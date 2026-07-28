Hội đồng Sáng kiến tỉnh Quảng Ninh họp xét 178 hồ sơ đợt 1 năm 2026

Chiều 28/7, Hội đồng Sáng kiến tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp xét, đánh giá hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của các sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của các đề tài khoa học và công nghệ, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh (đợt 1 năm 2026).

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có các thành viên Hội đồng Sáng kiến tỉnh theo Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 18/3/2025 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Sáng kiến tỉnh Quảng Ninh.

Quang cảnh cuộc họp.

Thực hiện Quyết định số 36/2025/QĐ-UBND của UBND tỉnh về quy định xét, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học và công nghệ, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, Sở KH&CN đã ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện; đồng thời tiếp nhận, rà soát hồ sơ theo đúng quy định.

Đợt 1 năm 2026, Hội đồng tiếp nhận 178 hồ sơ, gồm 176 hồ sơ đề nghị xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến (3 hồ sơ đề nghị công nhận cấp toàn quốc và 173 hồ sơ đề nghị công nhận cấp tỉnh) và 2 hồ sơ đề nghị xét công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng tập trung thảo luận, đánh giá từng hồ sơ trên cơ sở các tiêu chí về tính mới, hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của các đề tài khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành. Các ý kiến cũng phân tích tính khả thi, giá trị thực tiễn và khả năng nhân rộng của các sáng kiến trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và quản lý nhà nước.

Kết quả đánh giá, Hội đồng thống nhất bỏ phiếu công nhận 3/3 sáng kiến cấp toàn quốc, 42/51 sáng kiến cấp tỉnh thuộc khối Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng; 42/122 sáng kiến cấp tỉnh thuộc khối mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Đối với 2 đề tài khoa học và công nghệ của ngành Y tế, Cơ quan Thường trực đề xuất công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến tỉnh đề nghị các thành viên Hội đồng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm; bảo đảm việc xét, đánh giá các sáng kiến, đề tài khoa học và công nghệ khách quan, công bằng, đúng quy định; chú trọng đánh giá hiệu quả thực tiễn, khả năng nhân rộng và phạm vi ảnh hưởng của từng hồ sơ. Đồng chí giao Cơ quan Thường trực Hội đồng tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên, hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các bước tiếp theo để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

Việc tổ chức xét, công nhận sáng kiến và đề tài khoa học, công nghệ hằng năm góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; khuyến khích các tập thể, cá nhân phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học và công nghệ vào thực tiễn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh.