Tác phẩm dự thi Giải báo chí về Xây dựng Đảng - Búa liềm vàng năm 2026 "Giữ lửa" nơi đầu sóng

Sau sáp nhập, từ hai địa bàn có đặc điểm khác nhau, phường Móng Cái 3 mở rộng không gian phát triển nhưng cùng với đó là khối lượng công việc lớn chưa từng có đối với hệ thống chính trị ở cơ sở. Trong guồng quay ấy, điều dễ nhận thấy ở Đảng ủy, HĐND, UBND phường không phải là sự tất bật đơn thuần, mà là nhịp điều hành rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm. Từ yêu cầu “đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy phường cụ thể hóa bằng chuyên đề “Tự nâng cao năng lực, tận tâm, tận hiến trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên”, coi đó là cách chuyển tinh thần của Nghị quyết thành hành động hằng ngày, từ phòng làm việc đến từng khu phố, từng việc dân sinh.

Lối mở Km3+4.

Thực hành phương pháp Bác Hồ: “Tự nâng cao năng lực” từ thực tiễn

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời... Không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày ngày đổi mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp nhân dân”. Tinh thần ấy ở phường Móng Cái 3 không dừng ở lời nhắc nhở, mà được cụ thể hóa bằng yêu cầu tự học, tự rèn của mỗi cán bộ, đảng viên. Trên một địa bàn mới sau sắp xếp, khối lượng công việc lớn, yêu cầu chuyển đổi số, cải cách hành chính và giải quyết những vấn đề dân sinh đặt ra liên tục, việc học không còn là nhiệm vụ mang tính phong trào, mà trở thành đòi hỏi hằng ngày để theo kịp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân.

Đảng ủy phường Móng Cái 3 sinh hoạt chuyên đề “Tự nâng cao năng lực, tận tâm, tận hiến trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên”.

Sau sắp xếp, quy mô dân số tăng, cùng với các dự án hạ tầng, logistics tại Lối mở Km3+4 và nhịp độ thương mại biên giới đã đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Nhiệt tình thôi chưa đủ; phải nắm chắc quy định, xử lý công việc chính xác ngay từ đầu. Một sai sót trong giải phóng mặt bằng, một thủ tục chậm trễ hay sự thiếu chính xác trong vận dụng chính sách đều có thể ảnh hưởng đến tiến độ phát triển và niềm tin của nhân dân.

Đèn ở phòng làm việc của anh Nguyễn Văn Minh, cán bộ trẻ phụ trách lĩnh vực địa chính - đô thị phường Móng Cái 3, thường là ánh đèn tắt muộn nhất trong trụ sở. Trên bàn là những tập hồ sơ đất đai dày cộp, có hồ sơ kéo dài qua nhiều thời kỳ, mỗi trang giấy đều có thể trở thành một căn cứ khi đối thoại với người dân. Anh cho hay, áp lực lớn nhất của người làm địa chính không phải là xử lý nhiều việc, mà là không được phép trả lời bằng sự mơ hồ. "Nếu không tự nghiên cứu luật, không nắm chắc nguồn gốc từng thửa đất, từng hộ dân thì khi đối thoại sẽ lúng túng, mà lúng túng trước dân là mất uy tín. Học Bác với tôi là học phương pháp làm việc khoa học, thấu đáo; là làm việc đến nơi đến chốn, nói có căn cứ, nói điều mình kiểm chứng được" – anh Minh chia sẻ.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Móng Cái 3 đón nhân dân đến thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Ở phường Móng Cái 3, những câu chuyện như vậy không còn là nỗ lực của riêng từng cá nhân. Đảng ủy phường đưa chuyên đề “Tự nâng cao năng lực, tận tâm, tận hiến trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt chi bộ bằng cách gắn việc học tập với những bài toán đang đặt ra từ thực tiễn. Một hồ sơ đất đai khó, một vụ việc trật tự đô thị, một tình huống vận động người dân,… đều có thể trở thành nội dung để chi bộ cùng phân tích, rút kinh nghiệm và thống nhất cách xử lý.

Các lớp bồi dưỡng về chuyển đổi số, cập nhật chính sách pháp luật, quản lý biên giới, kỹ năng dân vận được tổ chức thường xuyên. Quan trọng hơn, mỗi cán bộ đều phải tự đặt ra yêu cầu học trước khi làm, học trong khi làm và học từ chính những việc chưa làm được. Kinh nghiệm vẫn được trân trọng, nhưng năng lực thực thi mới là thước đo rõ nhất của tinh thần trách nhiệm.

Tận tâm, tận hiến, tròn trách nhiệm

Nếu năng lực quyết định việc làm đúng thì sự tận tâm quyết định cách người cán bộ đi đến cùng với công việc. Ở phường Móng Cái 3, học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh không dừng ở yêu cầu “hoàn thành nhiệm vụ”, mà được cụ thể hóa bằng một chuẩn mực cao hơn “làm hết trách nhiệm với dân, ngay cả khi công việc đã vượt ra ngoài giờ hành chính”.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường hỗ trợ nhân dân cập nhật VNeID mức độ 2.

