Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Ngày 27/7, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy để nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ của các tổ công tác rà soát, đôn đốc, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm triển khai, chậm tiến độ, tồn đọng trên địa bàn tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, kết luận hội nghị.

Theo báo cáo của cơ quan thường trực, từ ngày 2/6/2026 đến ngày 18/7/2026, hai tổ công tác được thành lập theo Quyết định 291 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành rà soát 185 dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 42 dự án thuộc Hệ thống 751. Thông qua hoạt động của các tổ công tác, nhiều khó khăn, vướng mắc kéo dài đã được tháo gỡ hoặc từng bước được giải quyết. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư được xác định rõ hơn; công tác phối hợp giữa các cơ quan có nhiều chuyển biến tích cực. Đối với các dự án còn tồn tại khó khăn, vướng mắc phức tạp hoặc vượt thẩm quyền, Tổ công tác đã tổng hợp đầy đủ, phân tích cụ thể căn cứ pháp lý. Trên cơ sở đó, Tổ công tác đề xuất hướng xử lý để Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Chỉ đạo nội dung này, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của các tổ công tác cũng như các sở, ngành, địa phương. Đồng chí yêu cầu tiếp tục tập trung rà soát, đôn đốc việc triển khai nhiệm vụ này. Trong đó, ưu tiên tháo gỡ dứt điểm vướng mắc đối với các dự án đầu tư công, nhất là các dự án liên quan đến môi trường, thúc đẩy tăng trưởng, tăng thu ngân sách. Qua đó, nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư công đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với các dự án ngoài ngân sách, quan điểm xử lý là ưu tiên tối đa nguyên tắc tự thỏa thuận giữa các chủ thể liên quan theo quy định của pháp luật, tạo thuận lợi để các dự án có đủ điều kiện tiếp tục được triển khai. Tuy nhiên, tuyệt đối không được hợp thức hóa cho sai phạm. Đồng thời, kiên quyết thu hồi đối với các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật, chủ đầu tư không phối hợp để tháo gỡ.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới phải khắc phục triệt để những vấn đề còn tồn tại, bất cập do nguyên nhân chủ quan, nhất là công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương. Đồng chí cũng yêu cầu Thanh tra tỉnh đẩy nhanh tiến độ thanh tra đối với các dự án chậm tiến độ để có căn cứ triển khai các bước tiếp theo. Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo để có phương án xử lý.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, trong quá trình xử lý các dự án chậm tiến độ, phải kịp thời rút kinh nghiệm đối với việc cấp phép các dự án đầu tư mới, không để các vướng mắc, bất cập đã được chỉ ra tiếp tục lặp lại trong thời gian tới.

Cũng tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về một số nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: Đề án phát triển kinh tế di sản, sản phẩm du lịch đêm và công nghiệp văn hóa; chủ trương triển khai thí điểm một số mô hình xã hội chủ nghĩa ở cơ sở và một số nội dung quan trọng khác.