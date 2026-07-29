Đặc sắc nghi lễ rước Sắc thần tại Lễ hội Chèo bơi Vân Đồn năm 2026

Sáng 29/7 (tức ngày 16/6 âm lịch), trong khuôn khổ Lễ hội Chèo bơi truyền thống Vân Đồn, nghi lễ rước Sắc thần được tổ chức trang trọng thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân và du khách tham gia. Đây là nghi thức rước bài vị của tướng Trần Khánh Dư từ nghè về đình cổ Quan Lạn. Tham dự buổi lễ có đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu, cùng các đồng chí lãnh đạo UBND đặc khu.

Sau khi thực hiện xong các nghi thức truyền thống tại đình và nghè Quan Lạn, Đoàn rước được tổ chức với quy mô lớn, gồm các lãnh đạo đặc khu, các bô lão, đội tế lễ, hai giáp Văn - Võ, đoàn cờ, kiệu rước, đội nhạc lễ cùng đông đảo nhân dân địa phương trong trang phục truyền thống.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn rước di chuyển theo nghi thức cổ truyền, cung nghinh Sắc thần từ nghè về đình để thực hiện các nghi lễ tế cáo, dâng hương và cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, ngư dân bội thu, đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Một số hình ảnh của lễ rước Sắc thần.

Nghi lễ rước Sắc thần không chỉ thể hiện lòng thành kính của nhân dân đối với các bậc tiền nhân có công khai phá, bảo vệ vùng biển đảo Vân Đồn, mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết cộng đồng và ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa dân gian đặc sắc của địa phương.

Một số hình ảnh của lễ rước Sắc thần.

Điểm nhấn của nghi lễ năm nay là quy mô tổ chức đông đảo, với sự tham gia của hàng nghìn người dân và du khách. Những đoàn người trong trang phục lễ hội truyền thống, cờ hội rực rỡ cùng tiếng trống, tiếng chiêng vang vọng đã tạo nên không khí linh thiêng, sôi động, góp phần quảng bá hình ảnh Lễ hội Chèo bơi Vân Đồn đến đông đảo bạn bè, du khách trong và ngoài tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo đặc khu thăm, động viên 2 giáp Văn - Võ trong dịp lễ khao quân.

Sau nghi lễ rước Sắc thần, Ban Tổ chức tiến hành Lễ Kính cáo tại đền Trấn Hải và thăm, động viên hai giáp Văn - Võ khao quân trước khi bước vào các hoạt động chính của lễ hội.