Đó cũng là điều không dễ trên một địa bàn vừa có khu vực logistics nhộn nhịp, vừa có những khu dân cư gắn với nông nghiệp, ngư nghiệp, nơi nhu cầu của người dân rất khác nhau và nhiều hoàn cảnh vẫn cần được sẻ chia. Quán triệt tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Đảng ủy phường đã biến tinh thần tận hiến thành những việc làm an sinh cụ thể và cách tổ chức thực hiện công việc của cả hệ thống chính trị.

Ở khu phố Hải Đông 2, căn nhà mới của bà Nguyễn Thị Đăng là một minh chứng. Để có mái ấm ấy, cán bộ phường, khu phố không chỉ vận động nguồn lực mà còn trực tiếp khảo sát hoàn cảnh, tìm giải pháp hỗ trợ sinh kế, giúp gia đình có điều kiện tự vươn lên. Một ngôi nhà, một sinh kế có thể chưa phải câu chuyện lớn, nhưng phía sau đó là cách cấp ủy, chính quyền phường Móng Cái 3 cụ thể hóa tinh thần tận tâm, tận hiến “không đứng ngoài hoàn cảnh của người dân, mà trực tiếp tìm nguồn lực, xuống cơ sở và cùng các đoàn thể tìm lời giải”.

Tinh thần ấy cũng hiện diện trong nhiều việc làm thường nhật, đó là những đêm cán bộ ứng trực xuyên đêm khi mưa bão đổ bộ, kiểm tra đê điều, hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền an toàn; đó là những ngày cuối tuần khi cán bộ, công chức cùng nhân dân dọn vệ sinh môi trường, tháo dỡ điểm tập kết rác phát sinh, phối hợp giải phóng mặt bằng để bảo đảm tiến độ các tuyến đường kết nối. Và cũng là những buổi tối đèn trụ sở vẫn sáng vì còn những hồ sơ cần hoàn thiện, những kiến nghị của người dân cần được trả lời ngay, không để chậm thêm một ngày.

Điều đáng chú ý là những việc làm ấy không được coi là “phần việc thêm”, mà dần trở thành một nếp làm việc. Sau chuyên đề “Tự nâng cao năng lực, tận tâm, tận hiến trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên”, nhiều chi bộ đưa việc nêu gương trách nhiệm vào sinh hoạt thường kỳ; việc đánh giá cán bộ không chỉ nhìn vào kết quả công việc, mà còn nhìn vào cách giải quyết công việc, thái độ phục vụ và mức độ hài lòng của người dân.

Đảng ủy, chính quyền phường Móng Cái 3 trao nhà mới cho hộ bà Nguyễn Thị Đăng, khu phố

﻿Hải Yên 2.

Đồng chí Dương Thị Huệ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Móng Cái 3, chia sẻ: “Tận tâm, tận hiến không phải là làm những điều thật lớn lao; đó là khi việc của dân được coi là việc của mình; khi đã nhận trách nhiệm thì phải làm đến nơi đến chốn, không để người dân phải chờ vì sự chậm trễ của cán bộ. Cán bộ phải gần dân, sát dân, hiểu dân cần gì, đang khó ở đâu để cùng tìm cách tháo gỡ. Với những hộ còn khó khăn, lo sinh kế, tạo điều kiện để người dân có việc làm, có thu nhập ổn định cũng chính là chăm lo cho dân từ những điều thiết thực nhất. Học phong cách Bác Hồ chính là học ở tấm lòng chu đáo, tỉ mỉ ấy; nói đi đôi với làm, đã hứa với dân thì phải làm bằng trách nhiệm và bằng kết quả cụ thể”.

Có lẽ, đó cũng là điều gần với phong cách Hồ Chí Minh nhất. Không phải ở những lời nói hay khẩu hiệu, mà ở sự chu đáo trong từng việc nhỏ, ở tinh thần dám nhận việc khó và ở cách mỗi cán bộ tự nhắc mình rằng: “Tròn vai là yêu cầu của chức trách, còn tròn trách nhiệm mới là thước đo của người đảng viên trước nhân dân”.

Sức lan tỏa ở nơi biên cương Tổ quốc

Khi cán bộ, đảng viên thực sự thay đổi từ nhận thức đến hành động, sự thay đổi ấy không dừng lại trong từng cơ quan, đơn vị. Ở Móng Cái 3, tinh thần “tận tâm, tận hiến” đang từng bước lan từ đội ngũ cán bộ, đảng viên đến khu phố, hộ dân; từ những việc tưởng như rất nhỏ trong đời sống hằng ngày đến những nhiệm vụ lớn gắn với phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh nơi địa bàn biên giới.

Cán bộ phường hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền an toàn, xử lý cây đổ, gãy do mưa bão.

