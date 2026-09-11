Thanh niên dân tộc Dao làm kinh tế giỏi ở Quảng La

Từ những chuồng gà đến vườn nho rộng hơn 2.000m², những thanh niên người Dao ở Quảng La đang mạnh dạn tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế trên chính quê hương mình. Vượt qua những khó khăn, thậm chí là thất bại, họ còn chủ động học hỏi, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ số để nâng cao hiệu quả sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống và góp phần xây dựng quê hương đẹp giàu.

Ở xã Quảng La, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn là một trong những lĩnh vực chủ chốt của kinh tế địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2026, giá trị sản xuất lĩnh vực này ước đạt 44,49 tỷ đồng, bằng 52,5% kế hoạch năm. Toàn xã hiện có 4 sản phẩm nông nghiệp OCOP đạt 3 sao. Trong bức tranh ấy, những mô hình do thanh niên người Dao gây dựng đang mang đến những cách làm mới, từ chăn nuôi đến trồng cây ăn quả.

Từ 200 con gà đến mô hình thu nhập 150 triệu đồng

Từ làm nông nghiệp truyền thống, anh Lý Văn Tiếp, người Dao ở thôn Bằng Cả, xã Quảng La, đã học hỏi và mạnh dạn chuyển sang nuôi gà thả vườn. Tìm hiểu những mô hình khởi nghiệp thành công trên mạng cũng là cách để anh Tiếp làm giàu kiến thức nuôi gà.

Khởi đầu không thuận lợi, lứa đầu tiên, anh Tiếp nuôi 200 con gà nhưng đến khi bán chỉ còn 70 con, 130 con bị chết. Thất bại khiến anh từng nghĩ mình không phù hợp với nghề nuôi gà và có lúc tạm dừng. Nhưng rồi anh quyết định làm lại.

“Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, thêm nữa có nhiều người đã thành công ở mô hình này thì mình không thể lùi bước được” - Anh Tiếp chia sẻ.

Anh Lý Văn Tiếp chăm sóc đàn gà - mô hình đã giúp gia đình anh vươn lên thoát nghèo.

Vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm, anh Lý Văn Tiếp nhận được sự hỗ trợ về vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Hội Nông dân xã; đồng thời được tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ thuốc khử trùng và vôi trong quá trình chăn nuôi.

Đến nay, gia đình anh duy trì đàn gà từ 5.000-6.000 con; mỗi năm, thu nhập khoảng 150 triệu đồng. Kinh tế ổn định hơn cũng giúp gia đình có điều kiện chăm lo việc học của các con, đồng thời tạo việc làm cho người thân.

Không chỉ dừng ở chăn nuôi, anh Tiếp còn tận dụng công nghệ số để quảng bá sản phẩm. Anh tự quay video về quá trình chăn nuôi, cuộc sống và sản phẩm của gia đình rồi đăng tải trên Youtube. Kênh hiện có khoảng 400.000 người đăng ký, giúp mô hình được nhiều người biết đến và tiếp cận bán sản phẩm cho khách hàng.

Thời gian tới, anh hướng đến phát triển đàn gà sạch, hữu cơ, đồng thời tiếp tục tận dụng nền tảng số để đưa sản phẩm đến nhiều khách hàng hơn.

Anh Lý Văn Tiếp đưa sản phẩm lên môi trường số thông qua livestream và

﻿kênh Youtube hơn 400.000 người đăng ký.

Người Dao đưa cây nho về Quảng La

Cũng lựa chọn một hướng đi mới từ sản xuất nông nghiệp, anh Triệu Văn Chính, người Dao ở thôn Đồng Mùng, xã Quảng La, đã đưa cây nho về trồng trên diện tích đất của gia đình.

Trước đây, gia đình anh chủ yếu trồng lúa và cây keo. Do ruộng chỉ sản xuất được một vụ vì thiếu nước tưới, anh bắt đầu tìm hiểu các mô hình trồng nho ở khu vực phía Bắc rồi lấy giống về trồng thử từ năm 2018.

