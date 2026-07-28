Phường Quảng Yên mở không gian phát triển công nghiệp

Với lợi thế về vị trí, hạ tầng giao thông và dư địa phát triển, phường Quảng Yên đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu hình thành 2 cụm công nghiệp Quảng Yên và Yên Hưng. Việc quy hoạch 2 cụm công nghiệp này không chỉ mở rộng không gian phát triển công nghiệp mà còn tạo động lực mới để phường khai thác hiệu quả tiềm năng, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp hỗ trợ, từng bước hình thành hệ sinh thái sản xuất hiện đại, xanh và bền vững.

Phường Quảng Yên đang rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch để hoàn thiện hồ sơ thành lập 2 cụm công nghiệp trên địa bàn.

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Quảng Yên, phường Yên Giang và xã Tiền An, phường Quảng Yên sở hữu nhiều lợi thế để phát triển kinh tế. Phường Quảng Yên có vị trí kết nối thuận lợi với Hải Phòng và đầu mối giao thương quan trọng giữa các khu công nghiệp, cảng biển và hệ thống logistics của vùng.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng ngày càng hoàn thiện với cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, cầu Bến Rừng và các tuyến kết nối với Hải Phòng, tạo điều kiện thuận lợi phát triển công nghiệp hỗ trợ, logistics và dịch vụ sản xuất. Tuy nhiên, trên địa bàn phường vẫn chưa có cụm công nghiệp tập trung; nhiều cơ sở sản xuất, tiểu thủ công nghiệp còn xen kẽ trong khu dân cư, trong khi doanh nghiệp gặp khó khăn do thiếu quỹ đất và hạ tầng kỹ thuật. Yêu cầu chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững cũng đặt ra yêu cầu di dời các cơ sở sản xuất vào khu vực tập trung. Từ thực tiễn đó, giai đoạn 2025-2030, phường Quảng Yên xác định quy hoạch và phát triển các cụm công nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm mở rộng không gian phát triển và thu hút đầu tư.

Theo đề xuất của UBND phường Quảng Yên, địa phương sẽ bổ sung quy hoạch hai cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 121,19ha, tổng vốn đầu tư hạ tầng dự kiến hơn 1.440 tỷ đồng. Trong đó, Cụm công nghiệp Quảng Yên có quy mô 55,76ha, tổng mức đầu tư trên 500 tỷ đồng; còn Cụm công nghiệp Yên Hưng có diện tích 65,43ha, tổng vốn đầu tư trên 940 tỷ đồng. Hai cụm công nghiệp đều được bố trí tại những khu vực có khả năng kết nối thuận lợi với hệ thống giao thông đối ngoại, tạo điều kiện phát huy hiệu quả quỹ đất và thu hút các nhà đầu tư.

Cả 2 cụm công nghiệp sẽ ưu tiên thu hút các doanh nghiệp sản xuất cơ khí, cơ điện, công nghiệp phụ trợ và các ngành nghề ít gây ô nhiễm, đồng thời tiếp nhận các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, cơ sở chế biến thủy sản, cơ khí đang nằm xen kẽ trong khu dân cư, không còn phù hợp với định hướng phát triển đô thị. Đáng chú ý, Cụm công nghiệp Yên Hưng được định hướng phát triển theo mô hình công nghiệp sạch, công nghệ cao với các ngành nghề như cơ khí, điện - điện tử, lắp ráp linh kiện ô tô, xe máy, sản xuất hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng và các ngành công nghiệp hỗ trợ.

Hai cụm công nghiệp có lợi thế lớn về hạ tầng kỹ thuật khi được kết nối thuận lợi với nguồn điện 110kV, hệ thống cấp nước, viễn thông, cáp quang và Internet, đáp ứng yêu cầu của các ngành công nghiệp hiện đại. Đây là nền tảng quan trọng để thu hút doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia chuỗi cung ứng của các khu công nghiệp trên địa bàn Quảng Ninh và vùng lân cận.

Vị trí quy hoạch Cụm công nghiệp Quảng Yên (phường Quảng Yên).

Ông Nguyễn Văn Bắc, Chủ tịch UBND phường Quảng Yên, cho biết: Việc phát triển 2 cụm công nghiệp không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu mặt bằng sản xuất trước mắt mà còn tạo nền tảng cho không gian phát triển kinh tế lâu dài của địa phương. Hiện nay, phường đang đồng thời triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu và lấy ý kiến các sở, ngành liên quan. Sau khi hoàn tất việc lấy ý kiến và điều chỉnh quy hoạch, phường sẽ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập hai cụm công nghiệp trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2026.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, địa phương sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật quy hoạch hoàn thiện quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết chuẩn bị quỹ đất sạch, công khai thông tin quy hoạch và xây dựng danh mục ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư. Cùng với đó là lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực phát triển hạ tầng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và từng bước triển khai kế hoạch di dời các cơ sở sản xuất không còn phù hợp vào khu vực tập trung. Đây sẽ là nền tảng để phường Quảng Yên thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thêm việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và từng bước hình thành không gian công nghiệp hiện đại, phát triển bền vững.