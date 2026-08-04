Đề xuất nhiều giải pháp phát triển kinh tế di sản gắn với du lịch đêm và công nghiệp văn hóa Quảng Ninh

Ngày 4/8, Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện Đề án phát triển kinh tế di sản, sản phẩm du lịch đêm và công nghiệp văn hóa tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tham dự hội thảo có các chuyên gia, nhà khoa học, thành viên Hội đồng phản biện cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Đề án được xây dựng trên cơ sở đánh giá toàn diện tiềm năng, lợi thế và thực trạng phát triển kinh tế di sản, sản phẩm du lịch đêm, công nghiệp văn hóa của tỉnh; đồng thời cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và của tỉnh về phát triển văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo dự thảo Đề án, Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030, du lịch đóng góp trực tiếp khoảng 13-15% GRDP của tỉnh, tổng thu từ khách du lịch đạt từ 160.000 - 180.000 tỷ đồng; đến năm 2045 trở thành trung tâm văn hóa, nghệ thuật của vùng và là điểm đến hàng đầu châu Á về du lịch di sản, kinh tế ban đêm. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đề án đề xuất nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Hoàn thiện cơ chế, chính sách; phát triển kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa và các sản phẩm du lịch đêm; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực, hạ tầng; tăng cường xúc tiến đầu tư và mở rộng hợp tác quốc tế...

PGS.TS Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia tham góp ý kiến tại hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học và thành viên Hội đồng phản biện tập trung phân tích, góp ý về quan điểm phát triển, mục tiêu cũng như tính khả thi của các nhiệm vụ, giải pháp trong Đề án. Nhiều ý kiến thống nhất cho rằng Quảng Ninh cần phát huy đồng bộ mối liên kết giữa kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa và kinh tế ban đêm trên nền tảng chuyển đổi số, qua đó hình thành chuỗi giá trị mới, vừa bảo tồn và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa, vừa tạo thêm dư địa tăng trưởng cho ngành du lịch và các ngành dịch vụ.

PGS.TS Đặng Văn Bài, nguyên Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cho rằng Quảng Ninh có nhiều lợi thế về di sản thiên nhiên, văn hóa và lịch sử. Vì vậy, Đề án cần làm rõ hơn mối quan hệ hữu cơ giữa ba trụ cột gồm kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa và du lịch đêm, lấy công nghệ số làm nền tảng để nâng cao giá trị khai thác, đa dạng hóa sản phẩm và gia tăng trải nghiệm cho du khách. Theo ông, khi kết hợp hài hòa các yếu tố này sẽ tạo ra giá trị gia tăng mới, bảo đảm phát triển kinh tế song hành với gìn giữ và phát huy bền vững các giá trị di sản.

Đồng quan điểm, TS Lê Thị Minh Lý, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, đề nghị Quảng Ninh quan tâm phát triển các sản phẩm du lịch giáo dục di sản, gắn với trải nghiệm thực tế và các hoạt động sáng tạo dành cho nhiều nhóm đối tượng, nhất là thế hệ trẻ. Đồng thời, cần khuyến khích cộng đồng địa phương tham gia trực tiếp vào quá trình bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị di sản, qua đó tạo sinh kế bền vững cho người dân và lan tỏa sâu rộng hơn hình ảnh văn hóa, con người vùng mỏ, biển đảo Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cũng đề xuất Đề án cần xác định rõ các sản phẩm văn hóa đặc trưng có khả năng tạo thương hiệu riêng; phát triển không gian kinh tế ban đêm theo hướng chuyên nghiệp, đa dạng, gắn với các trung tâm du lịch; đồng thời tăng cường liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng để huy động nguồn lực xã hội hóa, tạo sức bật cho ngành công nghiệp văn hóa trong thời gian tới.

Việc xây dựng Đề án không chỉ nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng di sản, văn hóa và du lịch của Quảng Ninh, mà còn hướng tới hình thành động lực tăng trưởng mới dựa trên công nghiệp văn hóa và kinh tế ban đêm, phù hợp với định hướng phát triển tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và trung tâm du lịch quốc tế trong giai đoạn tới. Các ý kiến tại hội thảo sẽ được cơ quan chủ trì và đơn vị tư vấn tiếp thu, nghiên cứu, hoàn thiện Đề án trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.