu tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đặt ra không ít áp lực đối với đội ngũ giáo viên. Giải pháp của nhà trường là tập trung làm tốt công tác rà soát nhân lực, phân công chuyên môn, bảo đảm phù hợp với năng lực của giáo viên, đặc điểm từng khối lớp và yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông. Đặc biệt phải nói đến các chính sách tuyển dụng, đãi ngộ và phát triển nghề nghiệp... theo quy định hiện hành của Luật Nhà giáo, đang giúp nhà trường có thêm điều kiện giữ chân, phát huy đội ngũ giáo viên giỏi. Nổi bật như các quy định về thu hút người có trình độ cao, kỹ năng nghề giỏi tham gia giảng dạy, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược như: Khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục nghề nghiệp. Hay như trợ cấp sức khỏe định kỳ, đào tạo - bồi dưỡng nghề nghiệp cho tất cả nhà giáo, không phân biệt công lập - ngoài công lập; tăng tính minh bạch, dễ tiếp cận trong đánh giá, tuyển chọn và đào tạo nhà giáo, đảm bảo chất lượng ngay từ đầu vào...

Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ đạt 100% cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bố trí đủ số lượng giáo viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy; khắc phục cơ bản tình trạng thừa, thiếu giáo viên theo cấp học, thiếu giáo viên dạy các môn học đặc thù. Đồng thời, bảo đảm 100% giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đạt trình độ chuẩn được đào tạo trở lên (trừ giáo viên dạy các môn học đặc thù, giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số được tuyển dụng mới theo Luật Nhà giáo); trên 50% cơ sở giáo dục có giáo viên cốt cán có năng lực chuyên môn, năng lực số, có khả năng sử dụng ngoại ngữ để tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, hội thảo, diễn đàn chuyên môn và các hoạt động hợp tác quốc tế...

Giải pháp ngành giáo dục của thành phố đặt ra là triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu, nâng cao về chất lượng, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong từng giai đoạn. Đáng chú ý là xác định sẽ ưu tiên bố trí ngân sách và huy động các nguồn lực hợp pháp cho phát triển đội ngũ nhà giáo; thực hiện các cơ chế, chính sách phù hợp với đặc thù địa bàn để tạo điều kiện thu hút và giữ chân đội ngũ nhà giáo gắn với phát huy năng lực đội ngũ. Đồng thời, chủ động rà soát, phát hiện và đưa vào quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý trẻ, có phẩm chất, năng lực nổi trội, đặc biệt ưu tiên những trường hợp có năng lực ngoại ngữ, năng lực chuyển đổi số và thuộc diện nhân lực chất lượng cao; tạo nguồn cán bộ quản lý kế cận, bảo đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển bền vững của đội ngũ giáo viên.