Phường Cao Xanh: Phát huy vai trò các tổ công tác, tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng

Trong quá trình triển khai các công trình đầu tư công, phường Cao Xanh xác định công tác giải phóng mặt bằng là khâu quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến tiến độ thực hiện dự án. Với phương châm gần dân, sát dân, kiên trì vận động, các tổ công tác của phường đã trực tiếp đến từng hộ gia đình, lắng nghe tâm tư, giải thích chủ trương, chính sách, qua đó khơi dậy tinh thần tự nguyện hiến đất, chung sức cùng chính quyền xây dựng hạ tầng đô thị.

Năm 2026, phường Cao Xanh triển khai thi công 10 công trình đầu tư công với tổng nguồn vốn 134 tỷ đồng. Quá trình thực hiện các dự án ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân, đặt ra yêu cầu lớn đối với công tác giải phóng mặt bằng, nhất là tại các khu dân cư hiện hữu, nơi việc mở rộng đường giao thông đòi hỏi sự đồng thuận, chia sẻ của từng gia đình.

Đồng chí Lương Văn Luân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường vận động GPMB tại tổ 11, khu 1.

Đặc biệt, trong Chiến dịch 100 ngày đêm thực hiện Kế hoạch 272 về chỉnh trang đô thị, các tổ công tác của phường đã phát huy vai trò nòng cốt, trực tiếp xuống địa bàn, không quản ngày đêm, kiên trì đến từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, vận động Nhân dân. Không chỉ thông tin về chủ trương, mục tiêu của từng dự án, các thành viên tổ công tác còn trực tiếp lắng nghe kiến nghị, giải đáp những băn khoăn, vướng mắc, phối hợp với các đơn vị chuyên môn tìm hướng giải quyết phù hợp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Chính sự sâu sát, trách nhiệm và kiên trì trong công tác dân vận đã từng bước tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của các hộ dân. Đến nay, toàn phường đã có gần 300 hộ tự nguyện hiến trên 450m² đất, tạo điều kiện để các công trình được triển khai thuận lợi.

Một trong những kết quả nổi bật là dự án cải tạo, chỉnh trang, chống ngập úng tuyến đường khu phố 7. Tuyến đường có chiều dài gần 760m, tổng mức đầu tư hơn 11 tỷ đồng, ảnh hưởng đến 212 hộ dân. Trong đó, 6 hộ thuộc diện được bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo quy định; các hộ còn lại tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Đồng chí Lương Văn Luân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường vận động GPMB tại khu phố 7.

Trong quá trình triển khai, một số hộ dân còn băn khoăn về phương án, đơn giá bồi thường, hỗ trợ. Trước thực tế đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cùng các phòng, ban chuyên môn đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe ý kiến và giải thích rõ chủ trương, chính sách cũng như ý nghĩa của dự án đối với đời sống dân sinh. Cùng với sự vào cuộc của các tổ công tác, những vướng mắc từng bước được tháo gỡ, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng dự án cơ bản đã hoàn thành, tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm giải quyết tình trạng ngập úng, cải thiện hạ tầng giao thông và diện mạo đô thị khu vực.

Mới đây nhất, tại dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường Ngõ 188, Ngõ 156 và đường Hồ Tùng Mậu, tổ 12C, khu Hà Khánh 2, sự đồng thuận của người dân tiếp tục tạo dấu ấn trong công tác giải phóng mặt bằng. Dự án gồm 9 tuyến giao thông kết hợp hệ thống cống thoát nước, tổng chiều dài 1.074m, mặt đường rộng từ 3,5 đến 7,5m, cùng các hạng mục vỉa hè và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Tuy nhiên, để triển khai dự án, việc tháo gỡ những điểm nghẽn mặt bằng ngay từ đầu tuyến có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ phường vận động GPMB tại khu phố 7.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền và các tổ công tác, đã có nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất, trong đó chị Hoàng Thị Phương đã đồng thuận, tự nguyện hiến gần 10m² đất, góp phần mở rộng và hoàn thiện tuyến đường dân sinh, phục vụ nhu cầu đi lại của gần 100 hộ dân trong khu vực. Đáng chú ý, đây là lần thứ hai chị Phương tự nguyện hiến đất để mở rộng đường giao thông.

Thực tiễn tại các dự án cho thấy, khi cán bộ gần dân, sát dân, trực tiếp đối thoại và giải quyết thấu đáo những kiến nghị chính đáng, chủ trương của địa phương sẽ nhận được sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân. Vai trò của các tổ công tác không chỉ dừng lại ở việc vận động bàn giao mặt bằng mà còn là cầu nối giữa chính quyền với người dân, góp phần biến chủ trương chỉnh trang đô thị thành hành động tự nguyện, thiết thực từ mỗi gia đình.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung sức của Nhân dân, phường Cao Xanh đang tập trung tháo gỡ những khó khăn còn lại, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành các công trình trong năm 2026. Qua đó, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước, khắc phục các điểm ngập úng, tạo diện mạo đô thị khang trang, hiện đại, phục vụ ngày càng tốt hơn đời sống Nhân dân.