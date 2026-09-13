Tuổi trẻ tiên phong đổi mới, sáng tạo trên mọi lĩnh vực

Trong hành trình xây dựng thành phố Quảng Ninh hiện đại, văn minh, lực lượng thanh niên đang phát huy vai trò xung kích trên nhiều lĩnh vực, nhất là chuyển đổi số, ứng dụng KHCN và khởi nghiệp sáng tạo. Bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm, tuổi trẻ Quảng Ninh đang đưa những ý tưởng mới vào thực tiễn, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và dựng xây thành phố mới.

Sàn thương mại điện tử VNA MADE của CLB Thanh niên khởi nghiệp Móng Cái.

Đưa AI vào hoạt động kinh doanh không còn là câu chuyện xa vời với nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn Quảng Ninh. Thông qua dự án “Xóa mù AI - Ứng dụng AI trong kinh doanh”, CLB Đầu tư và khởi nghiệp phường Cẩm Phả, Quang Hanh phối hợp với Đoàn Thanh niên địa phương đã trực tiếp hướng dẫn cách khai thác các công cụ AI phục vụ công việc.

Sau hơn nửa năm triển khai, đến nay dự án đã tiếp cận, phổ biến kiến thức và hướng dẫn ứng dụng AI cho hàng chục doanh nghiệp, hộ kinh doanh; tập trung vào những hoạt động cụ thể như xây dựng hình ảnh thương hiệu, tạo nội dung truyền thông, sản xuất video, marketing và bán hàng. Việc chuyển những công nghệ mới thành kỹ năng có thể sử dụng ngay trong công việc đã giúp nhiều doanh nghiệp từng bước thay đổi cách làm, nâng cao hiệu quả hoạt động và chủ động thích ứng với yêu cầu của môi trường kinh doanh số.

Định hướng lựa chọn mô hình và giải pháp AI phù hợp với quy mô, lĩnh vực hoạt động của từng doanh nghiệp trong dự án “Xóa mù AI - Ứng dụng AI trong kinh doanh”.

Phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên đang có nhiều chuyển biến tích cực, gắn với thế mạnh và nhu cầu thực tế của từng địa phương. Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” Quảng Ninh lần thứ IX năm 2026 với chủ đề “Thanh niên Quảng Ninh tiên phong làm chủ công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” đã thu hút nhiều ý tưởng, dự án có tính ứng dụng cao trong các lĩnh vực nông nghiệp xanh, công nghệ sinh học, kinh tế tuần hoàn, dịch vụ và sản phẩm phục vụ đời sống tham gia. Giai đoạn 2023-2025, toàn thành phố đã hỗ trợ 285 ý tưởng khởi nghiệp; riêng cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo" đã thu hút 145 ý tưởng, dự án tham gia.

Ở các địa bàn biên giới, thanh niên đang chủ động tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp với lợi thế từng vùng. Những mô hình trồng ba kích tím, phát triển trà hoa vàng ở Ba Chẽ, sản xuất trà tại Hải Hà, hay sản xuất miến dong ở Bình Liêu… được quan tâm hỗ trợ, tạo thêm cơ hội để thanh niên đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Thay vì sản xuất nhỏ lẻ, nhiều người trẻ đã chủ động tìm tòi, đổi mới cách làm, ứng dụng KHCN vào sản xuất, xây dựng thương hiệu và đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử. Cách làm mới này đang giúp sản phẩm địa phương tiếp cận thị trường rộng hơn, nâng cao giá trị và mở thêm hướng phát triển kinh tế cho thanh niên.

Giám đốc điều hành Công ty CP Thương mại và dịch vụ Bình Liêu Nguyễn Xuân Tùng được vinh danh trong Top 100 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026.

Trong chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè" năm 2026, các cấp bộ đoàn toàn thành phố đã tổ chức 30 hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp. Toàn chiến dịch có 449 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa. Hoạt động kết nối với doanh nhân trẻ, các câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp cũng được đẩy mạnh, tạo thêm môi trường để thanh niên trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác và phát triển sản phẩm.

Anh Phạm Thanh Chiến, Chủ tịch CLB Đầu tư và khởi nghiệp Quảng Ninh, cho biết: “Các bạn trẻ hiện nay có nhiều ý tưởng mới và khả năng tiếp cận công nghệ rất nhanh. Đây là lợi thế lớn để hình thành những mô hình khởi nghiệp phù hợp với nhu cầu thị trường và thế mạnh của Quảng Ninh”.

Anh Vũ Đức Tuấn (phường Quảng Yên) xây dựng ứng dụng quản lý trang trại FarmGo giúp quản trị sản xuất, hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến và thu mua nông sản.

Quảng Ninh trở thành thành phố mở ra không gian phát triển rộng hơn, với sự liên kết chặt chẽ giữa các khu vực, ngành kinh tế và thị trường. Đây là cơ hội để thanh niên phát huy sức sáng tạo, mạnh dạn khởi nghiệp, ứng dụng KHCN, phát triển những sản phẩm dựa trên lợi thế của địa phương. Không gian mới cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực, khả năng thích ứng và sức cạnh tranh, đòi hỏi tuổi trẻ phải chủ động học hỏi, nhanh nhạy với xu hướng mới và dám thử sức ở những lĩnh vực mới.

Trong hành trình xây dựng thành phố Quảng Ninh hiện đại, năng động, thế hệ trẻ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, đưa những ý tưởng mới vào thực tiễn, làm chủ công nghệ và tạo ra những sản phẩm, mô hình có giá trị. Qua đó, thanh niên góp sức hình thành diện mạo mới của thành phố, khẳng định vai trò của lực lượng trẻ trong chặng đường phát triển phía trước.