Quảng Ninh có thí sinh đoạt giải Nhì toàn quốc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026

Từ ngày 25 đến 27/8, tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, diễn ra Vòng Chung khảo toàn quốc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Trung tá Phan Xuân Thưởng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn Bộ binh 244 (Bộ CHQS tỉnh), đại diện đoàn Quảng Ninh, xuất sắc giành giải Nhì toàn quốc.

Trung tá Phan Xuân Thưởng (thứ 5, từ trái sang), Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn Bộ binh 244 (Bộ CHQS tỉnh), đại diện đoàn Quảng Ninh, xuất sắc giành giải Nhì toàn quốc.

Vòng Chung khảo quy tụ 32 báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc, được lựa chọn từ các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại Vòng thi khu vực I và khu vực II.

Hội thi tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Đây cũng là dịp để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Tại Vòng Chung khảo, các thí sinh trải qua các phần thi: Xây dựng đề cương; thuyết trình; trả lời câu hỏi ứng xử và xử lý tình huống do Ban Giám khảo đặt ra. Nội dung thi yêu cầu thí sinh vừa nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, vừa có khả năng liên hệ thực tiễn, truyền đạt sinh động, thuyết phục và xử lý linh hoạt các vấn đề đặt ra.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, kiến thức vững vàng và kỹ năng thuyết trình tốt, Trung tá Phan Xuân Thưởng đã hoàn thành xuất sắc các phần thi, giành giải Nhì toàn quốc.

Thành tích của Trung tá Phan Xuân Thưởng góp phần khẳng định chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Quảng Ninh, đồng thời tạo động lực tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.