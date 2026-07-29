Công nghệ làm đá thế hệ mới hướng đến hiệu quả và tiết kiệm năng lượng

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng đá tại quán cà phê, trà sữa, nhà hàng và khách sạn ngày càng tăng, các cơ sở kinh doanh không chỉ quan tâm đến năng suất mà còn chú trọng chất lượng đá và chi phí vận hành. Với công nghệ làm lạnh hiện đại cùng quy trình sản xuất tự động, máy làm đá thế hệ mới đang hướng đến khả năng tạo đá nhanh, vận hành ổn định và tiết kiệm năng lượng.

Nhu cầu đổi mới công nghệ trong sản xuất đá

Tại quán cà phê, trà sữa, nhà hàng, khách sạn hay siêu thị, đá được sử dụng liên tục để pha chế và bảo quản thực phẩm. Khi phụ thuộc vào nguồn đá bên ngoài, cơ sở kinh doanh có thể gặp tình trạng giao hàng chậm, thiếu đá vào giờ cao điểm hoặc chất lượng đá không đồng đều.

Máy làm đá tự động giúp chủ động nguồn đá ngay tại chỗ. Tuy nhiên, để thiết bị hoạt động hiệu quả, người dùng cần lựa chọn máy có công suất phù hợp, khả năng làm lạnh tốt và quy trình vận hành ổn định.

Vì vậy, các dòng máy làm đá thế hệ mới đang được cải tiến về công nghệ làm lạnh, hệ thống lọc nước, khả năng tự động hóa và tiết kiệm điện năng.

Một trong những điểm nổi bật của công nghệ làm đá thế hệ mới là khả năng tự động hóa nhiều công đoạn. Sau khi được cấp nước và khởi động, máy có thể tự thực hiện các bước từ làm lạnh, tạo đá, tách đá đến đưa đá vào khoang chứa.

Đây là yếu tố đặc biệt cần thiết với các quán nước, nhà hàng và khách sạn có nhu cầu sử dụng đá lớn mỗi ngày.

Công nghệ làm lạnh hiện đại giúp rút ngắn thời gian tạo đá

Hệ thống làm lạnh là yếu tố quyết định trực tiếp đến tốc độ sản xuất và chất lượng đá thành phẩm. Trên các dòng máy làm đá thế hệ mới, máy nén, dàn lạnh và hệ thống tuần hoàn môi chất được phối hợp theo chu trình khép kín, giúp tăng khả năng trao đổi nhiệt và duy trì hiệu suất ổn định trong suốt quá trình vận hành.

Khi nước được đưa vào khay hoặc bộ phận tạo đá, hệ thống nhanh chóng hạ nhiệt để hình thành viên đá theo kích thước đã thiết kế. Nhờ công nghệ làm lạnh hiện đại, máy có thể rút ngắn thời gian tạo đá, hỗ trợ đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong giờ cao điểm và duy trì hình dạng đá đồng đều hơn.

Bên cạnh việc nâng cao năng suất, hệ thống còn góp phần tối ưu điện năng tiêu thụ nhờ giảm thời gian vận hành kéo dài không cần thiết. Qua đó, các cơ sở kinh doanh có thể chủ động hơn về nguồn đá, nâng cao hiệu quả phục vụ và kiểm soát chi phí vận hành lâu dài.

Lựa chọn thương hiệu uy tín để tiếp cận công nghệ làm đá thế hệ mới

NEWCOOL là đơn vị cung cấp các dòng máy làm đá phục vụ nhiều mô hình kinh doanh. Các sản phẩm được định hướng ứng dụng công nghệ làm lạnh hiện đại, quy trình sản xuất tự động và hệ thống kiểm soát vận hành nhằm nâng cao năng suất, duy trì chất lượng đá và tối ưu chi phí sử dụng.

Một số dòng máy làm đá NEWCOOL đang cung cấp gồm:

Máy làm đá viên cao cấp công nghiệp SK-1000P



Máy làm đá viên cao cấp SK-120PT



Máy làm đá viên cao cấp SK-280P

Máy làm đá viên công nghiệp 230KG SK-500P

Tùy theo nhu cầu sử dụng đá mỗi ngày, khách hàng có thể lựa chọn dòng máy có công suất phù hợp. Việc chọn đúng công suất giúp hạn chế tình trạng thiếu đá trong giờ cao điểm, đồng thời tránh đầu tư thiết bị quá lớn so với nhu cầu thực tế.

Bên cạnh máy làm đá, NEWCOOL còn phát triển hệ sinh thái thiết bị điện lạnh phục vụ ngành thực phẩm và F&B như máy làm mát nước trái cây, máy làm kem, tủ mát, tủ đông cùng nhiều thiết bị bảo quản và trưng bày khác. Danh mục sản phẩm đa dạng giúp các cơ sở kinh doanh dễ dàng lựa chọn giải pháp phù hợp cho từng công đoạn.

Với định hướng phát triển đồng bộ, NEWCOOL từng bước xây dựng hình ảnh đơn vị có chuyên môn trong lĩnh vực điện lạnh thực phẩm, hỗ trợ khách hàng lựa chọn thiết bị dựa trên quy mô mặt bằng, sản lượng sử dụng và kế hoạch vận hành lâu dài.

Nếu bạn đọc quan tâm đến các dòng máy làm đá tại NEWCOOL, hãy liên hệ trực tiếp với đơn vị để được tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng, qua thông tin:

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