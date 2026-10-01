Thực hành theo Bác ở Ban CHQS phường Đông Triều

Trước những diễn biến phức tạp của thiên tai, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Đông Triều đã đẩy mạnh học tập và thực hành theo Bác, nêu cao tinh thần chủ động, xung kích trong phòng chống bão lũ. Nhờ vậy, đơn vị đã giảm thiểu tối đa thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Dẫn chúng tôi đi khảo sát thực tế tại tuyến đê Vân Động, Thượng tá Nguyễn Tiến Thành, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Đông Triều, cho biết: Địa phương hiện quản lý gần 20 km đê (gồm 16 km đê cấp IV và 4 km đê cấp V). Các tuyến đê này được đắp từ hơn 40 năm trước, nhiều đoạn đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho sản xuất và đời sống nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường Đông Triều kiểm tra, đánh giá hiện trạng tuyến đê Đức Chính nhằm chủ động ứng phó với thiên tai, bão lũ.

Điển hình như trong đợt bão số 3 (Yagi) năm 2024, nước sông Kinh Thầy dâng cao ngấp nghé đỉnh đê Vân Động. Đối mặt với tình thế nguy cấp, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Nguyễn Huệ (nay là phường Đông Triều) đã phải huy động tối đa lực lượng, khẩn cấp đắp hàng nghìn bao cát để ngăn lũ tràn bờ, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Khắc ghi lời Bác dạy: "Phòng lũ lụt như đề phòng giặc…”, Ban CHQS phường Đông Triều đã chủ động triển khai mô hình "Chủ động, xung kích trong phòng, chống thiên tai”.

Theo đó, đơn vị đã tổ chức rà soát, đánh giá các địa bàn xung yếu, vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở cao; từ đó tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai phương án phòng chống trước mùa mưa bão. Đồng thời, cụ thể hóa phương châm "4 tại chỗ” thông qua công tác kiểm định, bảo dưỡng định kỳ hệ thống phương tiện cứu hộ (ca nô, xuồng máy, áo phao, công cụ hỗ trợ). Việc duy trì kho tàng nền nếp, gọn gàng giúp vật tư, trang thiết bị luôn đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu và cơ động cao nhất. Các CBCS trong đơn vị đã cụ thể hoá việc thực hiện mô hình đăng ký vào bản cam kết, tu dưỡng học và thực hành theo Bác.

Anh Trần Văn Huân, Tiểu đội trưởng Dân quân thường trực (Ban CHQS phường Đông Triều) chia sẻ: Trong các tình huống mưa bão, sạt lở hay ngập lụt, thời gian cứu hộ được tính bằng phút, bằng giây. Nếu phương tiện hỏng hóc hoặc thiếu nhiên liệu, chúng tôi không chỉ bỏ lỡ "thời điểm vàng" để cứu người mà còn gây nguy hiểm cho chính lực lượng làm nhiệm vụ. Vì vậy, việc bảo quản trang thiết bị không chỉ đơn thuần là trách nhiệm với tài sản, mà là mệnh lệnh từ trái tim để bảo vệ tính mạng nhân dân và đồng đội. Để làm được điều đó, chúng tôi luôn quán triệt sâu sắc phương châm "Giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm”.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường Đông Triều kiểm tra vật chất bảo đảm cho công tác phòng chống bão lụt.

Nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống thiên tai, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Công an phường, các ban, ngành, đoàn thể và các khu phố để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng toàn dân. Bên cạnh công tác tuyên truyền và chủ động phương án ứng phó, đơn vị đặc biệt chú trọng rà soát, nắm chắc hoàn cảnh các gia đình chính sách, hộ neo đơn để kịp thời di dời đến nơi an toàn khi lũ lụt xảy ra. Đơn vị còn trích kinh phí hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Trưởng khu phố Đoàn Xá, cho biết: Khu phố hiện có khoảng 300/4.000 hộ dân sinh sống ngoài đê. Những năm qua, dù phải liên tục đối mặt với nhiều trận bão, lũ lớn nhưng nhân dân vẫn luôn yên tâm nhờ sự đồng hành của lực lượng "4 tại chỗ”, đặc biệt là các chiến sĩ quân sự. Mỗi khi có tin bão, cán bộ, chiến sĩ lại đến từng nhà, phối hợp cùng chính quyền hỗ trợ bà con sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn. Khi lũ rút, các anh lại xắn tay áo giúp dân dọn dẹp nhà cửa, chuyển đồ đạc về chỗ cũ. Sự tận tụy ấy khiến bà con vô cùng trân trọng và biết ơn.

Đánh giá về vai trò của lực lượng quân sự địa phương, ông Nguyễn Hoàng Thiện, Chủ tịch UBND phường Đông Triều nhấn mạnh: Cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá rất cao tinh thần chủ động, xung kích trong phòng chống thiên tai của Ban CHQS phường. Sự xả thân của cán bộ, chiến sĩ không chỉ giúp bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản, giữ vững ổn định địa bàn, mà còn củng cố mạnh mẽ niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền và vai trò nòng cốt của lực lượng quân sự cơ sở.

"Thực hành theo Bác, đơn vị sẽ nâng cao tinh thần chủ động, rà soát, hoàn thiện các phương án tác chiến, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập và duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, trang bị lực lượng, phương tiện trước mỗi mùa mưa bão. Đặc biệt, đơn vị chú trọng củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, sâu sát cơ sở để kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường giải quyết hiệu quả các vướng mắc từ thực tiễn. Việc phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tiếp tục là nòng cốt để giữ vững an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội địa phương” - Thượng tá Nguyễn Tiến Thành khẳng định.