Hội nghị pháp quy hạt nhân toàn quốc lần thứ VII

Ngày 30/7, tại phường Hạ Long, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (Bộ KH&CN) phối hợp với Sở KH&CN Quảng Ninh tổ chức hội nghị pháp quy hạt nhân lần thứ VII. Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Hải Quân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN; Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; cùng hơn 400 đại biểu của các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân nhấn mạnh: Trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị triển khai Chương trình điện hạt nhân quốc gia và đẩy mạnh ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao năng lực cơ quan pháp quy, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Bộ trưởng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế và phục vụ phát triển bền vững.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, phát biểu chào mừng tại hội nghị.

Phát biểu chào mừng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định: Tỉnh Quảng Ninh đang triển khai hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển. Quảng Ninh cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ KH&CN, nâng cao năng lực quan trắc, thanh tra, đào tạo và ứng phó sự cố, góp phần bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh hạt nhân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, xanh và bền vững.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (30 và 31/7) với chủ đề "Công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội", là diễn đàn chuyên môn cấp quốc gia nhằm đánh giá kết quả công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân trong thời gian qua; đồng thời trao đổi kinh nghiệm, cập nhật các xu hướng và đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp quy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trong giai đoạn phát triển mới.

Các nội dung trọng tâm được thảo luận là công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2026 - 2035; an toàn đối với dự án điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu; an toàn bức xạ trong lĩnh vực y tế và công nghiệp.