Điều dễ nhận thấy nhất là kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ ngày càng được coi trọng. Những kiến nghị, vướng mắc của người dân, nhất là trong lĩnh vực đất đai, không còn được nhìn như những “hồ sơ” cần giải quyết cho xong, mà trở thành những vấn đề phải được đi đến tận cùng để tìm cách tháo gỡ. Chất lượng phục vụ từng bước được nâng lên; người dân chủ động tìm đến chính quyền và tham gia giải quyết việc chung.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, sự đồng hành ấy cũng đang tạo thêm sức bật mới. Hoạt động thương mại, dịch vụ tại khu vực Lối mở Km3+4 duy trì nhịp độ; sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp từng bước hướng tới nâng cao chất lượng và giá trị. Đằng sau những con số tăng trưởng là sinh kế, việc làm và thu nhập của người dân; là niềm tin để người dân tiếp tục đầu tư, làm ăn, gắn bó với địa bàn biên giới.

Ở một địa bàn đặc thù như Móng Cái 3, sức lan tỏa ấy còn được thể hiện rõ trong nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Các mô hình “Khu phố an toàn”, “Tổ tự quản đường biên, mốc giới” không chỉ là những tên gọi trên giấy, mà từng bước trở thành cơ chế để người dân cùng tham gia giữ gìn địa bàn. Khi mỗi khu phố bình yên, mỗi hộ dân có ý thức chấp hành pháp luật, mỗi người dân hiểu rằng bảo vệ đường biên, mốc giới cũng là bảo vệ cuộc sống của chính mình, thì thế trận lòng dân nơi biên cương được bồi đắp từ những điều rất cụ thể.

Đó cũng là thước đo rõ nhất của sự tận tâm, tận hiến. Bởi hiệu quả của một người cán bộ không chỉ nằm ở số lượng công việc hoàn thành, mà còn ở những chuyển biến họ tạo ra trong cộng đồng; không chỉ ở việc giải quyết được một hồ sơ, mà ở việc tháo được một nút thắt; không chỉ ở việc tuyên truyền một chủ trương, mà ở chỗ biến chủ trương thành hành động tự giác của người dân.

Cán bộ, đảng viên phường Móng Cái 3 thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần.

Sự tận tụy ấy, khi được cộng hưởng bằng trách nhiệm của cộng đồng, sẽ tạo thành sức mạnh lớn hơn nhiều so với nỗ lực của riêng từng cá nhân. Đó là sự gắn kết giữa Ý Đảng - Lòng Dân, là nền tảng để xây dựng chính quyền gần dân, trọng dân, vì dân; đồng thời tạo nên thế trận lòng dân vững chắc - “bức tường thành” bền vững nhất nơi phên giậu phía Đông Bắc của Tổ quốc.

Học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh vì thế không phải một phong trào có điểm bắt đầu và kết thúc, đó là quá trình tự soi, tự sửa mỗi ngày; là yêu cầu tự nâng cao năng lực trước những nhiệm vụ mới; là thái độ dám nhận việc khó, đi đến cùng việc khó và chịu trách nhiệm về kết quả công việc trước nhân dân.

Ở một phường biên giới đang chuyển mình mạnh mẽ, “tận tâm, tận hiến” không nằm ở những lời nói đẹp, mà được đo bằng những việc rất cụ thể: có mặt khi dân cần, lắng nghe khi dân còn băn khoăn, kiên trì tháo gỡ khi công việc gặp điểm nghẽn và không để những vấn đề từ cơ sở trở thành khoảng cách giữa chính quyền với nhân dân.

Phía trước vẫn là những yêu cầu cao hơn về năng lực quản trị, chất lượng phục vụ, chuyển đổi số, chỉnh trang đô thị, quản lý đất đai, an sinh xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự. Chính trong những công việc ấy, phẩm chất và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục được thử thách.

“Giữ lửa nơi đầu sóng”, vì thế, trước hết là giữ vững niềm tin, giữ trọn trách nhiệm và giữ sự tận tụy với nhân dân. Đồng chí Dương Thị Huệ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Móng Cái 3, chia sẻ: “Khi mỗi cán bộ biết tự nâng mình lên để đáp ứng yêu cầu công việc, biết đặt lợi ích cộng đồng lên trên sự thuận tiện của cá nhân, biết biến việc học Bác thành cách nghĩ, cách làm hằng ngày, thì tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ hiện diện trong từng quyết định, từng hành động và từng kết quả ở cơ sở”.

Phường Móng Cái 3 vững vàng bước vào chặng đường phát triển mới.

Từ vùng đất biên cương nơi địa đầu Tổ quốc, những việc làm bình dị ấy đang góp thêm một cách trả lời cho câu hỏi: Làm thế nào để Đảng gần dân hơn, chính quyền phục vụ dân tốt hơn và sức dân trở thành nguồn lực cho phát triển? Câu trả lời bắt đầu từ mỗi cán bộ, đảng viên biết tự rèn mình, tận tâm với việc chung và tận hiến cho nhân dân. Để ở nơi đầu sóng, ngọn lửa ấy không chỉ được giữ sáng hôm nay, mà còn tiếp tục soi đường cho phường Móng Cái 3 vững vàng bước vào chặng đường phát triển mới.