Hai ông cháu trên đường về nhà ăn cơm bị xe container tông thương vong

(CAO) Chiều 27-8, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe container và xe máy khiến một người tử...

(CAO) Chiều 27-8, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe container và xe máy khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, gần 11 giờ cùng ngày, ông L.V.T (52 tuổi, quê Hưng Yên) điều khiển xe máy chở cháu ngoại trai khoảng 5 tuổi, chạy trên đường số 1, theo hướng từ Khu công nghiệp Đồng An ra đường ĐT 743 (phường Bình Hòa).

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi gần ra đến đường ĐT 743, xe máy xảy ra va chạm với xe container mang BS: 50H-431.00 do nam tài xế điều khiển chạy cùng chiều.

Vụ va chạm làm ông T bị xe đầu kéo cán tử vong tại chỗ, cháu ngoại văng ra ngoài nên may mắn thoát nạn.

Tại hiện trường, chiếc xe máy mắc kẹt dưới gầm trước xe đầu kéo container, thi thể nạn nhân nằm ở gầm sau.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Xe máy bị cuốn vào gầm xe container.

Ông T làm việc tại một cơ quan gần hiện trường. Trưa cùng ngày, ông chở cháu ngoại từ chỗ làm về phòng trọ ở phường Dĩ An để ăn cơm thì không may gặp tai nạn.