Nho là giống hợp với đất thiếu nước, những năm đầu, mô hình chưa mang lại hiệu quả. Không có mái che khiến sâu bệnh nhiều, chi phí và công chăm sóc tăng. Anh phải đi nhiều nơi học hỏi, tham gia các hội thảo và tham quan những vườn nho của người đi trước.

Sau khi tiếp cận quy trình trồng nho có mái che, anh thay đổi cách làm. Năm 2021, anh Triệu Văn Chính đã có vụ thu đầu tiên đạt kết quả như mong muốn.

Từ khoảng 1.000m² ban đầu, anh tiếp tục mở rộng lên hơn 2.000m², trồng nho hạ đen và nho sữa Hàn Quốc. Sau khi trừ chi phí, mô hình mang lại khoảng 300 triệu đồng/năm.

Anh Triệu Văn Chính chăm sóc những chùm nho trong khu vườn của gia đình.

Thế nhưng, hành trình vượt khó ấy chưa dừng lại. Cơn bão số 3 năm 2024 từng khiến cả vườn nho của anh đổ rạp. Có thời điểm, anh tính bỏ cuộc vì chi phí đầu tư giàn, mái che quá lớn. Nhờ tiếp cận được nguồn vốn vay hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách xã hội cùng kinh nghiệm kỹ thuật đã tích lũy, anh quyết định khôi phục lại vườn nho.

“Những giai đoạn nào, công đoạn nào, làm những việc gì thì mình nắm cơ bản hết rồi, cho nên tôi mới quyết định tiếp tục làm và mở rộng vườn nho của gia đình” - Anh Chính nói.

Với anh Chính, bài học lớn nhất sau nhiều năm gắn bó với cây nho là sự kiên trì, đam mê và tính tỉ mỉ. Hiện anh chăm sóc vườn theo quy chuẩn, hướng tới tham gia OCOP, đồng thời có kế hoạch mở rộng mô hình kết hợp trải nghiệm tại vườn.

Vườn nho hạ đen và nho sữa Hàn Quốc của gia đình anh Triệu Văn Chính.

Dám nghĩ, dám làm trên quê hương

Hai mô hình, hai hướng đi khác nhau nhưng cùng có điểm chung là tinh thần dám thử sức và không bỏ cuộc trước khó khăn. Từ thất bại của lứa gà đầu tiên đến những vụ nho chưa đạt hiệu quả, cả anh Tiếp và anh Chính đều lựa chọn học hỏi, thay đổi cách làm để tiếp tục tiến lên chứ nhất quyết không bỏ cuộc.

Theo báo cáo của UBND xã Quảng La, toàn xã có 6.412 lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó 2.957 lao động đã qua đào tạo và 458 lao động có nhu cầu việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp. Những mô hình sản xuất của những thanh niên đang góp thêm những lựa chọn sinh kế ngay tại địa phương.

“Những mô hình như của anh Lý Văn Tiếp và anh Triệu Văn Chính cho thấy thanh niên vùng DTTS đang ngày càng chủ động, mạnh dạn trong phát triển kinh tế. Đây cũng là những mô hình có tính lan tỏa, để các đoàn viên, thanh niên khác đến tham quan, học hỏi. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ về vốn, khoa học kỹ thuật, kết nối tiêu thụ sản phẩm, đồng thời khuyến khích thanh niên phát huy lợi thế của địa phương, mạnh dạn xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp, góp phần nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế địa phương” - ông Phạm Văn Luyến, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng La, cho biết.

Những người trẻ ở vùng đồng bào DTTS như Quảng La đang từng bước chứng minh rằng ngay trên quê hương, nếu biết tìm hướng đi phù hợp, mạnh dạn thay đổi và không ngại thất bại, người trẻ hoàn toàn có thể tạo dựng sinh kế, ổn định cuộc sống và góp sức phát triển quê hương Quảng Ninh đẹp giàu.