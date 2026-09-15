Việt Hưng dồn lực hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Với mục tiêu đến hết tháng 9/2026 hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, phường Việt Hưng đang quyết liệt, tập trung lực lượng, phối hợp các đơn vị, cơ quan chuyên môn để thực hiện.

Trên địa bàn phường Việt Hưng có 15.736 thửa đất, gồm 8.380 thửa đất ở và 7.356 thửa đất khác. Qua đối chiếu hồ sơ địa chính, bản đồ địa chính năm 2017 và hiện trạng quản lý, sử dụng đất, phường xác định 674 thửa nằm trong ranh giới các dự án đã thu hồi đất, 1.634 thửa thuộc khu Đồn Điền, phường Hà Khẩu trước đây, nay thuộc phường Tuần Châu. Sau điều chỉnh, tổng số thửa thuộc phạm vi xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn phường Việt Hưng còn 12.643 thửa.

Lãnh đạo UBND phường Việt Hưng kiểm tra, nắm tiến độ thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn.

Theo số liệu VNPT chiết xuất trên hệ thống ILIS, trong 12.643 thửa nêu trên có 6.743 thửa thuộc nhóm 1, còn 5.900 thửa cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện dữ liệu. Trong số này, UBND phường đã ban hành 2.277 thông báo đăng ký đất đai đối với các thửa do phường quản lý và chuyển VNPT cập nhật lên hệ thống. Đối với hộ gia đình, cá nhân, phường đã thu thập 1.901 hồ sơ đăng ký đất đai tại 15/15 khu phố; trong đó 1.421 trường hợp đã được ban hành thông báo đăng ký đất đai và bàn giao cho VNPT để cập nhật, xây dựng dữ liệu.

Đến ngày 8/9, toàn phường còn 2.202 thửa cần tiếp tục xử lý. Trong đó, 1.449 thửa đã có dữ liệu để kiểm tra, rà soát, hoàn thiện thủ tục; 753 thửa chưa có dữ liệu, cần tiếp tục thu thập thông tin, hồ sơ từ người sử dụng đất.

Phần việc còn lại tập trung chủ yếu ở những trường hợp có hồ sơ hình thành qua nhiều thời kỳ hoặc đã phát sinh biến động. Một số thửa thay đổi về ranh giới, diện tích, hình thể do tách thửa, hợp thửa, chuyển quyền sử dụng đất, hiến đất mở đường, chỉnh trang đô thị nhưng chưa được cập nhật, chỉnh lý đồng bộ. Một số khu vực biến động lớn về hiện trạng sử dụng đất phải đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính trước khi cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Qua rà soát, diện tích cần đo đạc, chỉnh lý trên địa bàn phường khoảng 411,48ha.

Cán bộ phường Việt Hưng nắm bắt, kiểm tra thông tin thửa đất tại thực địa.

Để đẩy nhanh tiến độ, đối với 1.449 thửa đã có dữ liệu, Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường phường chủ trì, phối hợp với Tổ công tác, Tổ giúp việc, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 4 và VNPT kiểm tra, rà soát, lập thông báo đăng ký đất đai và bàn giao để thực hiện các bước tiếp theo. Với 753 thửa chưa có dữ liệu, UBND phường giao khu trưởng 15 khu phố phối hợp các tổ dân phố và lực lượng liên quan trực tiếp rà soát, tuyên truyền, hướng dẫn người dân kê khai, cung cấp hồ sơ. Hồ sơ sau khi thu thập được chuyển về UBND phường để kiểm tra, tổng hợp và xử lý theo quy định.

Ông Phạm Văn Thứ, Phó Chủ tịch UBND phường Việt Hưng, cho biết: “UBND phường sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát quyết liệt từ khu phố đến từng tổ dân, trên tinh thần các thửa đất trên địa bàn đều phải được thu thập, hoàn thiện sớm nhất và bảo đảm đúng kế hoạch của thành phố. Phường đã xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/9”.

Cùng với huy động lực lượng tại cơ sở, phường tiếp tục phối hợp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 4 rà soát hồ sơ địa chính, cập nhật các trường hợp biến động chưa thể hiện trên bản đồ, hỗ trợ xác định vị trí không gian đối với những thửa còn thiếu dữ liệu; đồng thời đề nghị cơ quan chuyên môn tiếp tục hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh.

Việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai không chỉ nhằm bảo đảm tiến độ mà quan trọng hơn là dữ liệu phải đầy đủ, chính xác, đồng bộ với hồ sơ và hiện trạng sử dụng đất. Đây là nền tảng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, đồng thời hỗ trợ việc tra cứu, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân thuận lợi, chính xác hơn.